TTArtisan erweitert sein Objektivportfolio um ein kompaktes Weitwinkel für spiegellose APS-C-Kameras. Das AF 17mm f/1.8 Air richtet sich an Foto- und Videografen, die Wert auf Mobilität legen.

Das TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air wurde für spiegellose Kameras mit APS-C-Sensor entwickelt. Die Brennweite entspricht 25 mm im Kleinbildformat und zielt damit auf klassische Reportage- und Street-Fotografie. Laut Hersteller soll das Objektiv durch seine kompakte Bauweise und das geringe Gewicht von rund 170 Gramm besonders mobil einsetzbar sein.

Die Kombination aus Lichtstärke von f/1,8 und kurzer Brennweite soll Aufnahmen auch bei schwächerem Licht ermöglichen. Gleichzeitig positioniert TTArtisan das Modell als vielseitige Lösung für Foto- und Videoanwendungen.

Für die Scharfstellung kommt ein Autofokus-System zum Einsatz, das nach Angaben des Herstellers schnell und präzise arbeiten soll. Unterstützt werden Funktionen wie Gesichts- und Augenerkennung, die bei modernen Kameras üblich sind.

Beim Filmen soll der Fokusantrieb leise agieren, was sich vor allem in ruhigen Aufnahmeumgebungen bemerkbar machen dürfte. Dadurch will sich das Objektiv auch für Vlogging oder dokumentarische Videoformate eignen.

Im Inneren besteht die Konstruktion aus 14 Linsen in 10 Gruppen. Diese Anordnung soll für eine ausgewogene Abbildungsleistung mit ausreichendem Kontrast und Schärfe sorgen. Konkrete Messwerte nennt der Hersteller nicht.

Die minimale Fokussierdistanz liegt bei 18 cm, wodurch sich auch Motive aus kurzer Distanz aufnehmen lassen. Ergänzt wird das Objektiv durch ein Filtergewinde mit 52 mm Durchmesser.

Erhältlich ist das Modell mit Anschlüssen für Sony E und Fujifilm X.

Das TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air ist ab sofort verfügbar und kostet 179 Euro (UVP). Weitere Informationen: https://www.ttartisan.com

Pressemitteilung TTARTISAN: