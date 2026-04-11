Mit der ZHIYUN FIVERAY M40 SE bringt der Hersteller eine kompakte LED-Leuchte für Foto- und Videoanwendungen auf den Markt. Das Modell richtet sich an mobile Content Creator und Studioumgebungen. Im Fokus stehen hohe Lichtleistung und flexible Einstellmöglichkeiten.

Die ZHIYUN FIVERAY M40 SE ist eine kompakte LED-Leuchte mit 40 Watt Leistung. Laut Hersteller erreicht sie bis zu 17.100 Lux bei 0,5 Metern Abstand. Insgesamt sind 84 LEDs verbaut, die für einen gebündelten und gleichmäßigen Lichtkegel sorgen sollen. Mit 250 Gramm ist die Leuchte angenehm leicht und dank 1/4″-Gewinde flexibel auf Stativen oder Rigs montierbar.

Die Farbtemperatur lässt sich zwischen 2700 und 8500 Kelvin einstellen. Mit einem CRI von rund 95 und einem TLCI von mindestens 97 verspricht der Hersteller eine natürliche Farbwiedergabe.

Gesteuert wird die Leuchte über ein Dual-Knob-System zur getrennten Regelung von Helligkeit und Farbtemperatur. Ein Diffusor für weicheres Licht liegt bei, optional ist ein zusätzlicher Silikon-Diffusor erhältlich.

Für den mobilen Einsatz sind zwei 18650-Akkus integriert, die laut Hersteller bis zu 180 Minuten Laufzeit ermöglichen. Zudem kann die Leuchte auch während des Ladevorgangs betrieben werden. Der Preis liegt bei 79,99 Euro.

Pressemitteilung ZHIYUN: