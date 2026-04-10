Beim Autofokus macht Tamron mit dem 25–200 mm f/2,8–5,6 Di III VXD G2 einen merklichen Schritt nach vorn. Während das 28–200-mm-Vorgängermodell noch mit einem RXD-Antrieb (Rapid eXtra-silent stepping Drive) arbeitete, kommt im neuen G2-Zoom ein VXD-Motor (Voice-Coil Extreme-Torque Drive) zum Einsatz. Laut Tamron soll der nicht nur schneller fokussieren, sondern auch eine bessere Motivverfolgung ermöglichen. Ob sich dieses Versprechen erfüllt, haben wir im CHIP-Testlabor genauer unter die Lupe genommen.

Tatsächlich zeigt sich das neue 25–200 mm bei der Fokussiergeschwindigkeit vor allem im Weitwinkel- und mittleren Brennweitenbereich merklich verbessert. Bei 25 mm stellt das Objektiv an der Messkamera Sony Alpha 7 IV in 0,38 Sekunden scharf, bei mittlerer Brennweite sogar in 0,35 Sekunden. Das Vorgängermodell benötigt hierfür mit 0,46 bzw. 0,43 Sekunden etwas länger. Anders sieht es am Tele-Ende aus: Bei 200 mm ist das neue G2-Modell mit 0,52 Sekunden langsamer als das 28–200 mm, das bei gleicher Brennweite nur 0,37 Sekunden benötigt.

Noch deutlicher als bei der reinen Geschwindigkeit macht sich der neue VXD-Antrieb bei der Fokussiergenauigkeit bemerkbar. In unseren Labortests mit mehreren neu fokussierten Testchart-Aufnahmen erreicht das Tamron 25–200 mm f/2,8–5,6 Di III VXD G2 eine sehr gute AF-Genauigkeit von 98 bis 99 Prozent über den gesamten Brennweitenbereich hinweg. Gleichzeitig fällt die Standardabweichung mit nur 18 bis 37 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) sehr gering aus. Das deutet auf eine sehr konstante und zuverlässige Scharfstellung hin.

Zum Vergleich: Das Vorgängermodell erreichte eine durchschnittliche AF-Genauigkeit von 93 bis 97 Prozent und zeigte deutlich größere Schwankungen. Vor allem bei 200 mm wich die gemessene Auflösung um bis zu 135 Lp/Bh ab. Hier zahlt sich der Wechsel auf den VXD-Motor definitiv aus.