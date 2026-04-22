Valoi passt die Preise seines Filmscanners easy35 v1 an und erweitert gleichzeitig das Zubehörportfolio. Neben der günstigeren Einstiegslösung stellt der Hersteller auch eine angepasste Version eines Makrobalgens vor. Beide Produkte richten sich an Nutzer, die analoge Aufnahmen digitalisieren möchten.
Der Hersteller Valoi hat eine dauerhafte Preissenkung für den easy35 v1 angekündigt. Das Modell soll weiterhin als Komplettlösung für das Digitalisieren von Filmarchiven dienen und richtet sich laut Hersteller an Fotografen, die Wert auf gleichbleibende Ergebnisse legen.
Während mit dem easy35 v2 bereits eine neue Generation verfügbar ist, soll der easy35 v1 weiterhin eine solide Basislösung darstellen. Die Preisanpassung wird laut Hersteller im Zuge der Portfolio-Erweiterung vorgenommen.
Neue Version des BALPRO 1 für Valoi-System
Zusätzlich stellt Valoi eine angepasste Variante des NOVOFLEX BALPRO 1 vor. Der Makrobalgen wurde speziell für das VALOI-360-System entwickelt und soll sich als Verbindungselement für präzise Kamerascans eignen.
Nach Angaben des Herstellers ermöglicht das System sehr kurze Fokusdistanzen und exakte Abbildungsmaßstäbe. Ziel sei es, hochauflösende Digitalisierungen von Filmvorlagen zu erleichtern.
Kompatibilität und Systemintegration
Der BALPRO 1 soll modular aufgebaut sein und verschiedene Kamerasysteme unterstützen. Dazu zählen laut Hersteller Anschlüsse für Sony E, Canon RF, Nikon Z, Hasselblad X und Fuji GFX, wobei passende Adapter separat erhältlich sind.
Darüber hinaus sei das Zubehör auf die Nutzung mit dem 360 Novoflex Repro 650 Copy Stand abgestimmt und kompatibel mit den Formaten des VALOI-360-Systems.
Der Valoi easy35 v1 kostet 175 Euro, der easy35 v2 (Vorbestellung) 229 Euro.
Der NOVOFLEX BALPRO 1 Universal Bellows (VALOI Edition) kostet 475 Euro, passende Adapter sind ab 89 Euro erhältlich.
Der 360 Novoflex Repro 650 Copy Stand kostet 299 Euro.
Weitere Informationen: https://www.valoi.co
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