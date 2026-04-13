Mit „Porträt-Fotografie 2026“ stellt DigitalPhoto ein E-Book rund um die Porträtfotografie vor. Auf mehr als 100 Seiten soll es praxisnahe Anleitungen und Grundlagen vermitteln. Der Fokus liegt auf Aufnahmen ohne aufwendige Studioausstattung.

Viele verbinden Porträtfotografie mit professionellen Studios und umfangreicher Technik. Das E-Book „Porträt-Fotografie 2026“ soll zeigen, dass sich entsprechende Aufnahmen auch ohne diese Voraussetzungen realisieren lassen. Es richtet sich als Leitfaden an Hobbyfotografen, die mit vorhandenem Equipment arbeiten möchten.

Grundlagen zu Licht und Technik

Ein Schwerpunkt liegt auf den fotografischen Basics. Das E-Book soll Wissen zu Brennweiten, Lichtführung und Bildaufbau vermitteln. Ergänzend werden Hinweise zum passenden Equipment gegeben, das für Porträtaufnahmen erforderlich sein kann.

Ein weiterer Teil beschäftigt sich mit dem Einsatz von natürlichem Licht. Dabei wird unter anderem erklärt, wie sich Fensterlicht oder Lichtstimmungen bei Sonnenuntergang gezielt nutzen lassen. Ziel ist es, stimmungsvolle Porträts ohne künstliche Lichtquellen zu ermöglichen.

Kreative Ansätze und Praxisanleitungen

Neben klassischen Porträts behandelt das E-Book auch kreative Bildideen. Diese sollen sich mit einfachen Hilfsmitteln umsetzen lassen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen sollen sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen den Zugang erleichtern.

Im Zentrum steht dabei stets das Motiv selbst. Das E-Book vermittelt, wie Faktoren wie Perspektive, Emotion und Timing zusammenspielen, um ein ausdrucksstarkes Porträt zu erzeugen.

Preis und Verfügbarkeit

Das DigitalPhoto E-Book Porträt-Fotografie 2026 ist ab sofort für 14,90 Euro erhältlich.