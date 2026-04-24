Simple Use Reloadable Filmkamera LomoChrome Classicolor

Geladen mit LomoChrome Classicolor Farbnegativfilm fängt das neueste Mitglied unserer Simple Use Reloadable Kamerafamilie strahlende Farben mit klassisch-analogem Charakter ein. Also nicht lang warten – fang an zu experimentieren!

AUTHENTISCHE FARBEN, ANALOGE IDENTITÄT

Simple Use – der Name ist Programm. Bereits mit Film geladen, ist diese Kompaktkamera bereit, deine wildesten Abenteuer jederzeit einzufangen. Sie ist so einfach konzipiert, dass du dir keine Gedanken über Einstellungen zu machen brauchst. Die Devise lautet: Point and Shoot! In der digitalen Welt ist diese analoge Ikone perfekt für alle, die wieder Spaß am Imperfekten, an Spontanität, an authentischen Erfahrungen haben möchten. Dank des eingebauten Blitzes und der drei farbenfrohen Blitzfilter ist sie jederzeit und überall einsetzbar. Und damit noch nicht genug. Wenn der geladene Film voll ist, kannst du einfach einen neuen einlegen und weiter fotografieren.

STRAHLENDE FARBEN UND KNACKIGE DETAILS

Wir bei Lomography sind stolz darauf, einer der Vorreiter bei der Entwicklung innovativer Filme zu sein, die sonst nirgendwo erhältlich sind. Diese einfach zu bedienende 35 mm Kamera ist vorgeladen mit LomoChrome Classicolor Film, der gleichzeitig ausgeklügelt und herrlich unbeschwert lebensechte Farben und warm strahlende Hauttöne einfängt. Rottöne strotzen voller Energie, während Blau- und Grüntöne klar und lebendig bleiben. Zusammen mit dem sanften Leuchten bei direktem Sonnenlicht und erdig-warmen Farbtönen in dunkleren Umgebungen ist der LomoChrome Classicolor eine aufregende Ergänzung der Simple Use Reloadable Kamerafamilie.

DIE SIMPLE USE FAMILIE

Die erste Simple Use Reloadable Filmkamera wurde 2017 von uns vorgestellt und ist seitdem dank ihrer Wiederverwendbarkeit und ihrem experimentellen Flair ein Liebling von Anfänger:innen wie auch Profis. Die Kamera kann überall hin mitgenommen werden, mit dem Analogue Aqua Unterwassergehäuse sogar unter Wasser. Der Spaß hört nie auf, du musst nur einen neuen Film einlegen! Schau dir gerne unseren Guide mit Tipps zum Nachladen der Simple Use an.

TECHNISCHE DETAILS:

Filmformat: 35 mm

Brennweite: 31mm

Verschlusszeit: 1/120 s

Blende: f/9

Fokus: 1 m bis ∞

Blitz: Eingebauter Blitz (zum Aufladen gedrückt halten), 15 Sekunden Ladezeit

Batterie: 1 × AA (im Lieferumfang)

Vorgeladen mit LomoChrome Classicolor ISO 200 Film

FILM

Filmtyp: Farbnegativ

ISO: 200

27 Aufnahmen

Entwicklung: C-41

WHAT THE HELL IS LOMOGRAPHY?

Die Lomographische Gesellschaft wurde 1992 in Wien gegründet und ist mittlerweile eine weltweit tätige Organisation, die sich der analogen, experimentellen und kreativen Fotografie verschrieben hat. Mit unserer ständig wachsenden Sammlung innovativer Filme, Kameras, Sofortbildprodukte, Objektive und Fotozubehör widmen wir uns der Entwicklung und Herstellung aller fotografischen Werkzeuge, die man auf unserer kuriosen Welt nur so brauchen kann. Egal ob du noch ganz in den Anfängen steckst oder schon erfahrener Profi bist, du hast das Zeug etwas Unglaubliches zu schaffen, da sind wir uns ganz sicher! Heute beliefern wir Lomograph:Innen auf der ganzen Welt über unseren Online Store, aber auch lokal über Embassy- Stores, spezialisierte Fotolabore, Galerien, Museen und andere internationale Einzelhandelspartner. Lomography ist mit insgesamt 1,5 Millionen Followern auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter von der Social Media Bildfläche nicht mehr wegzudenken. Sei Teil unserer Community und tagge deine Aufnahmen mit #HeyLomography für die Chance von uns gefeatured zu werden!

WER SIND EIGENTLICH DIE LOMOGRAPHEN?

Lomograph:Innen sind all diejenigen, die Freude an Fotografie und eine ordentliche Portion Experimentierfreude haben. In unserer Community teilen über eine Million kreative Köpfe das Verlangen, einzigartige Momente und Geschichten in außergewöhnlichen Fotografien auf Film zu bannen – und das schon seit 25 Jahren! Mit über 17 Millionen Fotos ist unsere Community Page das größte Online Archiv der Welt für analoge und experimentelle Fotografie. Auf der Seite treffen Workshops, Tipps und Tricks, Wettbewerbe, die kostenlose LomoSchool, unser Lomography Magazin und hilfsbereite Menschen aus aller Welt zusammen, um analoge Fotografie aufleben zu lassen. Das LEBEN in seiner vollen, wunderschönen, bizarren und manchmal verwirrenden Pracht erleben und teilen, gemeinsam reisen, experimentieren und die fantastischsten “Happy Mistakes” machen – das ist es, was Lomograph:Innen so besonders macht und uns auf Trab hält.