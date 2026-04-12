Das Umweltfotofestival „horizonte zingst“ findet vom 29. Mai bis 7. Juni statt. Im Mittelpunkt steht der Mensch in seinem Verhältnis zur Umwelt. Zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen sollen unterschiedliche Perspektiven auf dieses Spannungsfeld zeigen.

Im Fokus stehen Eigenschaften wie Neugier, Mitgefühl und der Wunsch nach einer lebenswerten Zukunft. Nach Angaben der Veranstalter verteilen sich insgesamt 15 Ausstellungen über den gesamten Ort. Gezeigt werden unter anderem Arbeiten internationaler Fotografinnen und Fotografen, die verschiedene Perspektiven auf das Verhältnis von Mensch und Umwelt einnehmen.

Daniel & Geo Fuchs präsentieren mit „Toygiants“ großformatige Darstellungen von Spielfiguren, die als überdimensionale Motive inszeniert werden.

Zed Nelson setzt sich in „The Anthropocene Illusion“ mit künstlich geschaffenen Naturerlebnissen auseinander. Seine Arbeiten zeigen Orte wie Freizeitparks oder Zoos, die Natur darstellen sollen und zugleich deren Inszenierung sichtbar machen.

Richard Renaldi zeigt in „Touching Strangers“ Porträts von einander unbekannten Menschen, die für kurze Zeit Nähe herstellen. Die Serie soll soziale Distanz im öffentlichen Raum thematisieren.

Fotograf Robbie Shone widmet sich unter dem Titel „Höhlenwelten“ schwer zugänglichen Orten unter der Erde. Seine Aufnahmen zeigen Höhlensysteme, die den meisten Menschen verborgen bleiben.

Rubén Salgado Escudero beschäftigt sich in „Solar Portraits“ mit den Auswirkungen von Energiezugang auf den Alltag. Die Bilder sollen verdeutlichen, wie unterschiedlich Lebensrealitäten ohne verlässliche Stromversorgung ausfallen.

Ein zentrales Element des Festivals ist die sogenannte „Bilderflut“. Diese findet laut Veranstalter täglich am Strand statt und zeigt unter anderem aktuelle Workshop-Ergebnisse, Interviews sowie Beiträge aus einem Fotowettbewerb.

Während des Festivals werden zudem Fotoworkshops angeboten. Diese richten sich laut Veranstalter an unterschiedliche Erfahrungsstufen und sollen praktische Kenntnisse sowie kreative Ansätze vermitteln. Themen reichen von Porträtfotografie bis zu experimentellen Techniken.

Ergänzt wird das Programm durch Multivisionsshows, die Fotografie, Video und Musik kombinieren. Die Veranstaltungen sollen Einblicke in verschiedene Regionen und Kulturen geben und finden zwischen dem 30. Mai und 7. Juni in der Multimediahalle Zingst statt. Weitere Informationen: https://www.zingst.de/fotofestival-horizonte

Pressemitteilung Zingst: