Panasonic stellt kompaktes Standard- Festbrennweitenobjektiv für seine Vollformatkameras vor: LUMIX S 40mm F2 (S-S40)

Konzipiert für den täglichen Einsatz eignet sich das S 40mm vor allem für Straßenfotografie und Landschaftsaufnahmen

Hamburg, 21. April 2026

Mit dem LUMIX S 40mm F2 (S-S40) präsentiert Panasonic ein neues Wechselobjektiv, das auf dem LMount-Systemstandard basiert. Das LUMIX S 40mm F2 ist ein kompaktes, leichtes Festbrennweitenobjektiv, das für alltägliche Vielseitigkeit konzipiert wurde. Es liefert natürlich wirkende Bilder mit wunderschönem Bokeh – ideal für Straßenfotografie, Porträts und Landschaftsaufnahmen.

Mit einer Brennweite von 40mm – und damit nahe am Sichtfeld des menschlichen Auges – bietet diese Festbrennweite eine natürliche Perspektive, die für unterschiedlichste Aufnahmesituationen geeignet ist. Die helle maximale Blende F2 erzeugt ein weiches und schönes Bokeh für eine starke Motivtrennung in Porträts und hilft, schnellere Verschlusszeiten bei schlechten Lichtverhältnissen beizubehalten. So entstehen klare Bilder, ohne die ISO-Empfindlichkeit unnötig erhöhen zu müssen.

Mit einer Gesamtlänge von ca. 40,9 mm und einem Gewicht von ca. 144 g ergänzt es das kompakte Gehäuse der LUMIX S9 zu einem handlichen Set, das sich bequem transportieren lässt. Das Objektiv ähnelt dem LUMIX S 18–40 mm F4,5–6,3 und verfügt ebenfalls über einen Filterdurchmesser von 62mm.

Trotz der kompakten und leichten Bauweise verfügt das Objektiv über ein staub- und spritzwassergeschütztes Design für zuverlässigen Einsatz bei wechselnden Wetterbedingungen. Das vordere Linsenelement ist mit Fluor beschichtet, wodurch sich Schmutz und Fett leicht von der Oberfläche entfernen lassen.

Um der wachsenden Nachfrage nach Videoproduktionen gerecht zu werden, bietet das Objektiv zudem Funktionen wie eine Reduzierung des Fokus-Breathings und eine Mikroschritt-Blendensteuerung für fließende Belichtungsübergänge und eine hochwertige Videoqualität.

Begleitend zu dieser Ankündigung veröffentlicht Panasonic auch seine Roadmap für die Objektiventwicklung, die ein Weitwinkel-Festbrennweitenobjektiv als Ergänzung zum kompakten LUMIX S9Gehäuse sowie ein Telezoomobjektiv mit großer Blendenöffnung zur Erweiterung der L-MountObjektivpalette umfasst.

Mit der Einführung des neuen 40mm-Objektivs und dem kontinuierlichen Engagement für die zukünftige Objektiventwicklung erweitert Panasonic die kreativen Möglichkeiten sowohl für Hobbyfotografen als auch für Profis weiter, indem das Unternehmen eine ausgewogene Balance zwischen Bildqualität und Mobilität bietet und so zum Wachstum des Marktes für Kameras mit Wechselobjektiven beiträgt.

Hauptmerkmale

1. Natürliches 40mm-Sichtfeld mit großer F2-Blende

Die Brennweite von 40mm sorgt für eine natürliche Perspektive, die dem menschlichen Sichtfeld ähnelt

Die große Blendenöffnung F2 erzeugt ein weiches und schönes Bokeh

Geeignet für eine Vielzahl von Aufnahmestile, darunter Straßenfotografie, Porträts und Landschaftsaufnahmen

2. Kompaktes, leicht zu transportierendes Design

Kompaktes und leichtes Design mit einer Länge von ca. 40,9mm und einem Gewicht von ca. 144g

Passend zum kompakten LUMIX S9-Gehäuse für einfachen Transport

Verfügt über dieselbe kompakte Größe und denselben 62mm-Filtergewinde wie das LUMIX S 18–40mm F4,5–6,3

3. Verbesserte Steuerung und Zuverlässigkeit

Mit einem Steuerring und einem Fokusknopf für intuitive Bedienung und mehr kreative Gestaltungsmöglichkeiten

Staub- und spritzwassergeschütztes Design für zuverlässige Aufnahmen unter verschiedenen Bedingungen

Die Unterdrückung des Fokus-Breathing und die Blendensteuerung in Mikroschritten sorgen für flüssige Videoaufnahmen

Preise und Verfügbarkeit

Das neue LUMIX S 40mm F2 (S-S40) ist ab Mitte Mai für 399,- € (UVP) im Fachhandel und im Panasonic Online Store erhältlich.