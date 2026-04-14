Insta360 erweitert sein Zubehörportfolio um einen kompakten Zusatzbildschirm für Smartphones. Das Gerät soll es ermöglichen, die rückseitige Hauptkamera für Selfies und Videos zu nutzen. Eine Live-Vorschau soll dabei die Bildkontrolle erleichtern.
Viele Smartphones bieten leistungsstarke Hauptkameras, während die Frontkamera oft schwächer ausfällt. Laut Hersteller setzt der Insta360 Snap genau an diesem Punkt an. Der magnetische Zusatzbildschirm wird auf der Rückseite des Smartphones angebracht und zeigt eine Echtzeit-Vorschau des Kamerabilds an.
Dadurch sollen Nutzer die rückseitige Kamera für Selfies und Videoaufnahmen verwenden können, ohne auf die Kontrolle über den Bildausschnitt zu verzichten. Der Bildschirm soll insbesondere bei Weitwinkelaufnahmen oder Vlogs helfen, die eigene Position im Bild besser einzuschätzen.
Neben der Standardversion bietet Insta360 auch eine Ausführung mit integriertem Licht an. Diese wurde nach Angaben des Herstellers gemeinsam mit AMIRO entwickelt. Die Beleuchtung soll sich in Helligkeit und Farbtemperatur anpassen lassen, um unterschiedliche Lichtverhältnisse auszugleichen. So soll eine gleichmäßigere Ausleuchtung möglich sein, etwa bei schlechten Lichtbedingungen oder Gegenlichtsituationen.
Der Insta360 Snap wird per USB-C mit dem Smartphone verbunden. Laut Hersteller ist keine separate Stromversorgung nötig, da das Gerät direkt über das Smartphone betrieben wird. Die Latenz soll bei rund 30 Millisekunden liegen.
Der Touchscreen spiegelt die Anzeige des Smartphones und soll grundlegende Steuerungen ermöglichen. Dazu zählen Anpassungen am Bildausschnitt sowie die Bedienung von Kamera-Apps. Eine Spiegelungsfunktion soll zudem eine natürlichere Darstellung für Selfie-Aufnahmen bieten.
Die Befestigung erfolgt magnetisch, wodurch sich der Monitor schnell anbringen und wieder entfernen lassen soll. Insta360 positioniert das Zubehör als Ergänzung für bestehende Aufnahme-Setups ohne großen Einrichtungsaufwand.
Der Insta360 Snap ist seit dem 31. März in zwei Varianten erhältlich. Der Insta360 Snap Selfie-Bildschirm mit Licht kostet 95,99 Euro, die Version ohne Beleuchtung liegt bei 85,99 Euro.
Pressemitteilung Insta360:
Insta360 Snap macht die Smartphone-Rückkamera zur perfekten Selfie-Kamera
Kompakter magnetischer Bildschirm ermöglicht Echtzeit-Vorschau und bessere Selfies mit der Hauptkamera des Smartphones
Insta360 kündigte heute Insta360 Snap an – einen kompakten, magnetischen Monitor, mit dem Nutzer die leistungsstarke Rückkamera ihres Smartphones für schärfere Selfies und Vlogs nutzen können, während sie sich dabei selbst in Echtzeit sehen. Die neue Produktreihe umfasst den Snap Selfie-Bildschirm sowie den Snap Selfie-Bildschirm mit Licht, der zusätzlich eine einstellbare Beleuchtung für schmeichelhafte Hauttöne in jeder Umgebung bietet.
Sieh einfach immer bestens aus
Moderne Smartphones verfügen über beeindruckende Rückkameras. Dennoch greifen die meisten Menschen für Selfies weiterhin zur deutlich schwächeren Frontkamera – schlicht, weil sie sich während der Aufnahme nicht selbst sehen können.
Insta360 Snap löst genau dieses Problem.
Entwickelt für Nano-Creator, Vlogger und alltägliche Storyteller, verändert Insta360 Snap die Art und Weise, wie Nutzer sich selbst aufnehmen. Der magnetische Bildschirm wird auf der Rückseite des Smartphones befestigt und zeigt eine Echtzeit-Vorschau jeder Aufnahme an. So können Nutzer die hochwertige Rückkamera ihres Smartphones nutzen, ohne auf die gewohnte Kontrolle über Bildausschnitt und Pose verzichten zu müssen.
Anstatt den Bildausschnitt zu erraten oder Aufnahmen mehrfach zu wiederholen, sehen Nutzer genau, wie sie im Bild aussehen – selbst bei Verwendung der leistungsstärksten Kamera ihres Smartphones.
