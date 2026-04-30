Ausstellungen beim Fotogipfel 2026: Neue Perspektiven auf das Thema „Abenteuer“

*Vom 17. bis 21. Juni 2026 wird Oberstdorf erneut Treffpunkt für Fotografie- und Bildbegeisterte. Unter dem Thema „Abenteuer“ bietet das Erlebnisfestival auch heuer wieder ein vielfältiges Programm aus Workshops, Vorträgen und Begegnungen. Ein weiteres Herzstück des Fotogipfels sind die zahlreichen Ausstellungen, die verschiedenste Perspektiven sichtbar machen. Im gesamten Ort werden eindrucksvolle Bildwelten präsentiert – von dokumentarischen Serien über künstlerische Inszenierungen gibt es viel zu entdecken. *

Abenteuer – Im Herzen des Eises: Die Ausstellung von Schirmfrau Esther Horvath

Eine zentrale Position im Programm nimmt die Ausstellung „Abenteuer – Im Herzen des Eises“ von Schirmfrau Esther Horvath ein. Die international renommierte Fotografin begleitet seit über einem Jahrzehnt wissenschaftliche Expeditionen in die Polarregionen und dokumentiert das Leben und Arbeiten von Forschenden in der Arktis und Antarktis.

Eine besondere Rolle spielt der Ausstellungsort, denn präsentiert werden die großformatigen Fotografien auf der Gipfelstation des Nebelhorns auf 2.224 Metern Höhe. Hoch über Oberstdorf eröffnet sich den Besucherinnen und Besuchern eine spektakuläre Kulisse aus alpiner Bergwelt – ein Ort, der das Thema „Abenteuer“ unmittelbar erlebbar macht und die fotografischen Eindrücke auf besondere Weise verstärkt.

Horvath ist es ein Anliegen, die Polarregionen sichtbar zu machen: „Nicht als ferne, abstrakte Landschaften, sondern als lebendige, verletzliche Räume, deren Zukunft untrennbar mit unserer eigenen verbunden ist“. Gezeigt werden vierzehn ausgewählte Fotografien aus zahlreichen Expeditionen. Die Arbeiten führen in die faszinierenden und zugleich fragilen Landschaften der Polarregionen. Die Fotografien machen die Stille und Weite dieser Regionen ebenso erfahrbar wie die Bedeutung der Forschung.

Frauenzimmer – She is always a Woman von Katja Gerung

Für viele beginnen Abenteuer nicht zwangsläufig in großen Entdeckungen, in der Ferne oder auf den höchsten Gipfeln, sondern in der Reise zu sich selbst. Genau dieses Abenteuer zeigt Katja Gerung bei ihrer Ausstellung in der Galerie Oberstdorf im Trettachhäusle. Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen dokumentarischer Beobachtung und künstlerischer Interpretation und richten den Blick auf neu interpretierte Lebensräume.

In den gezeigten Werken ist Gerung ihr eigenes Model und arbeitet nur mit Stativ und Selbstauslöser. Diese Reduktion sei ihr Wagnis: „In der Einsamkeit des Raumes bin ich Regisseurin und Motiv zugleich. Ohne fremde Korrektur begegne ich mir selbst und entwickle Szenen, die Facetten weiblicher Identität zeigen.“

Ausstellungen in der Villa Jaus: Bühne für Community und Nachwuchs

Neben bekannten Namen bietet der Fotogipfel auch Raum für Neulinge oder begeisterte Hobbyfotografinnen und -fotografen. Die Community-Ausstellung „Mein größtes Abenteuer“ des Fotografen und Fototrainers Frank Fischer zeigt Arbeiten, welche auf Reisen mit seiner FF-Fotoschule entstanden sind. Die Teilnehmenden zeigen beeindruckende Landschaften, besondere Lichtsituationen und vor allem persönlich erlebte Geschichten.

Mit dem New Talent Award 25/26 rückt der Fotogipfel gezielt zeitgenössische Fotografien in den Fokus. Der Wettbewerb bietet Nachwuchsfotografinnen und -fotografen die Möglichkeit, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu präsentieren und mit der Fotoszene in Kontakt zu treten. Die aktuellen Siegerarbeiten, die sich zwischen Inszenierung, Dokumentation und konzeptueller Bildarbeit bewegen, fügen sich bestens ins Konzept des Fotogipfels ein.

Vielfältiges Ausstellungsprogramm in ganz Oberstdorf

Zusätzlich zu den genannten präsentiert der Fotogipfel Oberstdorf weitere Ausstellungen, unter anderem von Ulla Lohmann & Ulf Community, der Leica Akademie, DVF, GDT oder Alexander Fuchs. An unterschiedlichen Orten in Oberstdorf entstehen temporäre Galerien, die Besucherinnen und Besucher auf eine visuelle Entdeckungsreise mitnehmen. Zu sehen sind dokumentarische Langzeitprojekte, künstlerische Bildserien, experimentelle fotografische Arbeiten sowie persönliche fotografische Erzählungen.

Das Thema „Abenteuer“ wird hierbei ganz individuell interpretiert: mal als Reise in ferne Landschaften, mal als Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen oder als persönliches Experiment.

Weitere Informationen unter fotogipfel-oberstdorf.de