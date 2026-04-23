W4W – “The Unseen Issue”

Im Mittelpunkt der elften Ausgabe des FUJIFILM-Magazins steht das Unsichtbare und dessen Authentizität: ein neu gestaltetes Konzept und Fotografie, die zu reinem Storytelling dessen werden, was die Gesellschaft im Schatten lässt.

Women4Women erneuert sich, angefangen beim Namen. W4W – The Unseen Issue, die elfte Ausgabe des FUJIFILM-Magazins, eröffnet das Reich des Unsichtbaren – dessen, was das Auge aus Gewohnheit übersieht und was die Gesellschaft oberflächlich im Schatten lässt. Unterstrichen wird dies durch ein komplett neu gestaltetes Layout, das der Fotografie als Erzählform Raum und Kraft verleihen soll.

Das Projekt öffnet sich auch männlichen Mitwirkenden und schafft so ein Mosaik aus Stimmen, das nicht nach Einheitlichkeit strebt, sondern nach der Universalität von Perspektiven und Meinungen.

W4W bestätigt die Weite seines Horizonts als sich ständig weiterentwickelndes Konzept mit internationaler Ausrichtung, das darauf abzielt, ein Raum für Reflexion, Dialog und Zuhören zu den entscheidenden Themen unserer Zeit zu sein. Es ist eine globale Plattform, auf der die Fotografie zu einer lebendigen Sprache wird, die kraftvolle und unkonventionelle Zeugnisse vermitteln kann.

Auf mehr als 180 Seiten zielen fast 30 Beiträge aus über 10 Ländern darauf ab, Kontexte und Menschen sichtbar zu machen, die allzu oft an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden: veränderte menschliche Landschaften, stille Formen des Widerstands und ein ethisches Engagement, das allgegenwärtig und doch getarnt ist. Das Unsichtbare ist ein tiefgreifender Zustand von Körper und Seele: Es ist die Stimmlosigkeit derer, die gegen aggressive und stille Krankheiten kämpfen; das stille Engagement derer, die verborgene Menschlichkeit unterstützen, während sie selbst im Schatten bleiben; und der würdevolle Mut derer, die mit einer Verletzlichkeit leben, die die Welt noch nicht anerkannt hat.

Das Cover selbst ist ein Statement: Es zeigt das Werk von Lisetta Carmi, einer radikalen und unabhängigen Persönlichkeit der Fotografie des 20. Jahrhunderts. Das Bild stammt aus der renommierten Serie I travestiti (1965–1971), einer wegweisenden Reportage über die Transgender-Gemeinschaft in Genua, die mit Respekt, Empathie und tiefem ethischen Verantwortungsbewusstsein entstanden ist.

„Das Magazin ist sowohl eine physische als auch eine emotionale Reise. Die neue Ausgabe von W4W – The Unseen Issue wagt sich dorthin, wo das Licht nur schwer hinkommt: in Grenzgebiete, vergessene Geografien und menschliche Geschichten, die am Rande des Rampenlichts zurückbleiben“, sagt Luana Porfido, European Head of Corporate Communication and ESG Management bei der FUJIFILM Europe GmbH. „Wir erzählen Geschichten, die sich ‚weit weg von allen‘ abspielen, nicht weil sie keinen Wert hätten, sondern weil sie zu intensiv sind, um im Trubel des Alltags wahrgenommen zu werden. Blättern Sie mit neuen Augen durch diese Seiten. Suchen Sie nicht nach dem Spiegelbild des bereits Bekannten, sondern lassen Sie sich zum Unsichtbaren führen. Denn genau dort liegt der authentischste und unvergesslichste Teil unserer Menschlichkeit.“

Eines der ersten eindrucksvollen Zeugnisse stammt von Valentina Tamborra, einer international renommierten X-Fotografin und Fujifilm-Botschafterin. Ihre Fotografie ist geprägt von der Suche nach dem Übergang, angetrieben von einer fast körperlichen Dringlichkeit, zu verstehen, was jenseits des Hauptbildausschnitts liegt. Dies zeigt sich deutlich in dem Projekt „The Flowers Remain – Identity Surviving Torture“, das in Palermo gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen entstanden ist: eine Gemeinschaftsarbeit mit Überlebenden von Folter, die sich nicht auf den Schmerz konzentriert, sondern auf das, was der Schmerz nicht zerstören konnte.

Giulio Di Sturco, ein preisgekrönter Fotograf und sensibler Interpret zeitgenössischer Veränderungen, präsentiert „Anthropocosmos“, ein visuelles Forschungsprojekt, das sich von der Reportage weg und hin zur philosophischen Reflexion bewegt. Das Projekt entspringt dem Wunsch, den Blick zu verlangsamen und Orte zu erkunden, an denen die Zukunft in Stille gestaltet wird: wissenschaftliche Forschungszentren, technologische Labore und Weltraumsimulationsumgebungen. An diesen „Schwellen“ menschlichen Ehrgeizes sucht Di Sturco nicht das Spektakel der Eroberung, sondern vielmehr die schwebende Atmosphäre und die emotionalen Spuren, die in Maschinen und Architektur eingebettet sind. Durch eine Fotografie, die sich dafür entscheidet, Dinge „zurückzuhalten“ statt sie zu enthüllen, nutzt der Autor die Abwesenheit des Menschen als narratives Mittel und lädt die Betrachter dazu ein, über das Verhältnis zwischen technologischem Fortschritt und ethischer Verantwortung nachzudenken.

Der polnische Fotograf und Künstler Tomasz Lazar, ein Fujifilm-Botschafter, präsentiert zwei Projekte. Mit „Voids Diary“, das während der Covid-19-Pandemie entstand, dokumentierte Lazar die Stille und Leere, die der Gesundheitsnotstand an Orten hinterließ, die einst von Austausch und Verbindung geprägt waren. Indem er auf das lauschte, was aus der Leere hervorkam, hielt er die innere Stille der Menschen sowie die emotionalen und psychologischen Auswirkungen des Virus auf die am stärksten marginalisierten Gruppen der Gesellschaft fest. Die Inspiration für „What Remains“ entstand aus dem Wunsch, die Spuren des Lebens zu dokumentieren, die der Krieg in der Ukraine hinterlassen hat – um Zeugnis abzulegen von dem, was bleibt, wenn so viel zerstört ist, und um zu erzählen, wie Menschen zur Flucht gezwungen werden, während Gemeinschaften zerfallen.

Omar Larentis, Koordinator des Forschungszentrums für Osteoarchäologie und Paläopathologie an der Universität Insubria (Varese), untersucht die Fotografie als Mittel, um das sichtbar zu machen, was (scheinbar) nicht da ist – oder seit Jahren verborgen liegt. Im Rahmen des von der Fondazione Cariplo finanzierten und von der Fondazione Comunitaria di Lodi geförderten Projekts „Under The Skin“ untersuchten Larentis und Ilaria Gorini, Professorin für Medizingeschichte an der Universität Insubria, die außergewöhnliche anatomische Sammlung „Paolo Gorini“, die aus rund 200 versteinerten Präparaten besteht. Dank der radiologischen Geräte und des Laserscanners von FUJIFILM Healthcare Italia konnten sie die innere Struktur der Proben, den Grad und die Tiefe der Versteinerung, das Vorhandensein von hinzugefügten Materialien sowie die verschiedenen Behandlungsstadien aufdecken. Die Radiologie spielte eine grundlegende Rolle, indem sie das Unsichtbare sichtbar machte – und daraus Wissen schuf.

Male Kirking, Brustkrebsüberlebende und Aktivistin, berichtet von einem stillen, aber entschlossenen Widerstand: Mit 25 Jahren diagnostiziert, musste sie gegen eine Gesellschaft kämpfen, die ihren Symptomen aufgrund ihres jungen Alters skeptisch gegenüberstand. Diese Dissonanz – jung und doch schwer krank zu sein – wird auch von Lucie Albrecht, Pressesprecherin der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs, eindringlich hervorgehoben. Die Stiftung unterstützt junge Menschen im Alter von 18 bis 39 Jahren, die von Krebs betroffen sind, und dient als zuverlässige Anlaufstelle für Familien, medizinisches Fachpersonal, Forscher und politische Entscheidungsträger.

Fotografie als ethisches und verantwortungsbewusstes Engagement kommt unter anderem durch den Beitrag der Künstlerin und Fotografin Mara Troeger zum Ausdruck, deren Projekt „Black isn’t Black“ Ungerechtigkeiten beleuchtet, mit denen schwarze Menschen oft konfrontiert sind, sowie durch das Zeugnis der international renommierten Regisseurin und Fotografin Madeleine Penfold, deren Kampagne „This Girl Can“ dazu beigetragen hat, die Geschlechterkluft bei der Teilnahme am Sport zu bekämpfen.

DIE AUSSTELLUNG W4W – WO DAS UNSICHTBARE SICHTBAR WIRD

Einige der in der Ausgabe „W4W – The Unseen Issue“ vorgestellten Projekte werden vom 24. bis 30. April 2026 im neuen Fujifilm X-DEN-Showroom in Düsseldorf (Altestadt 7, 40213) ausgestellt, der im vergangenen Jahr eröffnet wurde und für Workshops, Meetings und Präsentationen genutzt wird.

Die Ausstellung mit dem Titel „Where the Unseen Becomes Visible“ ist täglich von 11:00 bis 17:00 Uhr für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich und verwandelt den Kreativ-Hub für eine Woche in einen Raum für Vorträge und Konferenzen, den Austausch von Ideen und die Förderung des Dialogs zwischen Künstlern, der Öffentlichkeit und Fachleuten aus der Branche.

Alle Informationen zur Ausstellung finden Sie hier: https://www.fujifilm-x.com/de-de/events/w4w-photography-week/

Klicken Sie hier, um die neue Ausgabe von W4W anzuschauen https://www.fujifilm.com/de/en/women4women#issue11.