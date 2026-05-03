Mit dem 7Artisans M 35mm f/2.8 stellt der Hersteller ein kompaktes Objektiv für Leica-M- und L39-Anschlüsse vor. Es richtet sich an Fotografen, die manuelle Technik und klassische Bildwirkung bevorzugen. Der Fokus liegt auf Alltagstauglichkeit und geringer Baugröße.
Das 7Artisans M 35mm f/2.8 ist ein manuelles Objektiv mit 35-mm-Brennweite für Vollformatsensoren. Es soll sich besonders für Street-, Reportage- und Alltagsfotografie eignen. Der Bildwinkel von 61,8 Grad deckt typische Szenen im urbanen Umfeld ebenso ab wie Landschaftsaufnahmen.
Die maximale Blendenöffnung von f/2.8 soll auch bei weniger Licht noch brauchbare Ergebnisse ermöglichen. Die Bildwirkung soll sich an klassischen Objektiven orientieren. Die Blende lässt sich manuell bis f/22 schließen und verfügt über sieben Lamellen.
Im Lieferumfang befinden sich neben dem Objektiv mehrere Schutzdeckel, Gegenlichtblenden sowie ein UV-Filter. Ein Adapter für Leica LTM (M39) auf Leica M liegt ebenfalls bei, sodass beide Anschlussarten unterstützt werden.
Pressemitteilung B.I.G photo equipment:
7Artisans M 35mm f/2.8 – Leica M / Leica L39
Lichtstarkes Reportageobjektiv im Vintage-Look E
in kompaktes und lichtstarkes 35mm f/2.8 Objektiv, passend für Leica M sowie Leica LTM (M39). Dieses Objektiv ist eine hervorragende Wahl für Street-, Reportage- und Alltagsfotografie und überzeugt durch seine klassische Bildcharakteristik.
Mit seiner Brennweite von 35mm bietet es einen vielseitigen Bildwinkel – ideal für spontane Aufnahmen, Landschaften oder dokumentarische Fotografie. Die Lichtstärke von f/2.8 ermöglicht auch bei schwierigen Lichtverhältnissen noch gute Ergebnisse und sorgt für ein angenehmes Freistellungspotenzial.
Das Objektiv ist solide verarbeitet und kompakt gebaut, wodurch es perfekt zu den schlanken Leica Messsucherkameras passt. Vollständige Entfernungsmesser-Kopplung.
Die manuelle Fokussierung läuft präzise und ermöglicht eine genaue Schärfeeinstellung.
Ein tolles Objektiv für Liebhaber klassischer Fotografie und alle, die den besonderen Leica-Look schätzen.
Lieferumfang
Objektiv, 2x Rückdeckel, 2x Frontdeckel, 2x Gegenlichtblende, UV-Filter, Leica LTM auf Leica M-Adapter
Verfügbarkeit und Preis
Das 7Artisans M 35mm f/2.8 ist für 439,– € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab sofort.
Technische Daten
- Brennweite: 35mm
- Bildwinkel: 61,8°
- Sensortyp: Vollformat
- Max. Blendenöffnung: f/2.8
- Min. Blendenöffnung: f/22
- Blendenlamellen: 7
- Blendeneinstellung: manuell
- Optischer Aufbau: 7 Elemente in 5 Gruppen
- Fokussierung: manuell
- Naheinstellgrenze: 70 cm
- Filtergewinde: 34mm
- Abmessungen (DxL): ca. 56x28mm
- Gewicht: ca. 88 g
- Material: Metall
- Anschluss: Leica M / Leica L39
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