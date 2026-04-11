Mit der ZHIYUN FIVERAY M40 SE bringt der Hersteller eine kompakte LED-Leuchte für Foto- und Videoanwendungen auf den Markt. Das Modell richtet sich an mobile Content Creator und Studioumgebungen. Im Fokus stehen hohe Lichtleistung und flexible Einstellmöglichkeiten.
Die ZHIYUN FIVERAY M40 SE ist eine kompakte LED-Leuchte mit 40 Watt Leistung. Laut Hersteller erreicht sie bis zu 17.100 Lux bei 0,5 Metern Abstand. Insgesamt sind 84 LEDs verbaut, die für einen gebündelten und gleichmäßigen Lichtkegel sorgen sollen. Mit 250 Gramm ist die Leuchte angenehm leicht und dank 1/4″-Gewinde flexibel auf Stativen oder Rigs montierbar.
Die Farbtemperatur lässt sich zwischen 2700 und 8500 Kelvin einstellen. Mit einem CRI von rund 95 und einem TLCI von mindestens 97 verspricht der Hersteller eine natürliche Farbwiedergabe.
Gesteuert wird die Leuchte über ein Dual-Knob-System zur getrennten Regelung von Helligkeit und Farbtemperatur. Ein Diffusor für weicheres Licht liegt bei, optional ist ein zusätzlicher Silikon-Diffusor erhältlich.
Für den mobilen Einsatz sind zwei 18650-Akkus integriert, die laut Hersteller bis zu 180 Minuten Laufzeit ermöglichen. Zudem kann die Leuchte auch während des Ladevorgangs betrieben werden. Der Preis liegt bei 79,99 Euro.
Pressemitteilung ZHIYUN:
ZHIYUN FIVERAY M40 SE: Kompaktes 40W Pocket Light
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für ZHIYUN in Deutschland und Österreich, freut sich mit der ZHIYUN FIVERAY M40 SE eine neue kompakte Pocket Light Lösung vorzustellen.
Die leistungsstarke 40W LED-Leuchte kombiniert hohe Lichtleistung mit einem besonders kompakten Gehäuse und richtet sich an Content Creator, Videografen sowie Fotostudios, die eine flexible und mobile Beleuchtung benötigen. Mit hoher Lichtintensität, präziser Farbsteuerung und umfangreichen Einsatzmöglichkeiten bietet die M40 SE eine praxisnahe Ergänzung für das Zubehörsortiment.
Hohe Lichtleistung im kompakten Format
Die ZHIYUN FIVERAY M40 SE erreicht eine maximale Beleuchtungsstärke von 17.100 Lux bei 0,5 m Abstand und gehört damit zu den leistungsstärkeren Pocket Lights ihrer Klasse. Eine optimierte Linsenstruktur an jeder der 84 LED-Einheiten erhöht die Lichtausbeute deutlich und erzeugt einen gleichmäßigen, konzentrierten Lichtkegel.
Durch die kompakte Bauform mit nur 250 g Gewicht eignet sich die Leuchte ideal für mobile Video-Produktionen, Interviews, Social Media Content oder Setups im Studio. Das Gehäuse verfügt über ein standardisiertes 1/4″-Gewinde zur schnellen Montage auf Stativen oder Rig-Systemen.
Flexible Lichtsteuerung und praxisgerechte Ausstattung
Die M40 SE unterstützt eine variable Farbtemperatur von 2700 K bis 8500 K und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an unterschiedliche Lichtsituationen. Mit einem CRI von etwa 95 und TLCI ≥ 97 sorgt die Leuchte für eine präzise Farbwiedergabe und natürliche Hauttöne.
Die Steuerung erfolgt über ein intuitives Dual-Knob-System, mit dem sich Helligkeit und Farbtemperatur unabhängig voneinander einstellen lassen. Ein im Lieferumfang enthaltener Hard-Shell Diffusor ermöglicht sofort eine weichere Lichtcharakteristik, während optional ein Silikon-Diffusor für weitere Softlight-Anwendungen verfügbar ist.
Für längere Aufnahmen ist die Leuchte mit zwei integrierten 18650-Akkus ausgestattet. Diese ermöglichen eine Laufzeit von bis zu 180 Minuten im Normalbetrieb. Zusätzlich kann die Leuchte während des Ladevorgangs betrieben werden.
Die wichtigsten Merkmale:
- Hohe Lichtleistung: Bis zu 17.100 Lux für anspruchsvolle Beleuchtungssituationen
- Kompaktes Pocket-Format: Nur 250 g Gewicht für mobile Produktionen
- Großer Farbtemperaturbereich: 2700 K bis 8500 K für flexible Lichtgestaltung
- Präzise Farbwiedergabe: CRI ≈ 95 und TLCI ≥ 97 für natürliche Farben
- Praxisgerechte Ausstattung: jeweils ein Hard-Shell und Soft-Shell Diffusor im Lieferumfang enthalten
Verfügbarkeit und Preis
Die ZHIYUN FIVERAY M40 SE ist ab sofort im Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 79,99 Euro.
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