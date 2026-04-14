Insta360 erweitert sein Zubehörportfolio um einen kompakten Zusatzbildschirm für Smartphones. Das Gerät soll es ermöglichen, die rückseitige Hauptkamera für Selfies und Videos zu nutzen. Eine Live-Vorschau soll dabei die Bildkontrolle erleichtern.

Viele Smartphones bieten leistungsstarke Hauptkameras, während die Frontkamera oft schwächer ausfällt. Laut Hersteller setzt der Insta360 Snap genau an diesem Punkt an. Der magnetische Zusatzbildschirm wird auf der Rückseite des Smartphones angebracht und zeigt eine Echtzeit-Vorschau des Kamerabilds an.

Dadurch sollen Nutzer die rückseitige Kamera für Selfies und Videoaufnahmen verwenden können, ohne auf die Kontrolle über den Bildausschnitt zu verzichten. Der Bildschirm soll insbesondere bei Weitwinkelaufnahmen oder Vlogs helfen, die eigene Position im Bild besser einzuschätzen.

Neben der Standardversion bietet Insta360 auch eine Ausführung mit integriertem Licht an. Diese wurde nach Angaben des Herstellers gemeinsam mit AMIRO entwickelt. Die Beleuchtung soll sich in Helligkeit und Farbtemperatur anpassen lassen, um unterschiedliche Lichtverhältnisse auszugleichen. So soll eine gleichmäßigere Ausleuchtung möglich sein, etwa bei schlechten Lichtbedingungen oder Gegenlichtsituationen.

Der Insta360 Snap wird per USB-C mit dem Smartphone verbunden. Laut Hersteller ist keine separate Stromversorgung nötig, da das Gerät direkt über das Smartphone betrieben wird. Die Latenz soll bei rund 30 Millisekunden liegen.

Der Touchscreen spiegelt die Anzeige des Smartphones und soll grundlegende Steuerungen ermöglichen. Dazu zählen Anpassungen am Bildausschnitt sowie die Bedienung von Kamera-Apps. Eine Spiegelungsfunktion soll zudem eine natürlichere Darstellung für Selfie-Aufnahmen bieten.

Die Befestigung erfolgt magnetisch, wodurch sich der Monitor schnell anbringen und wieder entfernen lassen soll. Insta360 positioniert das Zubehör als Ergänzung für bestehende Aufnahme-Setups ohne großen Einrichtungsaufwand.

Der Insta360 Snap ist seit dem 31. März in zwei Varianten erhältlich. Der Insta360 Snap Selfie-Bildschirm mit Licht kostet 95,99 Euro, die Version ohne Beleuchtung liegt bei 85,99 Euro.

Pressemitteilung Insta360: