Beim Autofokus setzt Viltrox auf einen Voice-Coil-Motor (VCM). Dieser arbeitet im Praxistest leise und in den meisten Aufnahmesituationen zügig. Laut dem CHIP-Testlabor stellt der Autofokus durchschnittlich in 0,49 Sekunden scharf. Es gibt zwar Objektive mit deutlich schnelleren Reaktionszeiten – für ruhige Porträt-Situationen ohne dynamische Bewegungen reicht die AF-Geschwindigkeit aber allemal aus. Gut gefällt uns die zuverlässige Unterstützung der Gesichts- und Augenerkennung, die sowohl bei Menschen als auch bei Tieren gut funktioniert.

Im kontinuierlichen Autofokusmodus (AF-C) reagierte der Autofokus im Praxistest bei Fokuswechseln von nah auf fern oder umgekehrt gelegentlich mit einer leichten Verzögerung und etwas ruckartig. Er fand das Motiv dabei jedoch zuverlässig. Bei Porträts ist dieser Umstand allerdings kaum relevant, da man in diesen Situationen üblicherweise ohnehin auf der Person bleibt und bei der Fokussierung nicht zwischen Person und Hintergrund wechselt. Im Videomodus reagierte die Schärfenachführung (AF-C) insgesamt ruhiger und überzeugte mit gleichmäßigen Fokusverlagerungen.

Wie die Messungen im CHIP-Testlabor bestätigen, arbeitet das AF-System selbst bei weit offener Blende (f/1,2) sehr präzise und erreicht nahezu die Auflösung, die bei manueller Scharfstellung mithilfe der Displaylupe erzielt wurde. Auch die Trefferkonstanz ist sehr gut: Bei mehreren aufeinanderfolgenden Neufokussierungen lag die Standardabweichung mit AF bei lediglich 28 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh). Das spricht für eine hohe Wiederholgenauigkeit des Autofokus, auch bei geringer Schärfentiefe.