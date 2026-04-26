AgfaPhoto stellt drei neue Kam eras vor

Paris, 23. April 2026 – AgfaPhoto stellt drei Neuheiten vor, mit denen sich die schönsten Momente festhalten und unvergesslich machen lassen: ein Vlogging-Set für Content-Creator, eine wasserdichte Kamera für Urlauber und eine spritzwassergeschützte Kamera für Kinder in einer brandneuen Farbe.

Realishot VLG4K-OPT2: die Vlog-Kamera für Content- Creator

Die Realishot VLG4K-OPT2 wurde für alle entwickelt, die ihren Alltag festhalten oder Content erstellen möchten. Es handelt sich um eine verbesserte 2.0-Version des bereits von der Marke angebotenen Vlogging-Sets. Sie unterscheidet sich von ihrer Vorgängerversion durch einen leistungsstärkeren optischen Zoom, der von 5-fach auf 8-fach erweitert wurde, und bietet alles, was ein Vlogger braucht: Die Kamera wird mit einer SD-Karte, einem externen Mikrofon (zusätzlich zu dem bereits im Gerät integrierten) sowie einem Stativ mit integriertem Akku geliefert, um unter allen Umständen stabile Aufnahmen zu gewährleisten. Die vielseitige Kamera bietet verschiedene Videomodi sowie Fotomodi, die für alle Situationen geeignet sind. Ihr schwenkbares Display vereinfacht die Bildausrichtung im Selfie- oder Vlog-Modus, und ihre Bluetooth-Fernbedienung ermöglicht die Fernauslösung der Kamera, was die Positionierung für Aufnahmen erleichtert. Dank des mitgelieferten Zubehörs kann länger gefilmt werden, die Tonqualität der Inhalte ist besser, die Aufnahmen sind stabiler und die Bildausrichtung ist auch alleine kein Problem.

24 MP Foto / 4K-Video

Stativ mit Powerbank

Bluetooth-Fernbedienung

Externes Mikrofon

32 GB Micro-SD-Karte im Lieferumfang enthalten

Neigbarer 3-Zoll-Bildschirm

8-facher optischer Zoom

AgfaPhoto Realishot VLG4K-OPT2 – 199.99 € – erhältlich ab Mitte Mai

Realishot WP6000: die wasserdichte Digitalkamera für Unterwasserabenteuer

Die Realishot WP6000 ist die neue kompakte und wasserdichte Kamera von AgfaPhoto – leicht, intuitiv und wie geschaffen für Abenteuer. Sie ist preisgünstig, einfach zu bedienen und wurde für alle entwickelt, die jeden Moment festhalten möchten. Dank ihrer ergonomischen Handhabung, ihrer Wasserdichte bis zu 3 m und ihrer einfachen Einstellungen eignet sie sich sowohl für Anfänger als auch für Hobbyfotografen, die eine zuverlässige Kamera auf Reisen, an den Strand oder auf Wanderungen mitnehmen möchten.

Einstiegsmodell unter den wasserdichten Kameras

18MP Foto / HD Video

2,4-Zoll-Display

Selfie-Spiegel

Wasserdicht bis zu 3 m

AgfaPhoto Realishot WP6000 – 69.99 € – Ab Mitte Mai in blau und rot erhältlich.

Realikids Cam Waterproof 2: der wasserfeste Begleiter für Kids, jetzt in schwarz und orange

Die Realikids Cam 2 Waterproof, der AgfaPhoto Sommer Bestseller 2025, war bereits in den Farben Blau und Rosa sehr beliebt. Nun wird sie um eine neue schwarze Farbvariante mit orangefarbenen Details erweitert. Diese speziell für Kinder ab 3 Jahren entwickelte Kamera ist bis zu 3 m wasserdicht und kann direkt im Wasser verwendet werden, ohne Gehäuse oder zusätzliches Zubehör. Sie bietet eine einfache, intuitive und ergonomische Handhabung und ist ideal für den Strand oder den Pool.

Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 3 m ohne Gehäuse

Fotos und Full-HD-Videos

Fotofilter, integrierte Spiele und Selfie-Modus

Doppelobjektiv

2,8-Zoll-HD-LCD-Display

AgfaPhoto Realikids Cam Waterproof 2 – 69,99€ – Erhältlich in blau, rosa und schwarz.