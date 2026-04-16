Swift Design setzt auf starken Partner für Wachstum in Deutschland und Österreich

Hamburg/Hannover, 15. April 2026 – Für seine Fotos und Dokumentarfilme reiste Gert Wagner weltweit – stets auf der Suche nach Lösungen, die seine Arbeit erleichtern und bessere Aufnahmen ermöglichen. Da für ihn geringes Gepäck und maximale Agilität entscheidend sind, entwickelte er ein leichtes, flexibles System für seine spontane Arbeitsweise: STEADIFY. Die kompakte, federleichte Kamerastütze verschmilzt buchstäblich mit dem Körper und ermöglicht stabile, hochwertige Aufnahmen auch in schnell wechselnden Situationen. Ab sofort übernimmt die ENJOYYOURBRANDS GmbH die exklusive Distribution von STEADIFY in Deutschland und Österreich. Damit gewinnt Swift Design einen erfahrenen Partner, der mit über 300 Handelspartnern sowie Marken wie Peak Design, TetherTools und weiteren Vertriebsmarken hervorragend im Fotozubehörmarkt positioniert ist und beste Voraussetzungen für weiteres Wachstum bietet.

STEADIFY: Maximale Flexibilität, wenn klassische Stative an ihre Grenzen stoßen

Foto- und Videografen stehen in der Praxis häufig vor Herausforderungen, bei denen ein klassisches Stativ nicht einsetzbar ist – etwa, wenn ein stabiler Untergrund fehlt oder sich Aufnahmesituationen schnell verändern. Gert Wagner kennt diese Anforderungen aus eigener Erfahrung nur zu gut: Für seine Arbeit als Fotograf und Dokumentarfilmer reiste er weltweit und war dabei oft auf flexible, schnelle Lösungen angewiesen. Er suchte kontinuierlich nach Wegen, seine spontane Arbeitsweise zu optimieren. Mit STEADIFY (https://steadify.de/) entwickelte er ein System, das ihm jegliche Freiheit für beeindruckende Aufnahmen bietet.

Das STEADIFY-Prinzip funktioniert aus der Hüfte heraus und bietet eine beeindruckende Agilität und Stabilität, von der Foto- und Videografen lange nur träumen konnten. Die kompakte Basisplatte wird einfach am Gürtel oder Hosenbund befestigt. Dank FIDLOCK-Magnetverschluss lässt sich das Monopod mit einem einzigartigen Klick intuitiv, schnell und sicher mit der Basisplatte verbinden. Per Drehbewegung kann es stufenlos auf eine Länge zwischen 25 und 72 cm eingestellt werden. Auf der multifunktionalen 3-Punkt-Auflagegabel können Kameras, Objektive oder auch Ferngläser sicher abgelegt werden. Bei Bedarf lässt sich diese gegen einen Kugelkopf oder Videokopf mit Arca-Schnellverschluss austauschen.

SWIFT DESIGN schließt exklusive Distributionsvereinbarung mit ENJOYYOURBRANDS GmbH

Ab sofort übernimmt die ENJOYYOURBRANDS GmbH (https://www.enjoyyourbrands.com/) exklusiv die Distribution von STEADIFY für Swift Design im Foto- und Consumer-Electronics-Bereich in Deutschland und Österreich. Der Hannoveraner Distributor verfügt über eine breite Kundenbasis aus Retailern, Versandhändlern und Fotofachgeschäften. Das Unternehmen führt ausschließlich Marken, die mit durchdachtem Design, hoher Verlässlichkeit und Praxistauglichkeit überzeugen. „Wir freuen uns sehr, mit der ENJOYYOURBRANDS GmbH unsere Marktpräsenz weiter zu stärken und neue Vertriebskanäle zu erschließen“, betont Gert Wagner, Gründer und Geschäftsführer der Swift Design GmbH.