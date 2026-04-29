Der Anbieter Popsa bewirbt seine App zur Erstellung personalisierter Fotogeschenke aus Smartphone-Bildern. Pünktlich zu Muttertag und Vatertag gibt es zeitlich begrenzte Rabattaktionen. Nutzer können verschiedene Druckprodukte direkt über die Anwendung gestalten.
Viele persönliche Aufnahmen verbleiben häufig ungeordnet auf dem Smartphone. Popsa will diese Inhalte nutzbar machen, indem sich daraus gedruckte Fotoprodukte erstellen lassen. Laut Hersteller eignen sich insbesondere Familienbilder, Urlaubsfotos oder Alltagsaufnahmen als Grundlage für personalisierte Geschenke.
Ein Fokus liegt dabei auf Motiven, bei denen Eltern selbst selten im Bild erscheinen. Fotobücher oder ähnliche Produkte sollen helfen, solche Erinnerungen gezielt zusammenzustellen und aufzubereiten.
Die Gestaltung erfolgt über die Popsa-App, die für iOS und Android verfügbar ist. Nach Angaben des Herstellers übernimmt eine integrierte KI die Anordnung der Bilder und erstellt Layoutvorschläge. Auch Farbschemata sollen automatisch angepasst werden, sodass keine zusätzlichen Designkenntnisse erforderlich seien.
Das Sortiment umfasst unter anderem Fotobücher in verschiedenen Ausführungen, Kalender, Fotoabzüge sowie dekorative Produkte wie Fotokacheln oder Ornamente. Die Produkte werden laut Anbieter über ein europäisches Produktionsnetzwerk gefertigt und innerhalb weniger Werktage ausgeliefert.
Anlässlich von Muttertag (10. Mai 2026) und Vatertag (14. Mai 2026) kündigt Popsa eine zeitlich begrenzte Rabattaktion an. An ausgewählten Tagen vor den Feiertagen sollen Kunden 50 Prozent Preisnachlass auf das gesamte Sortiment erhalten.
Die Aktionszeiträume sind laut Hersteller:
- 1. und 2. Mai 2026 (Muttertag)
- 5. und 6. Mai 2026 (Vatertag)
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Die entsprechenden Rabattcodes werden direkt über die Plattform bereitgestellt. Weitere Informationen unter: https://popsa.com/de-de/
Pressemitteilung Popsa:
Smarte Rabatte zum Muttertag und Vatertag
Das schönste Geschenk steckt schon im Handy. Popsa verwandelt Familienfotos in wenigen Minuten in persönliche Geschenke, die bleiben – und schenkt dazu 50 Prozent Rabatt.
28. April 2026. Muttertag am 10. Mai, Vatertag am 14. Mai – und immer noch keine Geschenkidee? Die Antwort liegt näher als gedacht: in der eigenen Fotosammlung auf dem Handy. Fotos von den Kindern, Urlaubserinnerungen, Alltagsmomente oder Reise-Highlights – all das schlummert auf dem Smartphone, ungeordnet und viel zu selten angeschaut. Popsa macht daraus in wenigen Minuten ein persönliches Geschenk, das wirklich etwas bedeutet.
Eltern stehen auf Fotos, sind aber selten drauf
Viele Eltern halten täglich den Alltag ihrer Familie in Bildern fest. Sie fotografieren Geburtstage, den Schulstart, Urlaubsmomente oder sie sammeln Erinnerungen an die Entwicklung des Nachwuchses. Allerdings erscheinen sie auf diesen Bildern selbst kaum. Das Familienfotoalbum ist voll von Kinderbildern, aber die Person, die meistens die Kamera hält, fehlt.
Ein Fotobuch zum Mutter- oder Vatertag ist deshalb mehr als ein schönes Geschenk: Es ist eine Einladung, die Mutter oder den Vater in den Erinnerungen bewusst in den Mittelpunkt zu stellen. Eine besondere Sammlung gemeinsamer Momente und ein Sichtbarmachen von einer intensiven und besonderen Familienzeit, bei der auch und gerade die Eltern zu sehen sind.
Vom Handy zum Geschenk – in wenigen Minuten
Mit der Popsa App genügen wenige Minuten, um aus einer Fotoauswahl ein druckfertiges Fotoprodukt zu erstellen. Die KI der App übernimmt die Layoutarbeit automatisch: Sie wählt die besten Aufnahmen aus, ordnet Seiten harmonisch an und schlägt passende Farbschemata vor. Kein Designprogramm ist zu erlernen, technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Das Sortiment umfasst Fotobücher (Softcover, Hardcover oder Premium), Fotokalender, Fotoabzüge, Fotokacheln und Ornamente. Es gibt Produkte schon ab 16 Euro, alle durch eine 100-prozentige Zufriedenheitsgarantie abgesichert. Die Lieferung erfolgt in wenigen Werktagen über ein europäisches Produktionsnetzwerk.
Eine Woche, zwei Anlässe, doppelte Chance
Muttertag und Vatertag liegen 2026 in Deutschland nur vier Tage auseinander: der 10. und der 14. Mai. Popsa nimmt beide feierlichen Tage zum Anlass für eine besondere Aktion auf popsa.de: An jeweils zwei Tagen rechtzeitig vor dem Feiertag gilt ein Rabatt von 50 Prozent auf alle Produkte.
POPSA-CODES:
MD2026 – 50 % Rabatt zum Muttertag (gültig am 1. und 2. Mai 2026)
FD2026 – 50 % Rabatt zum Vatertag (gültig am 5. und 6. Mai 2026)
>> Gilt auf alle Popsa-Produkte | App kostenlos für iOS und Android <<
Wer also zum Muttertag am 1. oder 2. Mai bestellt – oder zum Vatertag am 5. oder 6. Mai – spart die Hälfte. Das fertige Fotobuch oder ein anderes Popsa-Fotoprodukt sollte dann auch rechtzeitig zu dem jeweiligen Feiertag geliefert worden sein, meist passiert das in wenigen Werktagen.. Die erforderliche Popsa App ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Weitere Informationen unter www.popsa.com/de-de
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