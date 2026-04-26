AgfaPhoto hat drei neue Kameras angekündigt, die unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken sollen. Neben einem Vlogging-Set richtet sich das Portfolio auch an Reisende und Kinder. Die Modelle unterscheiden sich vor allem bei Ausstattung und Preis.
Mit der AgfaPhoto Realishot VLG4K-OPT2 stellt der Hersteller eine überarbeitete Version seines Vlogging-Sets vor. Gegenüber dem Vorgänger wurde vor allem der optische Zoom erweitert, der nun einen achtfachen Bereich abdecken soll.
Die Kamera ist auf Content-Erstellung ausgelegt und wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. Dazu zählen unter anderem ein externes Mikrofon, eine 32-GB-Micro-SD-Karte sowie ein Stativ mit integriertem Akku. Letzteres soll längere Aufnahmen ermöglichen und gleichzeitig für stabilere Bilder sorgen. Ein integriertes Mikrofon ist ebenfalls vorhanden.
Mit der AgfaPhoto Realishot WP6000 ergänzt der Hersteller sein Angebot um eine kompakte Digitalkamera für den Outdoor-Einsatz. Das Modell ist bis zu einer Tiefe von 3 Metern wasserdicht und soll sich besonders für Urlaube, Strandbesuche oder Wanderungen eignen.
Die AgfaPhoto Realikids Cam Waterproof 2 richtet sich speziell an Kinder ab drei Jahren. Das Modell ist bereits seit 2025 erhältlich und wird nun um eine zusätzliche Farbvariante in Schwarz mit orangefarbenen Akzenten ergänzt.
- Die AgfaPhoto Realishot VLG4K-OPT2 kostet 199,99 Euro und soll ab Mitte Mai erhältlich sein.
- Die AgfaPhoto Realishot WP6000 kostet 69,99 Euro und ist ebenfalls ab Mitte Mai verfügbar.
- Die AgfaPhoto Realikids Cam Waterproof 2 kostet 69,99 Euro.
Pressemitteilung AgfaPhoto:
AgfaPhoto stellt drei neue Kam
eras vor
Paris, 23. April 2026 – AgfaPhoto stellt drei Neuheiten vor, mit denen sich die schönsten Momente festhalten und unvergesslich machen lassen: ein Vlogging-Set für Content-Creator, eine wasserdichte Kamera für Urlauber und eine spritzwassergeschützte Kamera für Kinder in einer brandneuen Farbe.
Realishot VLG4K-OPT2: die Vlog-Kamera für Content-
Creator
Die Realishot VLG4K-OPT2 wurde für alle entwickelt, die ihren Alltag festhalten oder Content erstellen möchten. Es handelt sich um eine verbesserte 2.0-Version des bereits von der Marke angebotenen Vlogging-Sets. Sie unterscheidet sich von ihrer Vorgängerversion durch einen leistungsstärkeren optischen Zoom, der von 5-fach auf 8-fach erweitert wurde, und bietet alles, was ein Vlogger braucht: Die Kamera wird mit einer SD-Karte, einem externen Mikrofon (zusätzlich zu dem bereits im Gerät integrierten) sowie einem Stativ mit integriertem Akku geliefert, um unter allen Umständen stabile Aufnahmen zu gewährleisten. Die vielseitige Kamera bietet verschiedene Videomodi sowie Fotomodi, die für alle Situationen geeignet sind. Ihr schwenkbares Display vereinfacht die Bildausrichtung im Selfie- oder Vlog-Modus, und ihre Bluetooth-Fernbedienung ermöglicht die Fernauslösung der Kamera, was die Positionierung für Aufnahmen erleichtert. Dank des mitgelieferten Zubehörs kann länger gefilmt werden, die Tonqualität der Inhalte ist besser, die Aufnahmen sind stabiler und die Bildausrichtung ist auch alleine kein Problem.
- 24 MP Foto / 4K-Video
- Stativ mit Powerbank
- Bluetooth-Fernbedienung
- Externes Mikrofon
- 32 GB Micro-SD-Karte im Lieferumfang enthalten
- Neigbarer 3-Zoll-Bildschirm
- 8-facher optischer Zoom
AgfaPhoto Realishot VLG4K-OPT2 – 199.99 € – erhältlich ab Mitte Mai
Realishot WP6000: die wasserdichte Digitalkamera für Unterwasserabenteuer
Die Realishot WP6000 ist die neue kompakte und wasserdichte Kamera von AgfaPhoto – leicht, intuitiv und wie geschaffen für Abenteuer. Sie ist preisgünstig, einfach zu bedienen und wurde für alle entwickelt, die jeden Moment festhalten möchten. Dank ihrer ergonomischen Handhabung, ihrer Wasserdichte bis zu 3 m und ihrer einfachen Einstellungen eignet sie sich sowohl für Anfänger als auch für Hobbyfotografen, die eine zuverlässige Kamera auf Reisen, an den Strand oder auf Wanderungen mitnehmen möchten.
- Einstiegsmodell unter den wasserdichten Kameras
- 18MP Foto / HD Video
- 2,4-Zoll-Display
- Selfie-Spiegel
- Wasserdicht bis zu 3 m
AgfaPhoto Realishot WP6000 – 69.99 € – Ab Mitte Mai in blau und rot erhältlich.
Realikids Cam Waterproof 2: der wasserfeste Begleiter für Kids, jetzt in schwarz und orange
Die Realikids Cam 2 Waterproof, der AgfaPhoto Sommer Bestseller 2025, war bereits in den Farben Blau und Rosa sehr beliebt. Nun wird sie um eine neue schwarze Farbvariante mit orangefarbenen Details erweitert. Diese speziell für Kinder ab 3 Jahren entwickelte Kamera ist bis zu 3 m wasserdicht und kann direkt im Wasser verwendet werden, ohne Gehäuse oder zusätzliches Zubehör. Sie bietet eine einfache, intuitive und ergonomische Handhabung und ist ideal für den Strand oder den Pool.
- Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 3 m ohne Gehäuse
- Fotos und Full-HD-Videos
- Fotofilter, integrierte Spiele und Selfie-Modus
- Doppelobjektiv
- 2,8-Zoll-HD-LCD-Display
AgfaPhoto Realikids Cam Waterproof 2 – 69,99€ – Erhältlich in blau, rosa und schwarz.
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