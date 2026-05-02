In Hannover wird eine neue Fotoausstellung zum Karneval in Venedig gezeigt. Fotograf Wolfgang Niess präsentiert seine Arbeiten im KunstGang der Medizinischen Hochschule Hannover. Die Schau beleuchtet Geschichte und kulturelle Bedeutung des traditionsreichen Festes.
Der Verein Fotografie & Kommunikation e.V. zeigt im KunstGang der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) eine neue Fotoausstellung. Zu sehen sind Arbeiten des Fotografen Wolfgang Niess unter dem Titel „Karneval in Venedig“. Die Präsentation soll laut Veranstalter vom 3. Mai bis zum 28. Juni 2026 täglich zwischen 8 und 21 Uhr zugänglich sein. Der Eintritt ist frei.
Die Bildserie greift die historische Entwicklung des venezianischen Karnevals auf. Erste Erwähnungen des Festes reichen laut historischen Quellen bis ins Jahr 1094 zurück. Masken sollen seit dem 13. Jahrhundert dokumentiert sein.
Im 18. Jahrhundert habe der Karneval eine Hochphase erlebt, bevor er Ende des Jahrhunderts mit dem politischen Wandel in Venedig an Bedeutung verlor. Eine erneute Belebung soll im 19. Jahrhundert erfolgt sein, unter anderem mit Blick auf den Tourismus.
Nach Angaben der Veranstalter habe insbesondere die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zur heutigen Popularität beigetragen. Kulturelle Impulse aus Film und Kunst hätten den Karneval wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Traditionelle Elemente wie Masken und Theaterformen sollen dabei erneut aufgegriffen worden sein.
Die Ausstellung startet mit einer Vernissage am 3. Mai 2026 um 11 Uhr. Vertreter aus Kultur und Diplomatie sollen Grußworte sprechen. Besucherinnen und Besucher haben vor Ort die Möglichkeit, mit dem Fotografen ins Gespräch zu kommen. Ein digitales Gästebuch steht ergänzend zur Verfügung, um Eindrücke zur Ausstellung festzuhalten.
Der KunstGang der MHH dient seit mehreren Jahren als Plattform für wechselnde Fotoausstellungen. Mit der aktuellen Schau erreicht die Reihe laut Verein ein kleines Jubiläum: Es handelt sich um die 20. Ausstellung innerhalb von drei Jahren.
Pressemitteilung Verein Fotografie & Kommunikation e.V.:
Fotoausstellung „Karneval in Venedig“ im KunstGang der MHH – Vernissage am 03.05.2026
Hannover – Der Verein Fotografie & Kommunikation e.V. freut sich, die Fotoausstellung „Karneval in Venedig“ des Fotografen Wolfgang Niess im KunstGang der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) als 20. Ausstellung in 3 Jahren zu präsentieren. Die Ausstellung ist vom 03. Mai 2026 bis zum 28. Juni 2026 täglich von 8 bis 21 Uhr zu sehen. Die Vernissage findet am Sonntag, 03. Mai 2026, 11:00 Uhr statt.
„Karneval in Venedig“
Die Fotoausstellung „Karneval in Venedig“ thematisiert die reiche Geschichte und kulturelle Bedeutung des venezianischen Karnevals. Erstmals in der Chronik des Dogen Vitale Falier im Jahr 1094 erwähnt, hat der Karneval in Venedig eine lange Tradition. Die älteste dokumentierte Erwähnung einer Maske stammt aus dem 13. Jahrhundert und bezieht sich auf einen Zunftumzug. Im 18. Jahrhundert, zur Zeit Giacomo Casanovas, erlebte der Karneval seine größte Blüte, während die gesellschaftlichen Sitten zunehmend lockerer wurden.
Die Blütezeit des Karnevals endete 1797 mit dem Verlust der Selbstständigkeit der Markusrepublik an Napoléon Bonaparte und die anschließende Angliederung an Österreich. Dies führte zu einem wirtschaftlichen Niedergang, der die Festlichkeiten stark beeinträchtigte. Erst 1867, nach dem Anschluss Venedigs an das Königreich Italien, wurde der Karneval wiederbelebt. Eine Gesellschaft aus angesehenen Bürgern organisierte die Feierlichkeiten mit dem Ziel, Touristen anzuziehen und die wirtschaftliche Situation zu verbessern.
Die nachhaltige Wiederbelebung des Karnevals wurde 1976 durch Federico Fellinis Film „Casanova“ ausgelöst. Zusammen mit anderen Künstlern und Maskenmacher Guerrino Lovato wurde der Karneval neu ins Leben gerufen und entwickelte sich zu einer internationalen Tourismusattraktion. Traditionelle Veranstaltungen wie die Commedia dell’arte wurden wieder aufgegriffen, und die modernen Karnevalsmasken fanden ihren Weg zurück auf die Bühne.
Die Ausstellung von Wolfgang Niess bietet den Besuchern die Möglichkeit, in die faszinierende Welt des venezianischen Karnevals einzutauchen und die kulturellen Facetten dieser einzigartigen Tradition durch die Linse des Fotografen zu erleben.
Die Ausstellung
Schirmherr der Ausstellung ist das ‘Italienische Generalkonsulat’ in Hannover. Kooperationspartner der Ausstellung ist die Deutsch-Italienische Kulturgesellschaft e.V.
Die Ausstellung kann vom 03.05.2026 bis 28.06.2026 täglich von 8 bis 21 Uhr im KunstGang der MHH besucht werden. Der Eintritt ist ebenfalls frei. Wolfgang Niess freut sich über Anregungen und Kritik, die im digitalen Gästebuch zur Ausstellung auf wirsindfoto.com hinterlassen werden können.
Die Vernissage
Wolfgang Niess und Fotografie & Kommunikation e.V. laden alle Interessierten herzlich zur Vernissage am 03. Mai 2026 um 11:00 Uhr ein. Herr Piero Vaira (Generalkonsul) und Prof. Dr. Volker Deville (Präsident der DIK e.V.) sprechen ein Grußwort.
Bei einem Glas Sekt oder Selters haben die Besucher die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und über die ausgestellten Fotos zu diskutieren. Der Eintritt zur Vernissage ist kostenfrei.
Über den Verein Fotografie & Kommunikation e.V. und den MHH KunstGang sowie ein kleines Jubiläum
Seit Mai 2023 organisiert der Verein Fotografie & Kommunikation e.V. in einem 2-3 monatlichen Rhythmus verschiedene Fotoausstellungen, die im KunstGang der MHH präsentiert werden. Diese Ausstellungsreihe bietet nicht nur eine spannende Plattform für Fotografen und Fotografinnen, sondern bereichert auch den Klinikalltag für Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten sowie Besuchende. Die Kombination aus beidem schafft eine Atmosphäre, die den Verein motiviert, immer wieder beeindruckende Ausstellungen für den MHH KunstGang zu organisieren und zusammenzustellen.
Es gibt ein kleines Jubiläum: Die aktuelle Ausstellung ist die 20. Ausstellung in den 3 Jahren.
Veranstaltungsdetails
- Ausstellung: “Karneval in Venedig“ – fotografiert von Wolfgang Niess
- Ausstellungsort: MHH KunstGang, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), CarlNeuberg-Straße 1, 30625 Hannover
- Dauer: 03.05.2026 bis 28.06. 2026, täglich von 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr
- Vernissage: 03.05.2026 11:00 Uhr
- Sonstiges: Der Eintritt ist frei
- Besonderheit: 20. Ausstellung in 3 Jahren
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