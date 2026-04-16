vivo bringt das X300 Ultra weltweit auf den Markt: Ein professionelles Kraftpaket der Spitzenklasse mit der ZEISS Master Lenses Collection

SHENZHEN, China, 30. März 2026 – Mit dem heute angekündigten weltweiten Release des X300 Ultra feiert vivo das erste internationale Debüt seines ultimativen Flaggschiffmodells, das die Spitze der Kameratechnik innerhalb der X-Serie darstellt. Ausgestattet mit der ZEISS Master Lenses Collection ermöglicht das Smartphone Highend-Ergebnisse ohne Kompromisse. Durch innovative Tele-Linsen, Filmaufnahmen in Kinoqualität und fortschrittliche Farbalgorithmen genießen Profis eine beispiellose gestalterische Unabhängigkeit. Mit diesen Innovationen definiert das X300 Ultra die mobile Fotografie und Videografie völlig neu und verkörpert vivos unermüdliches Engagement in den Bereichen Optik, computergestützte Aufnahmeverfahren und Systemoptimierung.

ZEISS Master Lenses Collection – entwickelt für professionelles, kreatives Arbeiten

Das X300 Ultra setzt als Flaggschiff der nächsten Kamerageneration neue Maßstäbe: Gemeinsam mit der ZEISS Master Lenses Collection verschiebt es die Grenzen der modernen Fotografie. Sie verfügt über die ZEISS Triple-Prime-Objektive mit 85 mm, 35 mm und 14 mm sowie den vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra1 (entspricht 400 mm). Jede Hauptkamera ist mit hochempfindlichen Sensoren ausgestattet und deckt die wichtigsten Brennweiten ab – die ideale Grundlage für kreative Aufnahmen auf professionellem Niveau.

Die 85-mm-ZEISS-Gimbal-Grade-APO-Telefotokamera bewältigt mehrere große Herausforderungen von Objektiven mit langer Brennweite auf einmal. Ihr 200-MP-Sensor sorgt selbst bei hohem Zoom für atemberaubend scharfe Bilder, erfüllt die ZEISS-APO-Standards und liefert bemerkenswert präzise Farben. Im Schnappschussmodus unterstützt das Objektiv eine AF-Verfolgung mit 60 fps. Dies ermöglicht eine erhebliche Verbesserung bei der Aufnahme schnell bewegter Motive in der Sport- und Tierfotografie oder bei Konzerten, sodass Fotografen ihre Objekte präzise verfolgen und im perfekten Augenblick auslösen können. Dank dieser Reaktionsgeschwindigkeit bleibt kein entscheidender Moment ungenutzt, während das System eine durchgehend scharfe Fokussierung garantiert. Mit einem 3°-Gimbal-OIS reduziert es Verwacklungen effektiv und sorgt für gestochen scharfe Bilder bei freihändigen Aufnahmen. Darüber hinaus ist das Objektiv mit der fortschrittlichen ZEISS T*-Vergütung ausgestattet, die für schärfere Bilder und präzisere Farben sorgt. In Kombination mit Super-Blue-Glas reduziert es Streulicht und Geisterbilder für klare, farbtreue Aufnahmen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Die 35-mm-ZEISS-Dokumentarkamera bietet eine natürliche Perspektive, die dem Seheindruck des menschlichen Auges nahekommt. Sie verfügt über einen Sony LYTIA 901-Sensor mit einer großen Sensorgröße von 1/1,12 Zoll und unterstützt eine direkte Ausgabe von 200 MP. Das Ergebnis sind kristallklare Aufnahmen über verschiedenste Lichtverhältnisse hinweg mit bemerkenswert detailreichen und natürlich wirkenden Ergebnissen bei wenig Licht. Diese Kamera ist perfekt für mittlere Brennweiten. Sie verbindet Umgebungsdetails und menschliche Emotionen zu einer harmonischen Einheit und ermöglicht so ein besonders natürliches Storytelling.

Ultraweitwinkel-Aufnahmen zählen zu den essentiellen Werkzeugen der Profi-Fotografie. Mit der 14-mm-ZEISS-Kamera markiert das X300 Ultra einen technologischen Durchbruch: Ein Ultraweitwinkelobjektiv, das in Sachen Bildqualität mit der Hauptkamera mithält und das dank hoher Lichtempfindlichkeit und großer Blende keine Kompromisse mehr erfordert. Es lässt die bisherigen Einschränkungen dieser Brennweite hinter sich und erfüllt die hohen Ansprüche für monumentale Naturszenen oder für atmosphärisches Storytelling.

Zusammen mit den ZEISS Triple Prime-Objektiven erweitern zwei neue Tele-Extender den kreativen Spielraum des X300 Ultra massiv. Der weltweit erstmals vorgestellte vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra2 ist mit seiner 400-mm-Brennweite ein echter Durchbruch für mobile Optiken. Konzipiert nach dem APO-Prinzip für höchste Farbtreue, liefert das System eine enorme Detailtiefe von bis zu 200 MP3. Die komplexe Kepler-Konstruktion mit 15 Premium-Glaslinsen ermöglicht eine Tele-Leistung, die weiter und klarer sieht als jedes Smartphone zuvor. Unterstützt durch eine hocheffiziente Stabilisierung und eine blitzschnelle AF-Verfolgung mit 60 fps, wird das Fotografieren aus extremen Distanzen so mühelos und präzise wie nie zuvor.

Die brandneue vivo Color Science: Ein neues ästhetisches Paradigma

Das X300 Ultra setzt auf die neue vivo Color Science und etabliert damit ein durchgängiges Farbsystem auf Profi-Niveau. Es garantiert eine exakte Farbdarstellung sowie harmonische Tonwerte und bietet gleichzeitig maximalen Spielraum für die individuelle ästhetische Gestaltung.

Das Herzstück der Farberkennung ist die vivo Color-Sensing-Kamera mit hochmodernen 5-MP-Multispektralsensoren, die über 12 Farbkanäle und eine verbesserte Flicker-Erkennung verfügen. Durch die Kombination mit vivos selbst entwickelter Multispektral-Farbalgorithmus-Engine scannt das System das Umgebungslicht auf Pixelebene. Diese detaillierte Analyse ermöglicht es, Lichtquellen präzise zu trennen und so eine absolut authentische Farbwiedergabe zu garantieren.

Das optimierte vivo Refined Color orientiert sich an den Standards professioneller Kamerasysteme. Statt auf künstliche Lebendigkeit oder oberflächliche Effekte zu setzen, fokussiert es sich auf das Zusammenspiel von Licht und Schatten. So entsteht eine plastische, vielschichtige Bildtiefe, die den zeitlosen Charakter klassischer Optiken perfekt einfängt.

Das X300 Ultra unterstützt persönliches Storytelling mit Filtern, die den Look klassischer Kamera-Ikonen replizieren. Die vivo Color Palette dient dabei als mächtiges Werkzeug für das Color Grading von Fotos und Filmen. Benutzerdefinierte Profile lassen sich ganz einfach per Fingertipp teilen und bleiben für maximale kreative Freiheit weiterhin umfassend editierbar, damit der eigene Stil jederzeit individuell perfektioniert werden kann.

Das 2K ZEISS Master Color Display und Ultra XDR bilden eine echte 10-Bit-HDR-Farbverarbeitungskette ab. Dieses System bietet ein umfassendes End-to-End-HDR-Erlebnis von der Aufnahme bis zur Wiedergabe und garantiert eine realitätsgetreue Darstellung Ihrer Motive.

Cineastische Exzellenz für Visionäre: Ihr mobiles Filmstudio

Das X300 Ultra ermöglicht hochauflösende Videoaufnahmen über alle rückwärtigen Kameras und unterstützt dabei sowohl Multi-Focal-4K-10-Bit-Log-Videos als auch Dolby-Vision-Videos mit jeweils 120 fps. Von weitläufigen Landschaftsaufnahmen mit dem Ultraweitwinkelobjektiv bis hin zu detailreichen Nahaufnahmen per Teleobjektiv bietet das System durchgehend einen konsistenten sowie erstklassigen Dynamikumfang.

Hochauflösende Videoaufnahmen sind mit sämtlichen rückseitigen Hauptkameras möglich, wobei das System sowohl Multi-Focal 4K 120 fps 10-Bit-Log-Video als auch Multi-Focal 4K 120 fps Dolby Vision unterstützt. Von weitläufigen Landschaftsaufnahmen im Ultraweitwinkel bis hin zu detailreichen Tele-Perspektiven wird über alle Brennweiten hinweg eine konsistente und erstklassiger visueller Dynamikumfang garantiert.

Mit einer einzigen Berührung lassen sich vom Kino inspirierte Videostile wie „Film Look“ oder „Film Style“ aktivieren, die eine stilvolle Hommage an die klassische Filmkunst darstellen. Der Modus „Film Style“ ermöglicht zudem die Ergänzung um charakteristische, filmisch inspirierte Stil-Elemente

Professionelle Log-Aufnahmen über das gesamte rückseitige Kamerasystem hinweg markieren einen bedeutenden Fortschritt für anspruchsvolle Videoprojekte. Durch die Kombination von 4K bei 120 fps und 10-Bit-Log bei unterschiedlichen Brennweiten bleibt die volle Kontrolle über Farbtiefe und Dynamik in jeder Aufnahmesituation erhalten.

Der neu konzipierte Pro-Video-Modus orientiert sich mit seiner Benutzeroberfläche und den präzisen Parametereinstellungen eng an professionellen Kinokameras, um anspruchsvolle Produktionen optimal zu unterstützen. Eine verbesserte Monitoring-Funktion erlaubt nun die Anwendung benutzerdefinierter 3D-LUTs für eine verlässliche Echtzeit-Vorschau während der Log-Aufnahme. Durch die volle Kompatibilität von vivo Log mit dem ACES-Workflow lässt sich das Material nahtlos in standardisierte Farbräume integrieren. Dies ermöglicht eine einheitliche Farbkorrektur zusammen mit Aufnahmen klassischer Kinokameras und schafft ein offenes, mobiles Video-Ökosystem von der Vor- bis zur Postproduktion.

Ton und Bild bilden im modernen Storytelling eine untrennbare Einheit, die im X300 Ultra durch den verbesserten Quad-Mic-Audio-Recording-Master technisch perfekt unterstützt wird. Sechs verschiedene Voreinstellungen ermöglichen eine präzise Anpassung an das jeweilige Aufnahmeszenario. Die Technologie isoliert wichtige Tonquellen und reduziert Hintergrundgeräusche auf ein Minimum, um ein professionelles Audioergebnis zu liefern. So erhalten Kreative eine Tonqualität, welche die cineastische Wirkung ihrer Aufnahmen eindrucksvoll unterstreicht5.

Mit dem „vivo SmallRig Pro Video Rig Kit6“ hat vivo ein professionelles Erweiterungsset vorgestellt, das die Videofunktionen des X300 Ultra gezielt ergänzt. Dieses speziell auf Profis zugeschnittene Toolkit verfügt über einen erweiterbaren Kamerakäfig mit Blitzschuhhalterungen sowie Schnellwechselanschlüssen für die nahtlose Integration von Zubehör. Zwei Handgriffe sorgen dabei für höchste Stabilität während des Drehs. Für eine präzise kreative Kontrolle bietet der Cage zudem physische Auslöser- und Zoomregler sowie einen mehrstufigen Lüfter für Aufnahmen mit hoher Intensität. In Kombination mit dem Telephoto-Extender-Modus des X300 Ultra entsteht so ein vollintegriertes Werkzeug auf Profi-Niveau, das durch Funktionen wie Pro Video und Dual-View ein nahtloses, kinoreifes Aufnahmeerlebnis garantiert

Fotografie neu definiert – für unvergleichliche kreative Freiheit

Mit dem Ultra-Modell erreicht die Evolution der mobilen Fotografie eine neue Stufe. Als professionelles Kraftpaket der Extraklasse bietet die X300 Ultra alle Werkzeuge, um künstlerische Visionen ohne Kompromisse und mit maximaler Freiheit umzusetzen.

Die 35-mm-ZEISS-Dokumentarkamera der X300 Ultra nutzt das aktualisierte Street Photography 3.0, um durch eine verbesserte Bedienung und erstklassige Serienaufnahmen neue kreative Spielräume zu eröffnen. Dank der Integration von SuperRAW und der vivo Color Science stehen zudem neue Farbstile wie Humanistic Street, Portrait sowie Lifestyle zur Verfügung. Diese Kombination sorgt dafür, dass detailreiche und charakterstarke Aufnahmen mühelos gelingen und höchsten künstlerischen Ansprüchen gerecht werden.

In der Porträtfotografie kommen die klassischen Brennweiten von 35 mm und 85 mm in Kombination mit der NICE 3.0-Engine zum Einsatz, um geschmeidige Hauttexturen sowie hochauflösende 200-MP-Porträts auf dem Niveau von Profi-Kameras zu liefern. Das System meistert unterschiedlichste Szenarien mit Leichtigkeit und überzeugt besonders in natürlichen Umgebungen wie Wäldern oder Parks, indem es die Bildstruktur durch ein ausgewogenes Spiel von Licht und Schatten harmonisiert. Für komplexe Lichtverhältnisse und nächtliche Stadtaufnahmen steht zudem das neue Blitz-Porträt mit adaptivem Zoom-Blitz bereit, welches selbst unter schwierigen Bedingungen klare und raffinierte Momente präzise festhält.

Der Landschaftsmodus 2.0 des X300 Ultra bietet durch die nahtlose Integration von Hardware und Software ein noch leistungsstärkeres Aufnahmeerlebnis für die Naturfotografie. Mit der Einführung des „Landscape Pro“-Modus stehen professionelle Parametereinstellungen sowie brandneue Landschafts Presets zur Verfügung. Eine große Auswahl an Seitenverhältnissen und die Unterstützung der Profi-Formate RAW sowie SuperRAW garantieren zudem einen umfangreichen Spielraum in der Nachbearbeitung, was Fotografen eine beispiellose Kontrolle über ihre Werke ermöglicht. Ob beim Festhalten des Abendrots, des nächtlichen Verkehrs oder des fernen Sternenhimmels fängt das System authentische sowie farbenprächtige Momente ein und macht jede Aufnahme zu einem visuellen Ausdruck in erstklassiger Qualität.

Darüber hinaus unterstützt das X300 Ultra präzise AF-Tracking-Schnappschüsse mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und nutzt dabei den von vivo entwickelten NICE-Algorithmus für konsistent hochwertige Ergebnisse. Diese Technologie glänzt besonders in schnelllebigen Situationen wie der Sport- und Tierfotografie, in denen jede Bewegung exakt fokussiert werden muss. Ergänzt wird diese Performance durch ultraschnelle Serienaufnahmen mit 12 Bildern pro Sekunde, die jeden spannenden Augenblick mit bemerkenswerter Klarheit und Leichtigkeit dauerhaft bewahren.

Überlegene Performance, nahtlose Synergie im Ökosystem

Im Zentrum des X300 Ultra arbeitet der Snapdragon 8 Elite Gen 5, der im Zusammenspiel mit dem Pro Imaging Chip VS1+ eine flüssige Performance garantiert und jeden kreativen Moment zum Leben erweckt. Eine hocheffiziente Flüssigkeitskühlung mit Vapor Chamber unterstützt das System dabei, selbst bei lang andauernden Multi-Focal-4K-Videoaufnahmen mit 120 fps oder anderen rechenintensiven Aufgaben eine konstant hohe Leistung abzurufen.

Der 6600-mAh-BlueVolt-Akku7 kombiniert 100-W-FlashCharge mit 40-W-Wireless-FlashCharge8 und nutzt eine innovative Semi-Solid-State-Technologie der zweiten Generation. Diese Bauweise stellt sicher, dass der Energiespeicher selbst bei extremen Temperaturen von bis zu -20 °C9 voll einsatzbereit bleibt. Eine intelligente Temperaturregelung sowie die integrierte Bypass-Ladefunktion verhindern zudem eine Überhitzung, sodass das Gerät auch während des Ladevorgangs unter Last sicher betrieben werden kann.

Als erstklassiger Sucher für professionelle Ansprüche bietet das 2K-ZEISS-Master-Color-Display eine präzise Farbdarstellung durch die integrierte „vivo Refined Color“-Technologie. Die enorme lokale Helligkeit von bis zu 4500 Nits stellt sicher, dass das Display auch bei intensiver Einstrahlung gut ablesbar bleibt und eine verlässliche Bildkontrolle ermöglicht. So gelingt die perfekte Bildkomposition in Echtzeit, da die Darstellung auf dem Schirm exakt dem späteren Ergebnis entspricht.

Die Kommunikationsfunktionen des X300 Ultra garantieren eine außergewöhnlich schnelle und verlässliche Verbindung in jeder Situation. Speziell für den rasanten Ticketkauf bei Konzerten oder Sport-Events entwickelt, priorisiert die Snap-Up-Engine alle notwendigen Rechenressourcen, um das Netzwerk stabil zu halten und Buchungsvorgänge mit maximaler Geschwindigkeit abzuwickeln. Ergänzend dazu bewertet eine KI-gestützte Netzwerkauswahl die Verbindungsqualität in Echtzeit für die Auswahl des optimalen Kanals, was schnellere Live-Uploads sowie das sofortige Teilen besonderer Momente ermöglicht. Die nötige Robustheit wird durch das Gehäuse aus Armor Glass mit IP68- und IP69-Zertifizierung10 sichergestellt, während das 3D-Ultraschall-Fingerabdruckscanning 2.0 selbst bei nassen Fingern eine sofortige und sichere Erkennung bietet.

Als perfekte Ergänzung zur Hardware sorgt OriginOS 6 für ein reibungsloses Zusammenspiel und ein einheitliches Nutzungserlebnis auf allen Endgeräten. Das System überwindet klassische Plattformgrenzen und bietet mit dem vivo Office Kit eine optimierte Arbeitsumgebung für Windows, Mac sowie das iPad, während der One-Tap-Transfer11 die Verbindung zum iPhone erleichtert. Die intelligente Origin Island unterstützt dabei durch eine vorausschauende Intent-Erkennung im Alltag. Für den Schutz privater Inhalte sorgt die vivo Security gemeinsam mit einem isolierten Private Space, der einen sicheren Rückzugsort für wichtige Dateien und Fotos darstellt. Die Origin Smooth Engine optimiert die Systemleistung dauerhaft für eine langfristig erstklassige Performance, wobei dieses Versprechen durch eine garantierte Unterstützung von fünf Jahren für OS-Upgrades sowie sieben Jahren für Sicherheitsupdates zusätzlich bekräftigt wird.

Klassische Kamera-Ästhetik trifft auf professionelle Ergonomie

Die Designphilosophie des X300 Ultra schlägt eine Brücke zwischen moderner Mobiltechnologie und klassischen Elementen der traditionellen Fotografie. Das Gerät besticht durch ein Kameramodul im markanten „Metal Biscuit“-Stil sowie eine klassische gerändelte Oberfläche, die durch feine Gravuren an der Seitenwand des Kamera-Elements ergänzt wird. Abgerundet wird das Gehäuse durch einen 6,82 Zoll großen 2,5D-Flachbildschirm12, der die hochwertige Haptik und Optik des professionellen Systems perfekt unterstreicht.

Die Volcano Black Edition setzt auf ein innovatives Unibody-Design aus 3D-Glasfaser, welches ein geringes Gewicht von nur 232 g ermöglicht und gleichzeitig eine strapazierfähige Oberfläche bietet, die sich angenehm warm sowie robust anfühlt. Im Gegensatz dazu orientiert sich die Steppe Green Edition an der Ästhetik von analogem Filmmaterial und bestechen durch ein klassisches Split-Design mit einer Gehäusetiefe von lediglich 8,49 mm. Diese Kombination erzeugt einen markanten visuellen Kontrast und verleiht den Geräten ein besonders raffiniertes sowie zeitloses Erscheinungsbild.

Preis & Verfügbarkeit

Das vivo X300 Ultra ist in der Speichervariante 16 GB + 1TB erhältlich. Kund:innen in Deutschland und Österreich können sich ab 30. März im vivo Webshop registrieren und erhalten bei Newsletter-Anmeldung einen 50 Euro Gutschein, einlösbar auf alle Geräte der X300 Serie.

Das X300 Ultra kann ab 16. April bis 23. April im vivo Webshop www.vivo-official.com vorbestellt werden, ab 24. April ist das Gerät auf amazon.de und www.vivo-official.com erhältlich.

In der Pre-Order-Phase warten zudem spannende Angebote auf vivo Kund:innen mit einer Preisreduktion von 1.309 Euro. Bei einer Vorbestellung zwischen 16. und 23. April gibt es unter anderem 50 % Rabatt auf X300 Ultra Accessoires, 1 Jahr Displayschutz mit 3 Jahren Garantie und 5 Jahren Garantie auf die Akkulaufzeit, das SmallRig Pro Video Rig Kit gratis (im Wert von 499 Euro) sowie exklusiv im Webshop beim Eintausch eines alten Geräts einen 150-Euro-Gutschein zusätzlich zum Gerätewert