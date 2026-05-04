Die Dynamik im Markt der KI-Bildgeneratoren erreicht einen neuen Höhepunkt: Mit ChatGPT Images 2.0 etabliert sich ein „Reasoning“-Ansatz, der Bildgenerierung grundlegend verändert – doch der Wettbewerb bleibt extrem eng. Gleichzeitig zeigt die erfolgreiche Visuals Conference powered by PICTA in Hamburg, wie intensiv sich die Branche mit Themen wie KI, Urheberrecht, Desinformation und Medienkompetenz auseinandersetzt. Ergänzend liefern aktuelle Studien spannende Erkenntnisse zur Rolle von Fotoprodukten im Alltag und zur emotionalen Bedeutung von Bildern für Verbraucher.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 19/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW 19/26:

AI Imaging: Wer kann es aktuell am besten?

OpenAI´s GPT Images 2.0 ist aktuell der aktuelle Liebling der GenAI-Szene – eine Bewertung, die sich fast wöchentlich ändert. Der Wettbewerb unter den Bildgeneratormaschinen war noch nie so hart:

FLUX.2 erntet viel Lob für seine professionellen Arbeitsabläufe

GPT-4o punktet mit seiner nativen multimodalen Verfeinerung – damit lässt sich eine Szene dialoggesteuert optimieren

Stable Diffusion 3.5 Large wurde zur ersten Wahl für hochwertige, kinoreife Beleuchtung

Nano Banana 2 (Gemini 3 Flash Image) hat neue Maßstäbe für räumliche Präzision gesetzt und ermöglicht es Nutzern, genau zu bestimmen, wo Objekte in einem 3D-fähigen Raum platziert werden

Derzeit gebührt die Krone jedoch ChatGPT Images 2.0. Es steht für einen grundlegenden Wandel in der Architektur: das erste echte „Reasoning“-Bildmodell. Im Gegensatz zu älteren Modellen, die eine Eingabe im Wesentlichen durch „Musterabgleich“ in Pixel umsetzen, integriert Images 2.0 eine LLM-Logikkette direkt in den Generierungsprozess. Es nutzt einen separaten „Thinking Mode“, um Beleuchtung, Perspektive und Komposition exakt zu planen, bevor es überhaupt mit dem „Malen“ beginnt. Indem es zunächst die visuelle Logik einer Szene auflöst, soll es AI-Halluzinationen – wie unmögliche Schatten oder verzerrte Anatomie –, die frühere Generationen plagten, praktisch eliminieren. Aber jede Wette: In Kürze wird der Platz an der GenAI-Spitze wieder wechseln.

Visuals Conference powered by PICTA auf Erfolgskurs

Die Visuals Conference powered by PICTA hat am 22. und 23. April 2026 in Hamburg ein starkes Zeichen für die Zukunft der visuellen Kommunikation gesetzt. Mit jeweils über 500 Teilnehmenden an beiden Tagen verzeichnete das neue Format eine hohe Resonanz. Inhaltlich traf die Konferenz mit ihren Schwerpunkten den Nerv der Zeit: Diskutiert wurden zentrale Zukunftsfragen wie der Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die Bildproduktion, der Umgang mit Desinformation und Deepfakes, Fragen der Authentizität und Kennzeichnung sowie urheberrechtliche Aspekte und die Lizenzierung von Trainingsdaten. Zudem wurden medienpolitische Perspektiven und der wachsende Bedarf an Medienkompetenz, insbesondere im Bildungsbereich, thematisiert.

Besonders deutlich wurde, dass die Verbindung unterschiedlicher Zielgruppen im Rahmen der Veranstaltung voll aufgegangen ist: Kreative wie Fotografen, Illustratoren und Fotodesigner trafen auf Bildagenturen und Visual-Tech-Anbieter – ebenso wie auf Content-Einkäufer aus PR, Verlagen und Corporate Communications. Die großen Themen der Branche – von Glaubwürdigkeit und Desinformation über KI bis hin zu Urheberrecht, fairer Vergütung und Medienbildung – lassen sich nicht mehr isoliert betrachten. Die Visuals Conference bot den Rahmen, um diese Fragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu diskutieren und ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln.

Fotoprodukte sind elementarer Bestandteil des Alltags

Eine Studie von Fujifilm (USA) zeigt: Fast alle Verbraucher, die im letzten Jahr Fotoprodukte gekauft haben, stellen diese in ihrem Zuhause aus – Fotorahmen auf Regalen/Tischen, Wanddekorationen und Kühlschrankmagnete sind dabei am weitesten verbreitet. Über die Hälfte dieser Verbraucher tauscht ihre Fotos zu Hause mindestens einmal im Jahr aus – dies gilt für alle demografischen Gruppen gleichermaßen.

Die jüngere Generation (Gen Z/Millennials) tauscht ihre Fotos eher aus, um sie an die Ästhetik ihres Zuhauses anzupassen. Der mit Abstand häufigste Grund dafür, dass Fotos im eigenen Zuhause nicht öfter ausgetauscht werden, ist die emotionale Bindung der Verbraucher an die Bilder. Millennials vergleichen bei ihrem letzten Kauf häufiger die Preise für Druckerzeugnisse als die Generation X. Millennials kaufen zudem häufiger in Drogerien, Großhandelsketten und Druck-/Versandgeschäften ein als die Generation X.

Eine von MarketVision Research durchgeführte „Frame of Mind“-Umfrage ergab folgende Ergebnisse: