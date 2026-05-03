Mit dem 7Artisans M 35mm f/2.8 stellt der Hersteller ein kompaktes Objektiv für Leica-M- und L39-Anschlüsse vor. Es richtet sich an Fotografen, die manuelle Technik und klassische Bildwirkung bevorzugen. Der Fokus liegt auf Alltagstauglichkeit und geringer Baugröße.

Das 7Artisans M 35mm f/2.8 ist ein manuelles Objektiv mit 35-mm-Brennweite für Vollformatsensoren. Es soll sich besonders für Street-, Reportage- und Alltagsfotografie eignen. Der Bildwinkel von 61,8 Grad deckt typische Szenen im urbanen Umfeld ebenso ab wie Landschaftsaufnahmen.

Die maximale Blendenöffnung von f/2.8 soll auch bei weniger Licht noch brauchbare Ergebnisse ermöglichen. Die Bildwirkung soll sich an klassischen Objektiven orientieren. Die Blende lässt sich manuell bis f/22 schließen und verfügt über sieben Lamellen.

Im Lieferumfang befinden sich neben dem Objektiv mehrere Schutzdeckel, Gegenlichtblenden sowie ein UV-Filter. Ein Adapter für Leica LTM (M39) auf Leica M liegt ebenfalls bei, sodass beide Anschlussarten unterstützt werden.

Pressemitteilung B.I.G photo equipment: