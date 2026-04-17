TTArtisan erweitert sein Objektivportfolio um ein kompaktes Weitwinkel für spiegellose APS-C-Kameras. Das AF 17mm f/1.8 Air richtet sich an Foto- und Videografen, die Wert auf Mobilität legen.
Das TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air wurde für spiegellose Kameras mit APS-C-Sensor entwickelt. Die Brennweite entspricht 25 mm im Kleinbildformat und zielt damit auf klassische Reportage- und Street-Fotografie. Laut Hersteller soll das Objektiv durch seine kompakte Bauweise und das geringe Gewicht von rund 170 Gramm besonders mobil einsetzbar sein.
Die Kombination aus Lichtstärke von f/1,8 und kurzer Brennweite soll Aufnahmen auch bei schwächerem Licht ermöglichen. Gleichzeitig positioniert TTArtisan das Modell als vielseitige Lösung für Foto- und Videoanwendungen.
Für die Scharfstellung kommt ein Autofokus-System zum Einsatz, das nach Angaben des Herstellers schnell und präzise arbeiten soll. Unterstützt werden Funktionen wie Gesichts- und Augenerkennung, die bei modernen Kameras üblich sind.
Beim Filmen soll der Fokusantrieb leise agieren, was sich vor allem in ruhigen Aufnahmeumgebungen bemerkbar machen dürfte. Dadurch will sich das Objektiv auch für Vlogging oder dokumentarische Videoformate eignen.
Im Inneren besteht die Konstruktion aus 14 Linsen in 10 Gruppen. Diese Anordnung soll für eine ausgewogene Abbildungsleistung mit ausreichendem Kontrast und Schärfe sorgen. Konkrete Messwerte nennt der Hersteller nicht.
Die minimale Fokussierdistanz liegt bei 18 cm, wodurch sich auch Motive aus kurzer Distanz aufnehmen lassen. Ergänzt wird das Objektiv durch ein Filtergewinde mit 52 mm Durchmesser.
Erhältlich ist das Modell mit Anschlüssen für Sony E und Fujifilm X.
Das TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air ist ab sofort verfügbar und kostet 179 Euro (UVP). Weitere Informationen: https://www.ttartisan.com
Pressemitteilung TTARTISAN:
Leichtes Reportage-Weitwinkel
Das lichtstarke Weitwinkelobjektiv TTARTISAN AF 17mm f/1.8 Air wurde für spiegellose APS-C Kameras entwickelt und überzeugt sowohl Fotografen als auch Videografen mit seiner Kombination aus kompakter Bauweise, geringem Gewicht und hoher Bildqualität. Das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis macht es zu einer interessanten Option unter den Autofokus-Objektiven in seiner Klasse. Die Verbindung aus präziser Optik, schneller Fokussierung und handlichen Abmessungen prädestiniert es für den Einsatz in der Reise- und Dokumentarfotografie. Die Brennweite entspricht 25mm im Kleinbildformat.
Highlights:
- Leicht und kompakt
- schneller Autofokus
- Naheinstellgrenze von nur 18cm
Durch sein leichtes und platzsparendes Design eignet sich das Objektiv hervorragend für alle, die viel unterwegs sind und ihre Ausrüstung möglichst schlank halten möchten. Es bietet eine gelungene Mischung aus Leistungsfähigkeit und Mobilität und ist damit bestens geeignet für spontane Aufnahmen in der Street- und Reisefotografie. Auch für Videoaufnahmen ist es eine gute Wahl: Der leise arbeitende Autofokus sorgt für unauffälliges und präzises Scharfstellen – ein klarer Vorteil in ruhigen Aufnahmeumgebungen.
Im Inneren arbeitet eine optische Konstruktion aus 14 Linsen in 10 Gruppen, die für kontrastreiche und scharfe Bilder sorgt. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen gelingen detailreiche Aufnahmen mit hoher Qualität. Der Autofokus unterstützt moderne Funktionen wie Gesichts- und Augenerkennung und trägt so zu einer zuverlässigen Fokussierung bei.
Mit einer minimalen Fokussierdistanz von nur 18cm lassen sich zudem interessante Nahaufnahmen realisieren. Das 52-mm-Filtergewinde ermöglicht den unkomplizierten Einsatz gängiger Filter. Für zukünftige Aktualisierungen steht ein USB-C-Anschluss im Rückdeckel zur Verfügung, über den Firmware-Updates durchgeführt werden können.
Lieferumfang: Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Gegenlichtblende
Verfügbarkeit und Preis
Das TTArtisan AF 17mm f/1,8 Air ist für 179,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab sofort.
Technische Daten:
- Brennweite: 17mm
- Bildwinkel: 81°
- Sensortyp: APS-C
- Max. Blendenöffnung: f/1,8
- Min. Blendenöffnung: f/16
- Blendenlamellen: 6
- Blendeneinstellung: elektronisch
- Blendenring: –
- Optischer Aufbau: 14 Elemente in 10 Gruppen
- Fokussierung: Autofokus
- Naheinstellgrenze: 18cm
- Filtergewinde: 52mm
- Abmessungen (DxL): ca. 60x47mm
- Gewicht: ca. 170g
- Material: Metall
- Anschluss: Sony E, Fuji X
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