Gemeinsam mit Rollei hat Viltrox zwei neue Objektive der EVO-Reihe angekündigt. Das Viltrox AF 35 mm F/1.8 EVO und das Viltrox AF 55 mm F/1.8 EVO sollen jeweils für Sony E-Mount (FE) und Nikon Z-Mount verfügbar sein. Die Modelle zielen auf eine Kombination aus kompakter Bauweise, moderner Optik und vergleichsweise niedrigem Preis.

Beide Objektive basieren auf einem identischen optischen Konzept mit 13 Linsenelementen, darunter ED-, HR- und asphärische Elemente. Diese Konstruktion soll eine gleichmäßige Schärfe über das gesamte Bildfeld ermöglichen.

Eine sogenannte HD Nano Multi-Coating-Beschichtung soll Reflexionen und Streulicht reduzieren und dadurch Kontrast und Farbdarstellung verbessern.

Der integrierte STM-Autofokus arbeitet nach Angaben des Herstellers schnell und leise. Das soll insbesondere bei Videoaufnahmen von Vorteil sein, da Fokusgeräusche weniger stark ins Audiosignal gelangen.

Für die mechanische Stabilität kommt ein Metall-Bajonett zum Einsatz, das auf eine längere Nutzungsdauer ausgelegt sein soll.

Beide Objektive setzen laut Viltrox auf ein apochromatisches Design. Dieses soll chromatische Aberrationen und Farbsäume verringern und so eine präzisere Farbwiedergabe ermöglichen. Gleichzeitig soll ein weiches Bokeh entstehen, das Motive vom Hintergrund abhebt.

35 mm: Allround-Brennweite für Alltag und Reportage

Das Viltrox AF 35 mm F/1.8 EVO deckt eine klassische Reportage-Brennweite ab. Laut Hersteller eignet sich das Objektiv für Street-Fotografie, Video und allgemeine Anwendungen.

Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,34 Metern. Die Lichtstärke von f/1.8 soll Aufnahmen bei wenig Licht erleichtern und eine geringe Tiefenschärfe ermöglichen.

55 mm: Fokus auf Porträts

Das Viltrox AF 55 mm F/1.8 EVO richtet sich stärker an Porträtfotografen. Die Brennweite von 55 Millimetern soll eine natürliche Perspektive mit leichter Hintergrundkompression liefern.

Die Naheinstellgrenze beträgt 0,43 Meter. Der optische Aufbau umfasst 13 Elemente in 9 Gruppen.

Preis und Verfügbarkeit

Beide Objektive sind ab sofort vorbestellbar und sollen voraussichtlich ab dem 30.04.2026 erhältlich sein.

Das Viltrox AF 35 mm F/1.8 EVO und das Viltrox AF 55 mm F/1.8 EVO kosten jeweils 429 Euro.

Pressemitteilung Rollei: