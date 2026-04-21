Panasonic hat mit der LUMIX S9 Black Titanium Edition eine weitere Version seiner kompakten Vollformatkamera vorgestellt. Die neue Ausführung soll dauerhaft ins reguläre Sortiment aufgenommen werden und nicht nur als limitierte Sonderedition erscheinen. Die Variante setzt auf ein dunkles Gehäuse mit Titanakzenten und richtet sich an Nutzer, die neben der Technik auch Wert auf eine angepasste Optik legen.

Die Kamera kombiniert eine lederähnliche Oberflächenstruktur mit titanbeschichteten Elementen. Diese Bauweise soll für mehr Griffigkeit sorgen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit erhöhen.

An der technischen Ausstattung ändert sich nichts: Die Panasonic LUMIX S9 bleibt eine kompakte Vollformatkamera mit einem Gewicht von rund 403 Gramm. Sie verfügt über einen 24,2-Megapixel-CMOS-Sensor und einen aktuellen Bildprozessor.

Der Autofokus arbeitet mit Phasenerkennung (PDAF). Für stabilisierte Aufnahmen kommt eine 5-Achsen-Bildstabilisierung zum Einsatz, die bis zu 6,5 Blendenstufen ausgleichen soll. Auch eine elektronische Stabilisierung für Videoaufnahmen ist integriert.

Varianten und Verfügbarkeit

Die Black Titanium Edition wird in zwei Kit-Versionen angeboten. Eine Variante kombiniert die Kamera mit einem schwarzen Objektiv, eine weitere Version mit einem Objektiv im Titan-Finish, das exklusiv über den eigenen Online-Shop erhältlich sein soll.

Die Panasonic LUMIX S9 Black Titanium Edition ist ab Mitte Mai für 1.499 Euro (UVP) erhältlich.

Pressemitteilung Panasonic: