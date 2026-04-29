Der Anbieter Popsa bewirbt seine App zur Erstellung personalisierter Fotogeschenke aus Smartphone-Bildern. Pünktlich zu Muttertag und Vatertag gibt es zeitlich begrenzte Rabattaktionen. Nutzer können verschiedene Druckprodukte direkt über die Anwendung gestalten.

Viele persönliche Aufnahmen verbleiben häufig ungeordnet auf dem Smartphone. Popsa will diese Inhalte nutzbar machen, indem sich daraus gedruckte Fotoprodukte erstellen lassen. Laut Hersteller eignen sich insbesondere Familienbilder, Urlaubsfotos oder Alltagsaufnahmen als Grundlage für personalisierte Geschenke.

Ein Fokus liegt dabei auf Motiven, bei denen Eltern selbst selten im Bild erscheinen. Fotobücher oder ähnliche Produkte sollen helfen, solche Erinnerungen gezielt zusammenzustellen und aufzubereiten.

Die Gestaltung erfolgt über die Popsa-App, die für iOS und Android verfügbar ist. Nach Angaben des Herstellers übernimmt eine integrierte KI die Anordnung der Bilder und erstellt Layoutvorschläge. Auch Farbschemata sollen automatisch angepasst werden, sodass keine zusätzlichen Designkenntnisse erforderlich seien.

Das Sortiment umfasst unter anderem Fotobücher in verschiedenen Ausführungen, Kalender, Fotoabzüge sowie dekorative Produkte wie Fotokacheln oder Ornamente. Die Produkte werden laut Anbieter über ein europäisches Produktionsnetzwerk gefertigt und innerhalb weniger Werktage ausgeliefert.

Anlässlich von Muttertag (10. Mai 2026) und Vatertag (14. Mai 2026) kündigt Popsa eine zeitlich begrenzte Rabattaktion an. An ausgewählten Tagen vor den Feiertagen sollen Kunden 50 Prozent Preisnachlass auf das gesamte Sortiment erhalten.

Die Aktionszeiträume sind laut Hersteller:

1. und 2. Mai 2026 (Muttertag)

5. und 6. Mai 2026 (Vatertag)



Die entsprechenden Rabattcodes werden direkt über die Plattform bereitgestellt. Weitere Informationen unter: https://popsa.com/de-de/

Pressemitteilung Popsa: