Mit „The Creators“ kündigt sich ein neues YouTube-Format aus Thüringen an. Sechs Content Creator treten dabei in mehreren Challenges gegeneinander an. Die Serie soll Einblicke in die Entstehung digitaler Inhalte geben.

Mit „The Creators“ soll am 17. April 2026 eine fünfteilige YouTube-Serie starten, in der sechs Content Creator gegeneinander antreten. Laut Initiator Dennis Schmelz wird das Format unter realen Bedingungen produziert, inklusive Zeitdruck und wechselnder Drehorte in Thüringen.

Die Serie verbindet Wettbewerbselemente mit einem Roadtrip-Ansatz und soll zugleich Einblicke hinter die Kulissen moderner Content-Produktion geben.

Prominente Challenge-Geber

Für zusätzliche Impulse sollen bekannte Persönlichkeiten wie Musiker Clueso und Naturfilmer Robert Marc Lehmann sorgen. Sie stellen den Teilnehmenden Aufgaben aus ihren jeweiligen Fachgebieten. Das Konzept soll unterschiedliche Perspektiven auf Kreativität und Storytelling ermöglichen.

Im Mittelpunkt stehe nicht nur das fertige Ergebnis, sondern auch der Entstehungsprozess. Die Creator arbeiten teils im Team, teils im direkten Vergleich und bewerten sich gegenseitig.

Fokus auf Zusammenarbeit statt Eskalation

Die Produktionsfirma GECKO.1 verfolgt nach eigenen Angaben einen anderen Ansatz als klassische Reality-Formate. Es gebe kein Ausscheiden von Teilnehmenden und keine bewusst zugespitzten Konflikte. Stattdessen soll ein System entstehen, in dem Wettbewerb und Kooperation ineinandergreifen.

Der direkte Konkurrent könne dabei im nächsten Moment zum Teammitglied werden, was laut Produktion eine andere Dynamik im Umgang miteinander erzeugen soll.

Drehorte in Thüringen

Die erste Staffel wurde vollständig in Thüringen realisiert. Zu den Schauplätzen zählen unter anderem Oberhof, die Krämerbrücke in Erfurt, der Nationalpark Hainich sowie die Wartburg. Die Region werde aktiv in die Handlung eingebunden, etwa durch lokale Begegnungen und auf die Umgebung zugeschnittene Aufgaben.

Veröffentlichung und Beteiligte

Zu den teilnehmenden Creatorn gehören unter anderem Sasan Amir, Susanna Kosa, Andreas Abb, Awid Safaei und Joseph Lotter. Gemeinsam erreichen sie eine Reichweite von über einer Million Followern.

Die erste Episode soll am 17. April 2026 um 18:30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Dennis Schmelz erscheinen. Weitere Folgen sind ab dem 19. April jeweils sonntags geplant.

Hier geht es zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=cprj1FxulX0