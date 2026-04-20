PolarPro erweitert sein Portfolio um den Goldstache-Filter. Das Zubehör richtet sich an Foto- und Videografen, die gezielt eine wärmere Bildwirkung erzielen möchten. Laut Hersteller soll dabei die Schärfe in wichtigen Bildbereichen erhalten bleiben.
Das Modell zielt darauf ab, Highlights sanft anzuheben und gleichzeitig eine leichte Diffusion ins Bild zu bringen. Der Filter soll insbesondere Hauttöne wärmer darstellen und ihnen mehr Tiefe verleihen. Gleichzeitig verspricht der Hersteller, dass zentrale Bildbereiche scharf bleiben und nicht weichgezeichnet wirken. Dabei soll ein filmischer und kontrollierter Look entstehen.
Der Goldstache-Filter ist laut Hersteller darauf ausgelegt, bereits bei der Aufnahme eine bestimmte Bildästhetik zu erzeugen. Digitale Schärfe soll reduziert werden, ohne Details zu verlieren. Dadurch könnten Aufnahmen entstehen, die weniger Nachbearbeitung erfordern.
Beim Material setzt PolarPro auf optisches Glas, das eine gleichmäßige Bildwiedergabe gewährleisten soll. Der Rahmen besteht aus Aluminium und ist auf den Einsatz im Alltag ausgelegt. Optional ist der Filter mit dem Helix-MagLock-System kompatibel. Dieses soll schnelle Filterwechsel ermöglichen, etwa bei wechselnden Lichtbedingungen.
Der PolarPro Goldstache ist in zahlreichen Durchmessern erhältlich, von 43 mm bis 95 mm. Damit deckt der Hersteller eine breite Palette gängiger Objektive ab.
Der Filter ist ab sofort im Handel in Deutschland und Österreich erhältlich. Weitere Informationen unter: https://www.polarpro.com/products/goldstache-filter
Pressemitteilung PolarPro:
Neu: PolarPro Goldstache Filter – warmes Leuchten bei voller Schärfe
Die Transcontinenta GmbH, Vertriebspartner von PolarPro in Deutschland und Österreich, stellt mit dem PolarPro Goldstache einen neuen Shortstache-Filter vor, der sich an Fotografen und Filmemacher richtet, die Wärme, sanften Glow und charakterstarke Bilder direkt aus der Kamera erzielen möchten.
In Zusammenarbeit mit Garrett King entwickelt, sorgt Goldstache für eine dezente Diffusion, hebt Highlights gezielt an und verleiht Hauttönen mehr Tiefe und Sättigung, während das Bild in den entscheidenden Bereichen klar und scharf bleibt. Der Look von Goldstache ist warm, filminspiriert und zugleich präzise kontrolliert. Der Filter mildert die Härte digitaler Schärfe, ohne das Bild flach oder weichgezeichnet erscheinen zu lassen, und verleiht sowohl Porträts als auch Alltagsszenen eine subtile, goldene Note, die natürlich und unaufdringlich wirkt. Die Filterserie richtet sich an Kreative, die gezielt Atmosphäre erzeugen möchten, ohne dabei auf Klarheit und Detailtreue zu verzichten.
Hochwertiges Glas in einem soliden Rahmen
PolarPro legt dabei ebenso großen Wert auf optische Qualität wie auf Praxistauglichkeit. Der Goldstache-Filter besteht aus hochwertigem optischem Glas und gewährleistet eine konsistente Bildwiedergabe sowie zuverlässige Leistung in Foto- und Video-Workflows. Ein veredelter Aluminiumrahmen sorgt für eine robuste und zugleich praxisorientierte Konstruktion, während die PolarPro Helix MagLock-Option schnelle und sichere Filterwechsel ermöglicht, wenn sich Lichtverhältnisse und Aufnahmebedingungen kurzfristig ändern.
Der Filter wurde gezielt dafür entwickelt, das Bild an den entscheidenden Stellen zu formen: mit reduzierter Härte, einem harmonischeren Highlight-Rolloff, wärmeren Hauttönen und einem Look, der bereits vor der Nachbearbeitung stimmig und nahezu fertig wirkt.
Besondere Merkmale:
- Warmes Highlight-Leuchten: Goldstache verleiht Highlights ein sanftes, goldenes Leuchten und sorgt so für einen cineastischen, filmischen Look.
- Dezente Diffusion ohne Klarheitsverlust: Der Effekt bleibt subtil und kontrolliert: Digitale Schärfe wirkt weicher, während wichtige Details klar erhalten bleiben.
- Optisches Premium-Glas: Hochwertig verarbeitetes Glas gewährleistet eine saubere Bildwiedergabe, konstante Ergebnisse und zuverlässige Performance bei Foto und Video.
- Ausgewogene Hauttöne: Hauttöne werden mit einer natürlichen, angenehmen Wärme angereichert, schmeichelhaft und fein, ohne übertrieben zu wirken.
- Erhältlich in vielen Filtergrößen: Verfügbar in 43 mm, 46 mm, 49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 mm, 82 mm, 86 mm und 95 mm.
- Helix-MagLock-Kompatibilität: Optional im PolarPro Helix MagLock-System erhältlich, für schnelle, sichere und unkomplizierte Filterwechsel im Einsatz.
Verfügbarkeit
Die neuen PolarPro-Goldstache-Filter sind ab sofort bei PolarPro-Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich.
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