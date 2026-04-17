Calumet Photo Video plant im April und Mai mehrere Eventtage rund um die Portraitfotografie. Teilnehmer sollen in Workshops praktische Kenntnisse vertiefen und Ausrüstung testen können. Die Veranstaltungen finden in mehreren deutschen Städten statt.

Die Events richten sich an Foto-Enthusiasten und finden unter anderem in Berlin, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt und Köln statt. Auftakt ist am 18. April in Berlin.

Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Workshops und sogenannte Portrait-Walks, bei denen Teilnehmer unter Anleitung erfahrener Fotografen wie Mike Suminski und Oliver Vogler ihr Wissen zu Lichtsetzung, Bildgestaltung und Model-Kommunikation vertiefen können. Die rund 90-minütigen Sessions beinhalten auch Shootings mit professionellen Models.

Begleitend zu den Workshops präsentieren verschiedene Hersteller ihre Produkte. Dazu zählen laut Calumet unter anderem Canon, Sony und Profoto, die an allen Standorten vertreten sein sollen. Je nach Veranstaltungsort kommen weitere Anbieter hinzu, etwa Fujifilm oder Leica. In Frankfurt soll zusätzlich Sigma vertreten sein und vor Ort Testmöglichkeiten für Objektive anbieten. Einige Hersteller planen außerdem Rabatte auf ausgewählte Produkte während der Events.

Interessierte können sich über die Website von Calumet Photo Video für die Veranstaltungen anmelden. Die Teilnahmegebühr pro Workshop liegt bei 5 Euro und soll laut Anbieter in Form eines Gutscheins erstattet werden.

Die Events finden jeweils zwischen etwa 10 und 18 Uhr statt.

Pressemitteilung Calumet Photo Video: