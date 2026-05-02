In Hannover wird eine neue Fotoausstellung zum Karneval in Venedig gezeigt. Fotograf Wolfgang Niess präsentiert seine Arbeiten im KunstGang der Medizinischen Hochschule Hannover. Die Schau beleuchtet Geschichte und kulturelle Bedeutung des traditionsreichen Festes.

Der Verein Fotografie & Kommunikation e.V. zeigt im KunstGang der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) eine neue Fotoausstellung. Zu sehen sind Arbeiten des Fotografen Wolfgang Niess unter dem Titel „Karneval in Venedig“. Die Präsentation soll laut Veranstalter vom 3. Mai bis zum 28. Juni 2026 täglich zwischen 8 und 21 Uhr zugänglich sein. Der Eintritt ist frei.

Die Bildserie greift die historische Entwicklung des venezianischen Karnevals auf. Erste Erwähnungen des Festes reichen laut historischen Quellen bis ins Jahr 1094 zurück. Masken sollen seit dem 13. Jahrhundert dokumentiert sein.

Im 18. Jahrhundert habe der Karneval eine Hochphase erlebt, bevor er Ende des Jahrhunderts mit dem politischen Wandel in Venedig an Bedeutung verlor. Eine erneute Belebung soll im 19. Jahrhundert erfolgt sein, unter anderem mit Blick auf den Tourismus.

Nach Angaben der Veranstalter habe insbesondere die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zur heutigen Popularität beigetragen. Kulturelle Impulse aus Film und Kunst hätten den Karneval wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Traditionelle Elemente wie Masken und Theaterformen sollen dabei erneut aufgegriffen worden sein.

Die Ausstellung startet mit einer Vernissage am 3. Mai 2026 um 11 Uhr. Vertreter aus Kultur und Diplomatie sollen Grußworte sprechen. Besucherinnen und Besucher haben vor Ort die Möglichkeit, mit dem Fotografen ins Gespräch zu kommen. Ein digitales Gästebuch steht ergänzend zur Verfügung, um Eindrücke zur Ausstellung festzuhalten.

Der KunstGang der MHH dient seit mehreren Jahren als Plattform für wechselnde Fotoausstellungen. Mit der aktuellen Schau erreicht die Reihe laut Verein ein kleines Jubiläum: Es handelt sich um die 20. Ausstellung innerhalb von drei Jahren.

Pressemitteilung Verein Fotografie & Kommunikation e.V.: