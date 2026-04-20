PolarPro erweitert sein Portfolio um den Goldstache-Filter. Das Zubehör richtet sich an Foto- und Videografen, die gezielt eine wärmere Bildwirkung erzielen möchten. Laut Hersteller soll dabei die Schärfe in wichtigen Bildbereichen erhalten bleiben.

Das Modell zielt darauf ab, Highlights sanft anzuheben und gleichzeitig eine leichte Diffusion ins Bild zu bringen. Der Filter soll insbesondere Hauttöne wärmer darstellen und ihnen mehr Tiefe verleihen. Gleichzeitig verspricht der Hersteller, dass zentrale Bildbereiche scharf bleiben und nicht weichgezeichnet wirken. Dabei soll ein filmischer und kontrollierter Look entstehen.

Der Goldstache-Filter ist laut Hersteller darauf ausgelegt, bereits bei der Aufnahme eine bestimmte Bildästhetik zu erzeugen. Digitale Schärfe soll reduziert werden, ohne Details zu verlieren. Dadurch könnten Aufnahmen entstehen, die weniger Nachbearbeitung erfordern.

Beim Material setzt PolarPro auf optisches Glas, das eine gleichmäßige Bildwiedergabe gewährleisten soll. Der Rahmen besteht aus Aluminium und ist auf den Einsatz im Alltag ausgelegt. Optional ist der Filter mit dem Helix-MagLock-System kompatibel. Dieses soll schnelle Filterwechsel ermöglichen, etwa bei wechselnden Lichtbedingungen.

Der PolarPro Goldstache ist in zahlreichen Durchmessern erhältlich, von 43 mm bis 95 mm. Damit deckt der Hersteller eine breite Palette gängiger Objektive ab.

Der Filter ist ab sofort im Handel in Deutschland und Österreich erhältlich. Weitere Informationen unter: https://www.polarpro.com/products/goldstache-filter

Pressemitteilung PolarPro: