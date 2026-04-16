Die hohe Serienbildgeschwindigkeit war bereits bei der Vorgängerin ein wichtiger Aspekt für professionelle Einsätze bei Events und Reportagen. Canon ist es gelungen, die 40 Bilder pro Sekunde der R6 MII bei der R6 Mark III zu halten – und das, obwohl die Sensorauflösung von 24 auf 32,3 Megapixel gesteigert wurde. Das spricht für eine verbesserte Leistung von Sensor und Prozessor, die in Verbindung mit einem großen Pufferspeicher zudem längere Bildfolgen ermöglicht. Im CHIP-Testlabor konnten bei 40 B/s unbegrenzt viele JPEGs auf die Karte gespeichert werden. Bei RAW-Aufnahmen stieg die Anzahl der Bilder von 91 mit 24 Megapixeln auf jetzt 150 mit 32,3 Megapixeln in Folge. Diese höhere Ausdauer setzt allerdings die Verwendung einer CFexpress-Karte voraus.

Wie bei der Vorgängerin wird der Auto­fokus von einer KI-basierten Objekterkennung unterstützt. Diese erkennt Menschen, Tiere (Hunde, Katzen, Vögel und Pferde) sowie Fahrzeuge (Rennwagen, Motorräder, Flugzeuge und Züge) und verfolgt sie im Servo-AF-Modus kontinuierlich. Bei Menschen werden neben Augen und Köpfen auch Körper erkannt. Darüber hinaus übernimmt die R6 Mark III die Registrierungsmöglichkeit von bis zu zehn Personen aus den Profi-Modellen EOS R1 und R5 Mark II. Gesichter können entweder durch direkte Aufnahme einer Person oder durch Bilder auf der Speicherkarte registriert werden. Anschließend werden die registrierten Personen bevorzugt von der Personenerkennung ausgewählt. Das kann etwa bei Hochzeiten von Vorteil sein, wenn man sicherstellen möchte, dass der Fokus auch dann auf dem Brautpaar bleibt, wenn weitere Gäste im Bild sind (etwa beim Gruppenbild). In der Praxis hat die Regis­trierung und Erkennung in einigen Fällen gut funktioniert. Bei mir als Autor und Tester mit Brille und Bart schlug die Registrierung hingegen auch nach mehreren Versuchen fehl.