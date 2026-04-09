Fujifilm überarbeitet das Design der instax WIDE 400. Die Sofortbildkamera erscheint nun in einer schwarzen Variante. Technisch soll sich am Funktionsumfang nichts ändern.

Fujifilm bietet die instax WIDE 400 Sofortbildkamera künftig in einer schwarzen Farbvariante an. Unverändert bleibt das instax-WIDE-Filmformat mit Abmessungen von 62 × 99 mm. Nach Angaben von Fujifilm soll sich die Kamera damit insbesondere für Gruppenaufnahmen und Landschaftsbilder eignen. Der größere Bildbereich biete mehr Platz für Motive als kleinere Sofortbildformate.

Die instax WIDE 400 verfügt über automatische Belichtung sowie eine integrierte Blitzsteuerung. Ergänzt wird dies durch einen analogen Selbstauslöser mit LED-Anzeige und akustischem Signal.

Für verschiedene Einsatzsituationen nennt Fujifilm mehrere Ausstattungsmerkmale. Dazu gehören ein Landschaftsmodus für Aufnahmen aus größerer Distanz sowie ein Nahaufnahmeaufsatz, der laut Hersteller bis auf 40 cm fokussieren soll. Zwei integrierte Standfüße sollen Aufnahmen ohne separates Stativ erleichtern. Zusätzlich sind ein Stativgewinde und ein Schultergurt vorgesehen.

Die instax WIDE 400 in Schwarz ist ab Mitte April 2026 erhältlich. Der Preis liegt bei 149,99 Euro. Weitere Informationen unter: https://www.fujifilm-instax.de/sofortbildkameras/wide-400/

Pressemitteilung Fujifilm: