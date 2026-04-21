Panasonic hat mit der LUMIX S9 Black Titanium Edition eine weitere Version seiner kompakten Vollformatkamera vorgestellt. Die neue Ausführung soll dauerhaft ins reguläre Sortiment aufgenommen werden und nicht nur als limitierte Sonderedition erscheinen. Die Variante setzt auf ein dunkles Gehäuse mit Titanakzenten und richtet sich an Nutzer, die neben der Technik auch Wert auf eine angepasste Optik legen.
Die Kamera kombiniert eine lederähnliche Oberflächenstruktur mit titanbeschichteten Elementen. Diese Bauweise soll für mehr Griffigkeit sorgen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit erhöhen.
An der technischen Ausstattung ändert sich nichts: Die Panasonic LUMIX S9 bleibt eine kompakte Vollformatkamera mit einem Gewicht von rund 403 Gramm. Sie verfügt über einen 24,2-Megapixel-CMOS-Sensor und einen aktuellen Bildprozessor.
Der Autofokus arbeitet mit Phasenerkennung (PDAF). Für stabilisierte Aufnahmen kommt eine 5-Achsen-Bildstabilisierung zum Einsatz, die bis zu 6,5 Blendenstufen ausgleichen soll. Auch eine elektronische Stabilisierung für Videoaufnahmen ist integriert.
Varianten und Verfügbarkeit
Die Black Titanium Edition wird in zwei Kit-Versionen angeboten. Eine Variante kombiniert die Kamera mit einem schwarzen Objektiv, eine weitere Version mit einem Objektiv im Titan-Finish, das exklusiv über den eigenen Online-Shop erhältlich sein soll.
Die Panasonic LUMIX S9 Black Titanium Edition ist ab Mitte Mai für 1.499 Euro (UVP) erhältlich.
Pressemitteilung Panasonic:
Panasonic erweitert die LUMIX S9-Reihe um eine Black Titanium Edition
Die neue Vollformat-Kamera vereint Eleganz und Robustheit in einem hochwertigen Gehäuse mit präzise gefertigten Titanakzenten
Hamburg, 21. April 2026
Panasonic stellt die LUMIX S9 Black Titanium Edition vor, die der äußerst beliebten kompakten Vollformatkameraserie ein elegantes und zeitloses Design verleiht. Im Gegensatz zu früheren Sondereditionen wird die LUMIX S9 Black Titanium Edition in das Standard-Sortiment aufgenommen.
Die S9 Black Titanium Edition kombiniert ein hochwertiges, lederstrukturiertes Gehäuse mit präzise gefertigten Titanakzenten und schafft so eine ausgewogene Verbindung aus Robustheit und Eleganz. Die Außenseite wurde nach umfangreichen Materialtests sorgfältig gestaltet, um ein gleichmäßig tiefschwarzes Finish mit einer dezenten, haptischen Struktur zu erzielen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschichtungen verbessert die lederstrukturierte Oberfläche den Grip und die Handhabung und bewahrt gleichzeitig eine klare, dezente Ästhetik.
Ergänzt wird das Design durch titanbeschichtete Zierleisten, die in einem fortschrittlichen mehrschichtigen Beschichtungsverfahren gefertigt werden und sowohl für Haltbarkeit als auch für visuelle Tiefe sorgen. Diese Verarbeitung kreiert eine gleichmäßige metallische Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung, Kratzer und Umwelteinflüsse und bewahrt dabei einen glatten, reflexionsarmen Glanz, der störende Spiegelungen vermeidet. Das Ergebnis ist ein dezenter metallischer Kontrast zum lederstrukturierten Gehäuse mit präzisen Details und einem hochwertigen Finish, das sowohl robust als auch optisch unverwechselbar ist.
Nach der überwältigenden Resonanz auf die LUMIX S9 Titanium Gold Edition, die europaweit schnell vergriffen war, bringt Panasonic nun diese neue Farbvariante auf den Markt, um der anhaltenden Nachfrage für dieses Modell gerecht zu werden.
Die LUMIX S9 Black Titanium Edition wird in zwei Kit-Varianten angeboten: zusammen mit dem LUMIX S 1840mm-Objektiv in passendem Schwarz bei autorisierten Fachhändlern oder mit einem Objektiv im Titan-Finish, das bewusst einen optischen Akzent setzt und exklusiv im Panasonic Online Store erhältlich ist.
Als erstes kompaktes Modell der LUMIX S-Serie vereint die S9 ein kleines und leichtes Gehäuse mit einer hohen Bildqualität.
- Kompaktes und leichtes Gehäuse mit einem Gewicht von ca. 403g
- Ein Vollformat-CMOS-Sensor mit ca. 24,2 Megapixeln und der neueste Bildprozessor sorgen für eine beeindruckende Bildqualität.
- Echtzeit-Erkennungs-AF mit PDAF (Phase Detection Auto-Focus) für eine präzisere Motivverfolgung.
- Branchenführende Bildstabilisierungstechnologie mit 5-Achsen-Dual-I.S.2: 6,5 Blendenstufen/ Gehäuse-I.S.: 5 Blendenstufen und Active I.S. korrigieren Verwacklungen bei Aufnahmen im Gehen. Durch die Korrektur der perspektivischen Verzerrung und den „High“-Modus in der E-Stabilisation (Video)-Funktion lassen sich nun noch stabilere Aufzeichnungen bei Aufnahmen in Bewegung erzielen.
- Ausgestattet mit MP4 Lite, einem für Smartphones optimierten Open-Gate-Videomodus
- Neigbarer hinterer Bildschirm für flexible Aufnahmen aus jedem Winkel
Neue LUMIX Lab-App für mühelose Verbindung
- Für eine schnelle Übertragung von Fotos und Videos von der Kamera aufs Smartphone
- Komfortable Erstellung eigener LUT-Dateien und einfache Übertragung vom Smartphone auf die Kamera mit bevorzugten Farbwiedergaben
- LUTs von beliebten Creators können ebenfalls über die App heruntergeladen und verwendet werden.
- Schnelle und einfache Bearbeitung von MP4-Lite-Videodateien optimiert für die Weitergabe in sozialen Medien
Echtzeit-LUT für mehr kreativen Spielraum
- Vollständig anpassbare LUT-Farbdateien können direkt in die Kamera für kreative Aufnahmen hochgeladen werden
- Spezielle LUT-Taste am Kameragehäuse für direkten Zugriff auf die LUT-Einstellungen
- Zusätzliche Opazitätssteuerung und Körnungseffekt für noch mehr kreative Gestaltungsmöglichkeiten
Preise und Verfügbarkeit
Die neue LUMIX S9 Black Titanium Edition ist ab Mitte Mai für 1.499,- € (UVP) im Fachhandel und im Panasonic Online Store erhältlich.
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