- Verbesserte Selfies: Echtzeit-Vorschau für 0,5×-Weitwinkel-Selfies und Vlogs mit der Rückkamera, um vollständig von der höheren Auflösung der Hauptkamera zu profitieren – etwa beim iPhone 17 Pro Max mit seiner 48 MP Hauptkamera gegenüber 18 MP Frontkamera.
- Beleuchtung nach Bedarf: Der Insta360 Snap Selfie-Bildschirm mit Licht, gemeinsam mit AMIRO, einem führenden Anbieter professioneller Make-up-Optik, entwickelt, bietet einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit. Dadurch bleiben Nutzer gleichmäßig ausgeleuchtet – ob im schwach beleuchteten Restaurant oder im Gegenlicht vor einem Fenster. Ob schnelle GRWM-Clips, Urlaubsvlogs oder spontane Alltagsaufnahmen: Mit Insta360 Snap lässt sich die volle Bildqualität des Smartphones nutzen, ohne die Kontrolle über das Bild zu verlieren.
Nahtlose Erfahrung & volle Kontrolle
Insta360 Snap wurde so entwickelt, dass er sich nahtlos in bestehende Aufnahmeroutinen integriert – ganz ohne komplizierte Einstellungen oder steile Lernkurve.
- Einfaches Plug-and-Play: Dank kabelgebundener USB-C-Verbindung entfallen Pairing und Aufladen. Die Latenz beträgt nur 30 ms, und Sorgen um die Akkulaufzeit gehören der Vergangenheit an. Einfach anschließen, magnetisch befestigen und loslegen.
- Intuitiver Touchscreen: Der Bildschirm spiegelt das Smartphone-Display und ermöglicht das Anpassen zentraler Einstellungen, das Feinjustieren des Bildausschnitts sowie die Steuerung von Smartphone-Funktionen – damit sich Nutzer ganz auf ihre Pose konzentrieren können.
- Spiegelung per Fingertipp: Die Vorschau wird für eine natürlichere Selfie-Ansicht sofort gespiegelt, wodurch sich Frisur, Make-up und Gesichtsausdruck leichter kontrollieren lassen..
- Universelle App-Kompatibilität: Insta360 Snap funktioniert reibungslos mit nativen Kamera-Apps sowie mit führenden Kamera- und Bearbeitungs-Apps von Drittanbietern.
Ultramobiles, smartes Design
Speziell für einen dynamischen Lifestyle entwickelt, ist Insta360 Snap kompakt, leicht und jederzeit einsatzbereit.
- Schlank & handlich: Dank des ultradünnen Einhand-Designs passt der Monitor problemlos in Hosentaschen oder kleine Handtaschen – ideal für Reisen, tägliches Vlogging oder einen Abend unterwegs.
- 2-in-1 Schutzabdeckung: Die Abdeckung schützt den Bildschirm während der Aufbewahrung und lässt sich beim Filmen umklappen, um versehentliche Berührungen des Smartphone-Bildschirms zu vermeiden.
- Magnetisches Befestigen und Aufnehmen: Starke Magnete sorgen für eine sofortige und sichere Befestigung. Nutzer können das Gerät einfach anheften, die Kamera-App öffnen und direkt mit der Aufnahme beginnen.
“Mit dem Insta360 Snap wollten wir ein einfaches Problem lösen, das jeder Creator kennt: Die beste Kamera deines Smartphones befindet sich auf der Rückseite, aber du kannst dich beim Aufnehmen nicht selbst sehen”, sagt JK Liu, Gründer von Insta360. “Indem wir das Smartphone in ein leistungsstarkes Selfie-System verwandeln, helfen wir Nano-Creatorn und Vloggern, jederzeit und überall schärfere und besser ausgeleuchtete Inhalte aufzunehmen, ohne ihre gewohnten Aufnahmeabläufe ändern zu müssen.”
Preis und Verfügbarkeit
Der Insta360 Snap ist ab dem 31. März in zwei Versionen auf Amazon, store.insta360.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich:
- Insta360 Snap Selfie-Bildschirm mit Licht – 95,99 Euro
- Insta360 Snap Selfie-Bildschirm – 85,99 Euro
Mit Insta360 Snap erweitert Insta360 sein Ökosystem an Creator-Tools und ermöglicht es Nutzern, vor der Kamera besser auszusehen und Inhalte selbstbewusster zu teilen – mit dem Smartphone, das sie bereits besitzen.
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