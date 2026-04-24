Vom 8. bis 10. Mai 2026 wird die Leica Welt in Wetzlar zum Treffpunkt für Fotografie-Begeisterte. Die Leica Experience Days bieten ein intensives Drei-Tages-Erlebnis mit Inspiration, Praxis und direktem Austausch – persönlich und auf nur 150 Teilnehmer limitiert. Jetzt Ticket sichern!

Drei Tage lang öffnet die Leica Welt Türen, die sonst verschlossen bleiben. Das Programm führt tief hinein in die Welt der Marke – von exklusiven Einblicken in das Leica Archiv und die Ernst Leitz Werkstätten bis hin zu Gesprächen mit den Köpfen hinter der Technik. Im direkten Austausch mit Experten wie Stefan Daniel und Peter Karbe werden Entwicklungen greifbar, Hintergründe verständlich und Ideen diskutierbar. Gleichzeitig entsteht Raum für Inspiration: Vorträge, Bildwelten und Reportagen zeigen, wie vielfältig Fotografie heute sein kann – von Reisefotografie über Street bis hin zur künstlerischen Bildsprache.