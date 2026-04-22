Das Buch „Aufgegessen!“ von Isolde und Dieter Bornemann ist bei den International Creative Media Awards (ICMA) ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Books on Sustainability“ erhielt es Gold. Die Preisverleihung fand im März 2026 in London statt.

Laut Veranstalter werden die Preise seit 2010 jährlich von einer internationalen Fachjury vergeben. Der Wettbewerb umfasst unter anderem Bücher, Corporate Medien und Design und soll aktuelle Entwicklungen im Grafikbereich sichtbar machen.

Nach Angaben des Verlags Edition Lammerhuber setzt das Buch auf einen dokumentarischen Ansatz. Familien halten ihren Umgang mit Lebensmitteln fest, während Fotograf Dieter Bornemann diese Szenen bildlich umsetzt. Das Werk soll Fakten, persönliche Eindrücke und Rezepte kombinieren und so einen bewussteren Umgang mit Nahrung vermitteln.

Ein zentrales Element sind Fotografien von geöffneten Kühlschränken, die Einblicke in alltägliche Konsumgewohnheiten geben sollen.

Das Projekt „Aufgegessen!“ war bereits 2025 Teil des Fotofestivals La Gacilly-Baden in Österreich. Für 2026 sind mehrere weitere Ausstellungen und Präsentationen angekündigt.

Pressemitteilung Edition Lammerhuber: