Als Teil von Sonys Luxuszweig G-Master wartet das Objektiv mit zahlreichen Features auf. Die Lichtstärke von f/2,8 kommt vielleicht bei Makroaufnahmen seltener zum Tragen, fördert aber den anderen prädestinierten Nutzen: Porträts. Die optische Konstruktion besteht aus 17 Linsenelementen in 13 Gruppen. Die Kombination aus zwei XA (Extrem Aspherical) Linsen und zwei ED-Glaselementen (Extra-low Dispersion) zaubert ein samtweiches Bokeh. Scharfgestellt wird mit vier XD-Linearmotoren (Extreme Dynamic), die im AF-S-Modus laut Sony eine 1,9-mal schnellere Fokussierung versprichen.

Besonders spannend, nicht nur für Ma­krofotografen, ist der Abbildungsmaßstab. Dieser ist beim Sony bis zu 1,4-fach, also 1,4:1. Falls das für Ihr Projekt nicht reicht, lassen sich, anders als beim Vorgänger, jetzt auch Sonys Telekonverter montieren, die den Vergrößerungsfaktor auf bis zu 2,8 erweitern. Für enorm detailreiche und formatfüllende Aufnahmen sorgt die Naheinstellgrenze von 26 Zentimeter ab der Sensorebene der Kamera. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Gesamtlänge ohne Gegenlichtblende bei 14,8 Zentimetern liegt. Damit ist es über einen Zentimeter länger, aber mit 646 Gramm merklich leichter als das vergleichbare Makro Objektiv 105 mm f/2,8 DG DN Macro (A) von Sigma, welches 710 Gramm auf die Waage bringt.

Um die feinen Motive auch entsprechend aufzunehmen, ist die Abbildungsleistung entscheidend. Auch hier hält das Sony, was G Master verspricht. Von den an unserer Messkamera, der Sony Alpha 7R IV, möglichen 3.240 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) erreichte das Makroobjektiv 2.861 Lp/Bh bei Offenblende im Bildzentrum und 2.568 Lp/Bh in den Ecken. Das entspricht 88 bzw. 79 Prozent. Zweifach abgeblendet sind es im Zentrum sogar 2.976 Lp/Bh und 2.801 Lp/Bh in den Ecken. Die Standardabweichung des Autofokus beträgt ebenso nur 23 Lp/Bh – ein sehr gutes Ergebnis. Die Konstruktion und die kameraeigene Software unterbinden Verzeichnung und chromatische Aberrationen nahezu vollständig. Auch die Autofokusgeschwindigkeit hat im Test die Herstellerangaben bestätigt. Mit 0,31 Sekunden nicht der schnellste Wert, der je gemessen wurde, aber für diese Brennweite doch sehr flott.