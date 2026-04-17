Calumet Photo Video plant im April und Mai mehrere Eventtage rund um die Portraitfotografie. Teilnehmer sollen in Workshops praktische Kenntnisse vertiefen und Ausrüstung testen können. Die Veranstaltungen finden in mehreren deutschen Städten statt.
Die Events richten sich an Foto-Enthusiasten und finden unter anderem in Berlin, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt und Köln statt. Auftakt ist am 18. April in Berlin.
Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Workshops und sogenannte Portrait-Walks, bei denen Teilnehmer unter Anleitung erfahrener Fotografen wie Mike Suminski und Oliver Vogler ihr Wissen zu Lichtsetzung, Bildgestaltung und Model-Kommunikation vertiefen können. Die rund 90-minütigen Sessions beinhalten auch Shootings mit professionellen Models.
Begleitend zu den Workshops präsentieren verschiedene Hersteller ihre Produkte. Dazu zählen laut Calumet unter anderem Canon, Sony und Profoto, die an allen Standorten vertreten sein sollen. Je nach Veranstaltungsort kommen weitere Anbieter hinzu, etwa Fujifilm oder Leica. In Frankfurt soll zusätzlich Sigma vertreten sein und vor Ort Testmöglichkeiten für Objektive anbieten. Einige Hersteller planen außerdem Rabatte auf ausgewählte Produkte während der Events.
Interessierte können sich über die Website von Calumet Photo Video für die Veranstaltungen anmelden. Die Teilnahmegebühr pro Workshop liegt bei 5 Euro und soll laut Anbieter in Form eines Gutscheins erstattet werden.
Die Events finden jeweils zwischen etwa 10 und 18 Uhr statt.
Pressemitteilung Calumet Photo Video:
Tipps und Tricks von Profis: Portrait-Tage bei Calumet Photo Video
Ab sofort können sich Interessierte zu Model-Shootings und Portrait-Walks anmelden
Hamburg, im April 2026 – Im April und Mai lädt Calumet Photo Video Fotofans an ausgewählten Standorten zu Eventtagen rund um das Thema Portraitshooting ein. Foto-Enthusiasten können in Workshops ihr Praxiswissen gezielt erweitern, sich mit Branchenexperten austauschen und hochwertige Kameras, Objektive sowie passendes Zubehör ausprobieren. Exklusive Angebote vor Ort beispielsweise von Canon, Profoto, Sony und weiteren Herstellern runden das umfangreiche Angebot ab. Los geht‘s am 18. April in Berlin, weitere Termine folgen in Düsseldorf, Hannover, Frankfurt und Köln.
„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr Mike Suminski, Oliver Vogler und viele weitere renommierte Fotografen für unsere beliebten Portrait-Tage gewinnen konnten“, sagt Jan Dikstaal, Head of Marketing bei Calumet Photo Video. „Ob gezielter Lichteinsatz, Kommunikation mit dem Model oder die Wahl der passenden Ausrüstung – die Experten teilen ihr Spezialwissen direkt vor Ort, geben hilfreiche Tipps und tauschen sich gerne mit interessierten Profis und ambitionierten Einsteigern aus. Damit steht einem erfolgreichen Portraitshooting nichts mehr im Wege.“
Die Spezialisten stehen an den Eventtagen von 10 bis ca. 18 Uhr für verschiedene Walks und Shootings bereit. Interesssierte lernen hier beispielsweise wie ausdrucksstarke Portraits mit Tages- oder Blitzlicht entstehen, ein schnelles Arbeiten on Location zu konstant guten Ergebnissen führt oder wie sie in Interaktion mit dem Model eine eigene Bildidee entwickeln. Bei jedem Workshop ist ein professionelles Model dabei. Die Programme dauern meistens ca. 90 Minuten. Tipps und Tricks zur optimalen Handhabung der Technik runden die Sessions ab.
Als besonderes Highlight gewähren einzelne Hersteller an den Porträttagen besondere Rabatte auf Kameras und Zubehör. Die Anbieter unterscheiden sich je nach Veranstaltungsort. Immer dabei sind Canon, Sony und Profoto, in Berlin ergänzt Fujifilm das Angebot, in Düsseldorf Leica und in Frankfurt sowohl Fujifilm als auch Leica. Exklusiv in Frankfurt bietet Sigma zudem die Chance verschiedene Objekte direkt vor Ort zu testen.
Anmeldung und weitere Information
Interessierte können sich ab sofort zu den Model-Shootings und Portrait-Walks direkt auf der Website von Calumet Photo Video anmelden. Die Gebühr an den PortraitTagen beträgt pro Seminar jeweils 5 Euro, die in Form eines Gutscheins erstattet werden. Anmeldungen sind unter folgendem Link möglich. Hier sind auch weitere Informationen abrufbar: https://www.calumet.de/events/portraittage
Die Termine der Portrait-Tage bei Calumet:
- 18.04. Berlin
- 24.04. Düsseldorf
- 22.05. Hannover
- 29.05. Frankfurt
- 30.05. Köln
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