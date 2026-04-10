Erstmals werden Fotografien aus dem New Yorker Chelsea Hotel veröffentlicht, die jahrzehntelang als verschollen galten. Der Bildband von Albert Scopin erscheint im Kerber Verlag und wird von einer Ausstellung in Berlin begleitet. Die Aufnahmen stammen aus den Jahren 1969 bis 1971.

Aufnahmen des Fotografen Albert Scopin aus dem New Yorker Chelsea Hotel sollen über vier Jahrzehnte als verschollen gegolten haben. Negative, Abzüge und Dias sind erst 2016 wieder aufgetaucht. Zuvor hatte Scopin die Bilder Anfang der 1970er-Jahre an das ZEITmagazin geschickt, von wo sie wohl nicht an ihn zurückgingen.

Die genauen Umstände des Verschwindens und Wiederauftauchens bleiben nach Angaben der Beteiligten ungeklärt. Der Fund habe jedoch die Grundlage für eine umfassende Veröffentlichung geschaffen.

Scopin lebte zwischen 1969 und 1971 im Chelsea Hotel und arbeitete dort als Assistent für die Fotografen Mikel Avedon und Bill King. Seine Aufnahmen sollen mit einer einfachen Kodak Instamatic entstanden sein und bewusst ohne Blick durch den Sucher gemacht worden sein, um spontane Situationen festzuhalten.

Die Fotografien zeigen laut Verlag unter anderem frühe Begegnungen mit Patti Smith und Robert Mapplethorpe sowie Szenen mit Filmschaffenden wie Wim Wenders, Rosa von Praunheim, Miloš Forman und Jonas Mekas. Auch das Umfeld der Warhol-Szene sowie Alltags- und Nachtleben im Hotel sollen dokumentiert sein.

Parallel zur Buchveröffentlichung präsentiert die FWR Galerie in Berlin eine Auswahl der Arbeiten. Die Ausstellung umfasst laut Veranstalter rund 30 Fotografien, darunter zentrale Motive der wiederentdeckten Serie.

Die Schau soll nicht nur die Bildwelt Scopins zeigen, sondern auch das Chelsea Hotel als kulturellen Treffpunkt einer Generation einordnen. Ergänzt wird der Band durch persönliche Texte des Fotografen sowie ein Interview.

Die Ausstellung läuft vom 14. März bis zum 28. April 2026 in der FWR Galerie in Berlin.

Der Bildband „Scopin – Chelsea Hotel“ kostet 38,00 Euro.

Pressemitteilung Kerber Verlag: