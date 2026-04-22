Valoi passt die Preise seines Filmscanners easy35 v1 an und erweitert gleichzeitig das Zubehörportfolio. Neben der günstigeren Einstiegslösung stellt der Hersteller auch eine angepasste Version eines Makrobalgens vor. Beide Produkte richten sich an Nutzer, die analoge Aufnahmen digitalisieren möchten.

Der Hersteller Valoi hat eine dauerhafte Preissenkung für den easy35 v1 angekündigt. Das Modell soll weiterhin als Komplettlösung für das Digitalisieren von Filmarchiven dienen und richtet sich laut Hersteller an Fotografen, die Wert auf gleichbleibende Ergebnisse legen.

Während mit dem easy35 v2 bereits eine neue Generation verfügbar ist, soll der easy35 v1 weiterhin eine solide Basislösung darstellen. Die Preisanpassung wird laut Hersteller im Zuge der Portfolio-Erweiterung vorgenommen.