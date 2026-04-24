Vom 8. bis 10. Mai 2026 wird die Leica Welt in Wetzlar zum Treffpunkt für Fotografie-Begeisterte. Die Leica Experience Days bieten ein intensives Drei-Tages-Erlebnis mit Inspiration, Praxis und direktem Austausch – persönlich und auf nur 150 Teilnehmer limitiert. Jetzt Ticket sichern!
Drei Tage lang öffnet die Leica Welt Türen, die sonst verschlossen bleiben. Das Programm führt tief hinein in die Welt der Marke – von exklusiven Einblicken in das Leica Archiv und die Ernst Leitz Werkstätten bis hin zu Gesprächen mit den Köpfen hinter der Technik. Im direkten Austausch mit Experten wie Stefan Daniel und Peter Karbe werden Entwicklungen greifbar, Hintergründe verständlich und Ideen diskutierbar. Gleichzeitig entsteht Raum für Inspiration: Vorträge, Bildwelten und Reportagen zeigen, wie vielfältig Fotografie heute sein kann – von Reisefotografie über Street bis hin zur künstlerischen Bildsprache.
Praxis, Workshops und neue Perspektiven
Der Fokus liegt klar auf der eigenen fotografischen Weiterentwicklung. In Workshops und Sessions mit renommierten Fotografen geht es um konkrete Praxis – von Porträt im Kino-Look über Schwarz-Weiß-Fotografie bis hin zur Suche nach der eigenen visuellen Handschrift. Kleine Gruppen sorgen dafür, dass jeder Teilnehmer wirklich arbeiten, ausprobieren und Fragen stellen kann. Ergänzt wird das Programm durch Fotowalks in und um Wetzlar, bei denen neue Perspektiven direkt umgesetzt werden – draußen, im echten Moment.
Austausch auf Augenhöhe
Was die Leica Experience Days besonders macht, ist die Atmosphäre. Durch die bewusste Limitierung auf nur 150 Plätze entsteht ein persönlicher Rahmen, in dem Gespräche entstehen, Kontakte wachsen und echte Begegnungen möglich werden. Ergänzt wird das Wochenende durch ausgewählte Partner und Aussteller aus der Branche, die zusätzliche Impulse liefern.
Ein weiteres Highlight: der Fotowettbewerb. Eigene Arbeiten können bereits vorab eingereicht werden – die Community entscheidet vor Ort über die Gewinnerbilder.
Drei Tage, ein Ticket!
Für nur 199 Euro bekommst du Zugang zu allen Vorträgen, Workshops, Fotowalks und Programmpunkten – flexibel über das gesamte Wochenende verteilt.
Jetzt Ticket buchen und Teil der Leica Experience Days 2026 werden: www.leicawelt.com
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