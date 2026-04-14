Die Kaune Gallery präsentiert auf der Art Düsseldorf Arbeiten von Hans Georg Esch. Im Mittelpunkt stehen fotografische Collagen urbaner Räume. Die Serie verbindet Motive aus verschiedenen Metropolen zu einem übergeordneten Stadtbild.

Collagierte Stadtbilder ohne festen Ort

Die Kaune Gallery zeigt im Rahmen der Art Düsseldorf eine Einzelausstellung mit Arbeiten von Hans Georg Esch. Laut Galerie kombiniert der Fotograf großformatige Farb- und Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit kleineren Gelatine-Silberabzügen auf Barytpapier. Daraus entstehen Bildkompositionen, die verschiedene architektonische Motive miteinander verbinden.

Die gezeigten Fassaden und Gebäude stammen aus unterschiedlichen Städten und Regionen. Sie verdichten sich zu einem Gesamtbild, das keiner konkreten Metropole zugeordnet werden kann. Gleichzeitig sollen die Arbeiten eine übergreifende Vorstellung von Urbanität vermitteln.

Architektur als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen

Nach Angaben der Galerie dokumentiert Esch seit mehreren Jahrzehnten architektonische Strukturen. In seinen Arbeiten soll Architektur als Ausdruck gesellschaftlicher Prozesse sichtbar werden. Dazu zählen wirtschaftliche Entwicklungen, ökologische Anforderungen und kulturelle Veränderungen.

Die Bildserien greifen sowohl globale Verdichtungsprozesse als auch Unterschiede zwischen lokalen Eigenheiten und internationaler Angleichung auf. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld zwischen Vereinheitlichung und individueller Ausprägung urbaner Räume.

Videoinstallation zur Messe ausgewählt

Zum Auftakt der Art Düsseldorf wurde zudem Eschs Videoinstallation „Global City I.“ für die VIP-Lounge ausgewählt. Laut Veranstalter erfolgte die Auswahl aus den Einreichungen der teilnehmenden Galerien.

Am Stand B01 in Halle 1 (Kaltstahlhalle) zeigt die Kaune Gallery weitere Arbeiten des Künstlers. Dazu zählen Motive aus Städten wie Beijing, Chicago, New York, Tokio und Düsseldorf.

Termine und Veranstaltungsort

Die Art Düsseldorf findet vom 17. bis 19. April 2026 auf dem Areal Böhler statt. Die Eröffnung ist für den 16. April ab 16:00 Uhr angesetzt. Veranstaltungsort ist die Hansaallee 321 in 40549 Düsseldorf.

Bild: Hans Georg Esch – Chaoyang Park Plaza, Beijing