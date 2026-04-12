Das Umweltfotofestival „horizonte zingst“ findet vom 29. Mai bis 7. Juni statt. Im Mittelpunkt steht der Mensch in seinem Verhältnis zur Umwelt. Zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen sollen unterschiedliche Perspektiven auf dieses Spannungsfeld zeigen.
Im Fokus stehen Eigenschaften wie Neugier, Mitgefühl und der Wunsch nach einer lebenswerten Zukunft. Nach Angaben der Veranstalter verteilen sich insgesamt 15 Ausstellungen über den gesamten Ort. Gezeigt werden unter anderem Arbeiten internationaler Fotografinnen und Fotografen, die verschiedene Perspektiven auf das Verhältnis von Mensch und Umwelt einnehmen.
Daniel & Geo Fuchs präsentieren mit „Toygiants“ großformatige Darstellungen von Spielfiguren, die als überdimensionale Motive inszeniert werden.
Zed Nelson setzt sich in „The Anthropocene Illusion“ mit künstlich geschaffenen Naturerlebnissen auseinander. Seine Arbeiten zeigen Orte wie Freizeitparks oder Zoos, die Natur darstellen sollen und zugleich deren Inszenierung sichtbar machen.
Richard Renaldi zeigt in „Touching Strangers“ Porträts von einander unbekannten Menschen, die für kurze Zeit Nähe herstellen. Die Serie soll soziale Distanz im öffentlichen Raum thematisieren.
Fotograf Robbie Shone widmet sich unter dem Titel „Höhlenwelten“ schwer zugänglichen Orten unter der Erde. Seine Aufnahmen zeigen Höhlensysteme, die den meisten Menschen verborgen bleiben.
Rubén Salgado Escudero beschäftigt sich in „Solar Portraits“ mit den Auswirkungen von Energiezugang auf den Alltag. Die Bilder sollen verdeutlichen, wie unterschiedlich Lebensrealitäten ohne verlässliche Stromversorgung ausfallen.
Ein zentrales Element des Festivals ist die sogenannte „Bilderflut“. Diese findet laut Veranstalter täglich am Strand statt und zeigt unter anderem aktuelle Workshop-Ergebnisse, Interviews sowie Beiträge aus einem Fotowettbewerb.
Während des Festivals werden zudem Fotoworkshops angeboten. Diese richten sich laut Veranstalter an unterschiedliche Erfahrungsstufen und sollen praktische Kenntnisse sowie kreative Ansätze vermitteln. Themen reichen von Porträtfotografie bis zu experimentellen Techniken.
Ergänzt wird das Programm durch Multivisionsshows, die Fotografie, Video und Musik kombinieren. Die Veranstaltungen sollen Einblicke in verschiedene Regionen und Kulturen geben und finden zwischen dem 30. Mai und 7. Juni in der Multimediahalle Zingst statt. Weitere Informationen: https://www.zingst.de/fotofestival-horizonte
Pressemitteilung Zingst:
Der MENSCH steht im Mittelpunkt des 19. Umweltfotofestivals »horizonte zingst«
Der Mensch – facettenreich, widersprüchlich, erstaunlich. Er erschafft und zerstört, liebt und fürchtet, träumt von Sicherheit und gleichzeitig von Freiheit. Das Fotofestival rückt 2026 den MENSCH ins Zentrum der Betrachtung – als Teil eines großen Ganzen.
Wie wollen wir miteinander leben – über Grenzen, Meinungen und Kulturen hinweg? Wie gestalten wir unsere Umwelt bewusst und reflektiert, so dass ein Überleben auch in der Zukunft möglich sein kann? Diese und weitere Fragen bilden die Grundlage für die Ausstellungen, die Kuratorin Edda Fahrenhorst ausgewählt hat: „Nach den großen Themen der letzten Jahre wie Flora, Fauna oder Ressourcen holen wir nun den MENSCH in den Fokus: Es geht um jeden von uns – nicht nur im individuellen Kosmos, sondern weit darüber hinaus.“ Weltoffenheit, Mitgefühl, Liebe, Neugierde, Spiel und Forscherdrang – alles ureigenste Eigenschaften des Menschen – bekommen ihren Raum in den Ausstellungen der 19. Ausgabe des Umweltfotofestivals.
Eine Übersicht der Festival -Ausstellungen gibt es auf der Website: www.horizonte-zingst.de
15 Ausstellungen ziehen sich durch den Ort, Festivalprogramm bereits buchbar
Daniel & Geo Fuchs – Toygiants
Strandausstellung | 29. Mai – 03. November 2026
Kleine Spielfiguren werden zu monumentalen Ikonen: Am Strand von Zingst erscheinen sie überlebensgroß, mit Kratzern, Nähten und glänzenden Oberflächen. Die Serie erzählt von der menschlichen Fantasie, von erfundenen Welten und großen Geschichten. Gleichzeitig zeigen sie, wie sehr unsere Idealbilder geformt sind – gestaltet, produziert, in Plastik gegossen. Helden für die Hosentasche. Ewiger Spaß und ewige Träume zum Sammeln.
Robbie Shone – Höhlenwelten
Jordanstraße | 29. Mai 2026 – 28. Februar 2027
Robbie Shone ist Fotograf, Kletterer, Begleiter wissenschaftlicher Expeditionen, Abenteurer und Entdecker. Sein Antrieb ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft: die Neugierde. Seit Jahren folgt er ihr in Höhlen, Gletscherspalten und unterirdische Flüsse – Orte, die kaum jemand zu Gesicht bekommt. Seine Bilder zeigen Räume von beeindruckender Klarheit und Größe, den Blick auf die Dimension unseres Planeten von innen. Der Mensch erscheint darin oft klein – als Maßstab in einer Landschaft, die lange vor ihm existierte.
Zed Nelson – The Anthropocene Illusion
Martha Müller -Grählert-Park | 29. Mai 2026 – 28. Februar 2027
Gemalte Landschaften, Safari in Betonkulissen, Schnee aus Kanonen, wilde Natur hinter Glas: In dem Projekt richtet Zed Nelson den Blick auf Orte, an denen Natur zur Inszenierung wird. Freizeitparks, Zoos, künstliche Strände und Themenwelten versprechen Näh e zur Wildnis – und zeigen zugleich, wie weit wir uns von ihr entfernt haben. Alles wirkt vertraut – und zugleich merkwürdig konstruiert.
Rubén Salgado Escudero – Solar Portraits
Postplatz | 29. Mai 2026 – 03. Mai 2027
Wie stark der Zugang zu Licht das menschliche Leben beeinflusst und wie unterschiedlich Menschen damit umgehen, wenn Strom nicht selbstverständlich ist, zeigt die Arbeit von Rubén Salgado Escudero. Alltag, Arbeit, Wohnräume und sozialen Zusammenhänge werde n darin ausschließlich mit Licht aus Solarenergie sichtbar gemacht. Jede Aufnahme stellt die Person in Beziehung zu ihrer unmittelbaren Umgebung und ihren Tätigkeiten, sodass die Vielfalt menschlicher Lebenswelten erkennbar wird.
Darüber hinaus lädt Zingst dazu ein, sich in den verschiedenen Formaten wie Talks, Vernissagen, Foto-Workshops und Multivisionsshows mit Fotografie zu beschäftigen und all das an einem der schönsten Orte Deutschlands. Am Strand mit Blick auf die Ostsee findet dieses Jahr auch wieder an acht Abenden hintereinander die Bilderflut statt. Mehr als 45 Fotografinnen und Fotografen, sowohl aus Deutschland als auch aus England, Mexico, Österreich, Italien, der Schweiz und darüber hinaus, werden am Festival beteiligt sein und ihre Arbeiten in drei Gruppenausstellungen und 12 Einzelausstellungen zeigen – dazu gibt es einen Pop -Up-Ausstellungsort und zwei Kinder- bzw. Jugend -Fotoprojekte. Die Multivisionsshows und Foto -Workshops sind bereits buchbar unter: www.horizonte-zingst.de
Das 19. Umweltfotofestival »horizonte zingst« ist nur möglich durch den Einsatz und die Unterstützung der Premiumpartner, denen wir für ihr Engagement danken. Alle Ausstellungsbilder wurden mit Epson in herausragender Qualität produziert, insgesamt sind dies rund 1000m2 gedruckte Fotos. Vom 01. Juni bis zum 06. Juni bietet Epson zudem täglich einen Vortrag mit dem Thema “Fotos professionell drucken – Grundlagen & Tipps” an . Leica bietet in Form ihrer Akademie während des gesamten Festivals Workshops an und unterstützt Ausstellungsprojekte. Cewe ist mit dem beliebten Cewe -Truck in Zingst und unterstützt Workshops und Vorträge.
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