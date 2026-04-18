HONOR präsentiert das neue 600 Lite

Flaggschiff-Innovationen für alle: Das HONOR 600 Lite bringt ein hochwertiges Aluminium-Unibody-Gehäuse in einer Preisklasse, in der andere Smartphones meist noch auf Kunststoff setzen, und kombiniert dies mit einem branchenweit ersten integrierten Vakuum-Schmiedeverfahren, einer 108-MP-Ultra-Clear-Kamera und einem extrem ausdauernden 6520 mAh Akku.

[Düsseldorf, Deutschland – 01. April 2026] HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, hat die Einführung des HONOR 600 Lite bekannt gegeben. Das elegante Budget-Smartphone markiert einen bedeutenden Schritt in seiner Preisklasse: Es verbindet als erstes Modell in seinem Segment ein hochwertiges Aluminium-Unibody-Gehäuse mit einem branchenweit ersten integrierten Vakuum-Schmiedeverfahren, das laut HONOR eine um 26 % verbesserte Bruchfestigkeit ermöglicht. Damit bringt HONOR fortschrittliche Material- und Fertigungstechnologie in ein Segment, in dem andere Geräte meist noch auf Kunststoff setzen. In Kombination mit einer physischen KI-Kamerataste, einer 108-MP-Ultra-Clear-Kamera und intelligenten KI-Funktionen macht das HONOR 600 Lite moderne Nutzererlebnisse und eine robuste, hochwertige Verarbeitung für mehr Nutzer zugänglich.

Industrielle Handwerkskunst: Hochwertiges Aluminium-Unibody-Gehäuse mit branchenweit erstem integriertem Vakuum-Schmiedeverfahren

Das HONOR 600 Lite hebt das Design der Budget-Klasse auf ein neues Niveau. Statt der in diesem Segment üblichen Kunststofflösungen setzt HONOR als erstes Smartphone in seiner Preisklasse auf ein hochwertiges Aluminium-Unibody-Gehäuse, das eine besonders hochwertige Anmutung mit verbesserter Stabilität verbindet. Für zusätzliche Robustheit kommt ein branchenweit erstes integriertes Vakuum-Schmiedeverfahren zum Einsatz. In Verbindung mit der Unibody-Konstruktion und Casting-Technologie sorgt es laut HONOR für eine um 26 % verbesserte Bruchfestigkeit. Trotz der robusten Metallkonstruktion bleibt das HONOR 600 Lite mit nur 7,34 mm Tiefe und rund 180 g Gewicht besonders schlank und angenehm leicht in der Hand. Ein besonders schmaler 1,23-mm-Rahmen sorgt zudem dafür, dass sich das 6,6-Zoll-AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung nahezu nahtlos bis an die Ränder erstreckt. Die hohe strukturelle Stabilität wird zusätzlich durch eine Sturzfestigkeit aus bis zu 1,8 Metern Höhe unterstrichen. Damit ist das HONOR 600 Lite laut HONOR das einzige Smartphone mit Metallrahmen in seiner Klasse, das die SGS Premium Performance Certification für Drop & Crush Resistance bestanden hat.

Momente sofort festhalten: KI-Kamera-Button und 108-MP-Ultra-Clear-Kamera

Das Herzstück des Kamera-Erlebnisses bildet der revolutionäre KI-Kamera-Button. Da HONOR sich bewusst ist, dass die wertvollsten Augenblicke oft in der Zeit verloren gehen, die zum Entsperren des Bildschirms benötigt wird, bringt dieser spezielle physische Schlüssel die Freude an der sofortigen Aufnahme zurück: Innerhalb der Kamera-App genügt ein einziger Tipp auf den KI-Kamera-Button, um die Kamera umgehend zu starten oder ein Foto aufzunehmen. Ein Gedrückthalten leitet wiederum eine hochauflösende Videoaufnahme ein.

Diese physische Interaktion wird durch eine leistungsstarke 108-MP-Ultra-Clear-Hauptkamera ergänzt. Sie nutzt einen weiterentwickelten Raw Native Domain Algorithmus, um feine Details und professionelle Texturen zu erfassen. Ergänzend dazu bietet das Gerät Film-Fotografie-Filter in verschiedenen Stilen, mit denen Nutzer ihren Bildern künstlerische Emotion verleihen können. Ob beim Fotografieren einer weiten Landschaft oder eines spontanen Porträts: Die Kombination aus dem taktilen KI-Button und dem 108-MP-Sensor stellt sicher, dass jeder Nutzer ohne Einarbeitungszeit Bilder in Galeriequalität erstellen kann.

Marathon-Ausdauer im digitalen Zeitalter: Der 6520 mAh Langzeitakku

Ein klassenbester 6520 mAh Hochenergie-Akku unterstützt dieses Ökosystem aus KI und hochauflösenden Medien. Diese hohe Kapazität beseitigt die moderne Sorge vor dem Aufladen mitten am Tag. Das Gerät verfügt über eine TÜV Rheinland zertifizierte Akkulaufzeit von bis zu 48 Stunden unter Testbedingungen, was eine zuverlässige und mehrtätige Nutzung gewährleistet.

Das HONOR 600 Lite ist selbst unter starker Belastung auf Ausdauer ausgelegt. Der MediaTek Dimensity 7100 Elite Octa-Core-Prozessor optimiert dabei die Leistung. Ist schließlich eine Aufladung nötig, ermöglicht die 45W Wired HONOR SuperCharge Technologie eine schnelle Rückkehr ins digitale Leben. Das Gerät ist mit 8 GB RAM und 256 GB ROM ausgestattet. Zudem ermöglicht die HONOR RAM Turbo Technologie eine Speichererweiterung auf äquivalente 16 G, wodurch dutzende Anwendungen ohne Leistungsverlust im Hintergrund aktiv bleiben können. Ob bei Outdoor-Abenteuern mit optimaler Sichtbarkeit dank des 6500 Nits hellen Displays oder während eines intensiven Arbeitstages: Akku und Performance des HONOR 600 Lite halten auch den dynamistischen Lebensstilen stand.

Gesteigerte Produktivität durch intelligente KI-Bildschirmvorschläge

Das HONOR 600 Lite nutzt die Leistungsfähigkeit von MagicOS 10. Mithilfe von KI-Bildschirmvorschlägen verwandelt es das Smartphone in einen proaktiven persönlichen Assistenten. Ein langes Drücken des KI-Buttons ermöglicht den schnellen Zugriff auf eine Reihe intelligenter Tools, die tägliche Aufgaben optimieren und die digitale Sicherheit erhöhen. Dazu gehören „Circle to Search“, zur sofortigen Identifizierung von Bildschirminhalten sowie das

KI-Zusammenfassungs-Tool, das umfangreiche Artikel oder Dokumente zu prägnanten Kernaussagen verdichtet.

Für moderne Professionals bietet das Gerät zudem KI-Schreibwerkzeuge zur Textoptimierung in Echtzeit und Erkennen von KI Stimmklonung, eine entscheidende Sicherheitsfunktion zum Schutz vor KI-generierten betrügerischen Anrufen. Indem diese fortschrittlichen KI-Funktionen nicht länger über verschachtelte Menüs aufgerufen werden müssen, sondern durch einen einzigen physischen Klick sofort verfügbar sind, gewährleistet das HONOR 600 Lite, dass die Leistungsfähigkeit der Künstlichen Intelligenz intuitiv die Nutzerabsichten unterstützt.

Farbe, Preis und Verfügbarkeit

Das HONOR 600 Lite in drei Farboptionen erhältlich: Sprout Green, Velvet Grey und Velvet Black. Der Verkaufsstart erfolgt am 01. April 2026 in Deutschland und Österreich über https://www.honor.com/. Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt bei 399,90€.