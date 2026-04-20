Gemeinsam mit Rollei hat Viltrox zwei neue Objektive der EVO-Reihe angekündigt. Das Viltrox AF 35 mm F/1.8 EVO und das Viltrox AF 55 mm F/1.8 EVO sollen jeweils für Sony E-Mount (FE) und Nikon Z-Mount verfügbar sein. Die Modelle zielen auf eine Kombination aus kompakter Bauweise, moderner Optik und vergleichsweise niedrigem Preis.
Beide Objektive basieren auf einem identischen optischen Konzept mit 13 Linsenelementen, darunter ED-, HR- und asphärische Elemente. Diese Konstruktion soll eine gleichmäßige Schärfe über das gesamte Bildfeld ermöglichen.
Eine sogenannte HD Nano Multi-Coating-Beschichtung soll Reflexionen und Streulicht reduzieren und dadurch Kontrast und Farbdarstellung verbessern.
Der integrierte STM-Autofokus arbeitet nach Angaben des Herstellers schnell und leise. Das soll insbesondere bei Videoaufnahmen von Vorteil sein, da Fokusgeräusche weniger stark ins Audiosignal gelangen.
Für die mechanische Stabilität kommt ein Metall-Bajonett zum Einsatz, das auf eine längere Nutzungsdauer ausgelegt sein soll.
Beide Objektive setzen laut Viltrox auf ein apochromatisches Design. Dieses soll chromatische Aberrationen und Farbsäume verringern und so eine präzisere Farbwiedergabe ermöglichen. Gleichzeitig soll ein weiches Bokeh entstehen, das Motive vom Hintergrund abhebt.
35 mm: Allround-Brennweite für Alltag und Reportage
Das Viltrox AF 35 mm F/1.8 EVO deckt eine klassische Reportage-Brennweite ab. Laut Hersteller eignet sich das Objektiv für Street-Fotografie, Video und allgemeine Anwendungen.
Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,34 Metern. Die Lichtstärke von f/1.8 soll Aufnahmen bei wenig Licht erleichtern und eine geringe Tiefenschärfe ermöglichen.
55 mm: Fokus auf Porträts
Das Viltrox AF 55 mm F/1.8 EVO richtet sich stärker an Porträtfotografen. Die Brennweite von 55 Millimetern soll eine natürliche Perspektive mit leichter Hintergrundkompression liefern.
Die Naheinstellgrenze beträgt 0,43 Meter. Der optische Aufbau umfasst 13 Elemente in 9 Gruppen.
Preis und Verfügbarkeit
Beide Objektive sind ab sofort vorbestellbar und sollen voraussichtlich ab dem 30.04.2026 erhältlich sein.
Das Viltrox AF 35 mm F/1.8 EVO und das Viltrox AF 55 mm F/1.8 EVO kosten jeweils 429 Euro.
Pressemitteilung Rollei:
STM-Autofokus, HD Nano Multi-Coating und F/1.8 Lichtstärke für Street, Porträt und Video
Viltrox AF 35 mm & 55 mm F/1.8 EVO jetzt für Sony E-Mount und Nikon Z-Mount vorbestellbar
Norderstedt, 20.04.2026. Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei vier neue Objektive der EVO-Serie vor: zwei Festbrennweiten, die optische Qualität, kompaktes Handling und schnellen Autofokus zu einem attraktiven Preis vereinen. Das Viltrox AF 35 mm F/1.8 EVO und das Viltrox AF 55 mm F/1.8 EVO erscheinen jeweils für Sony E-Mount (FE) und Nikon Z-Mount.
Beide Brennweiten teilen sich denselben optischen Kern: 13 Elemente mit ED-, HR- und asphärischen Linsen sorgen für kristallklare Schärfe über das gesamte Bildfeld. Das HD Nano Multi-Coating minimiert Reflexionen und Streulicht spürbar, was sich in satten Kontrasten und brillanten Farben auch bei schwierigem Licht niederschlägt.
Der STM-Autofokus arbeitet schnell, präzise und nahezu lautlos – ein klarer Vorteil für Videoaufnahmen, bei denen Fokusgeräusche im Audiomaterial stören würden. Das robuste Metall-Bajonett macht beide Objektive alltagstauglich und langlebig.
Das apochromatische Design (APO) sorgt für eine außergewöhnlich klare und präzise Bildqualität. Farbsäume und axiale chromatische Aberrationen werden effektiv minimiert, sodass Motive mit gestochen scharfen Kanten und hoher Farbtreue dargestellt werden. Gleichzeitig entsteht ein besonders weiches Bokeh, welches das Motiv perfekt hervorhebt. Ideal für alle, die höchste optische Performance und professionelle Ergebnisse erwarten.
Das Viltrox AF 35 mm F/1.8 EVO ist der klassische Allrounder unter den beiden Brennweiten. 35 Millimeter liefern eine natürliche Bildwirkung, die sich für Street-Fotografie, Reportagen und Video gleichermaßen eignet. Mit einer Naheinstellgrenze von 0,34 Metern lassen sich auch Detailaufnahmen aus kurzer Distanz realisieren, während die Lichtstärke F/1.8 sowohl für weiches Bokeh als auch für starke Low-Light-Performance sorgt.
Das Viltrox AF 55 mm F/1.8 EVO setzt auf die bewährte Normalbrennweite – für viele Fotografen die erste Wahl für natürliche Porträts. 55 Millimeter komprimieren die Perspektive minimal, schmeicheln Gesichtern und erzeugen in Kombination mit Lichtstärke F/1.8 eine angenehme Bildtiefe mit wirkungsvollem Bokeh. Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,43 Metern, der optische Aufbau umfasst 13 Elemente in 9 Gruppen.
Beide Objektive sind ab sofort zu je 429 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/evo-objektive vorbestellbar und voraussichtlich ab dem 30.04.2026 erhältlich.
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