Das Buch „Aufgegessen!“ von Isolde und Dieter Bornemann ist bei den International Creative Media Awards (ICMA) ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Books on Sustainability“ erhielt es Gold. Die Preisverleihung fand im März 2026 in London statt.
Laut Veranstalter werden die Preise seit 2010 jährlich von einer internationalen Fachjury vergeben. Der Wettbewerb umfasst unter anderem Bücher, Corporate Medien und Design und soll aktuelle Entwicklungen im Grafikbereich sichtbar machen.
Nach Angaben des Verlags Edition Lammerhuber setzt das Buch auf einen dokumentarischen Ansatz. Familien halten ihren Umgang mit Lebensmitteln fest, während Fotograf Dieter Bornemann diese Szenen bildlich umsetzt. Das Werk soll Fakten, persönliche Eindrücke und Rezepte kombinieren und so einen bewussteren Umgang mit Nahrung vermitteln.
Ein zentrales Element sind Fotografien von geöffneten Kühlschränken, die Einblicke in alltägliche Konsumgewohnheiten geben sollen.
Das Projekt „Aufgegessen!“ war bereits 2025 Teil des Fotofestivals La Gacilly-Baden in Österreich. Für 2026 sind mehrere weitere Ausstellungen und Präsentationen angekündigt.
Pressemitteilung Edition Lammerhuber:
AUFGEGESSEN! bei den 16. ICMA – International Creative Media Awards in London ausgezeichnet!
Edition Lammerhuber freut sich mit seinen Autor:innen Isolde und Dieter Bornemann über die Auszeichnung GOLD in der Kategorie „Books on Sustainability“ bei den renommierten ICMA Awards, die am Montag, den 9. März 2026, in London am Vorabend der London Book Fair übergeben wurden.
Seit 2010 vergibt eine hochkarätige, international besetzte Fachjury jährlich den ICMA-Award. Er ist ein weltweiter Wettbewerb für Corporate Medien, Bücher, Corporate Design und Zeitschriften, gibt einen Überblick über zeitgenössisches Grafik-Design und soll vor allem den Austausch kreativer Ideen auf internationaler Ebene fördern und Trends offenlegen.
„Aufgegessen!“ überzeugt die Jury durch seine unkonventionelle Form und das originelle Konzept, mit dem es die alltägliche Lebensmittelverschwendung eindrucksvoll sichtbar macht. Familien dokumentieren ihren Umgang mit Lebensmitteln, Dieter Bornemann setzt dies in prägnante, ästhetisch starke Bilder um. Fakten, persönliche Einblicke und kreative Rezepte verbinden sich zu einem engagierten Appell für einen bewussteren, nachhaltigeren Umgang mit Nahrung. Ein Highlight sind die Fotos von geöffneten Kühlschränken.
Auch 2026 bleibt das Thema Lebensmittelverschwendung und AUFGEGESSEN! im wahrsten Sinn des Wortes in aller Munde:
Nachdem das Thema AUFGEGESSEN! schon beim größten Open-Air-Fotofestival Europas Festival La Gacilly-Baden Photo in Baden bei Wien von Juni bis Oktober 2025 in einer Ausstellung gezeigt wurde, folgen:
Weitere Ausstellungen und Buchpräsentationen
15. Mai – 31. Oktober 2026 – Freiluft-Ausstellung „Aufgegessen!“
im Permakultur-Garten im Strandhotel Weissensee in Kärnten
Vernissage am 15. Mai, 17.00 Uhr
30. Mai – 28. Juni 2026 – Ausstellung & Buchpräsentation
Schloss Zell an der Pram/OÖ
8. Juli – 25. August 2026 – Ausstellung & Buchpräsentation
Österreichisches Kulturforum Bratislava
31. August – 11. September 2026 – Ausstellung & Buchpräsentation
Bildungshaus Schloss St. Martin/Graz
25. September – 16. November 2026 – Ausstellung & Buchpräsentation
Bildungshaus Schloss Krastowitz/Klagenfurt
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