Der Global Peace Photo Award 2026 nimmt ab sofort Einreichungen entgegen. Gesucht werden Fotografien, die sich mit der Frage „Wie sieht Frieden aus?“ auseinandersetzen. Teilnehmen können Einzelpersonen und Gruppen in mehreren Kategorien.

Der Global Peace Photo Award 2026 ruft zur Teilnahme auf. Bis zum 24. Mai 2026 können laut Veranstalter Einzelbilder und Fotoreportagen online eingereicht werden. Inhaltlich sollen sich die Arbeiten mit dem Thema Frieden beschäftigen und unterschiedliche Perspektiven darauf zeigen. Eine Teilnahmegebühr fällt nach Angaben der Organisatoren nicht an. Der Wettbewerb richtet sich an professionelle Fotograf:innen ebenso wie an Amateur:innen.

Preisgelder und Auszeichnungen

Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 11.000 Euro vergeben. Das „Friedensbild des Jahres“ wird mit 7.000 Euro prämiert. In der Kategorie „Stories“ sind drei Auszeichnungen mit jeweils 1.000 Euro vorgesehen, ebenso wie ein Preis für ein Einzelbild.

Alle ausgezeichneten Arbeiten sollen zudem mit der Alfred-Fried-Friedensmedaille geehrt werden. Die Gewinner:innen werden laut Veranstalter zur Preisverleihung am 24. September 2026 nach Wien eingeladen. Reise- und Übernachtungskosten sollen übernommen werden.

Nachwuchskategorie für Kinder

Auch junge Teilnehmer:innen können Beiträge einreichen. Für das „Children’s Peace Image of the Year“ gilt eine Altersgrenze von 14 Jahren. Der Preis ist ebenfalls mit 1.000 Euro dotiert und wird von der Vienna Insurance Group gestiftet.

Neben der Medaille soll die Gewinnerin oder der Gewinner eine Sofortbildkamera von Leica erhalten. Auch hier ist eine Einladung zur Preisverleihung in Wien vorgesehen.

Internationale Ausstellungen geplant

Die prämierten und ausgewählten Arbeiten sollen im Rahmen verschiedener Ausstellungen gezeigt werden. In den vergangenen Jahren waren Bilder des Wettbewerbs unter anderem in Paris, Berlin und Wien zu sehen. Zudem wurden ausgewählte Werke bei internationalen Festivals und Veranstaltungen präsentiert.

Auch für 2026 planen die Organisatoren laut eigenen Angaben eine Reihe von Ausstellungen, um die eingereichten Arbeiten einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Weitere Informationen unter: globalpeacephotoaward.org