Fujifilm überarbeitet das Design der instax WIDE 400. Die Sofortbildkamera erscheint nun in einer schwarzen Variante. Technisch soll sich am Funktionsumfang nichts ändern.
Fujifilm bietet die instax WIDE 400 Sofortbildkamera künftig in einer schwarzen Farbvariante an. Unverändert bleibt das instax-WIDE-Filmformat mit Abmessungen von 62 × 99 mm. Nach Angaben von Fujifilm soll sich die Kamera damit insbesondere für Gruppenaufnahmen und Landschaftsbilder eignen. Der größere Bildbereich biete mehr Platz für Motive als kleinere Sofortbildformate.
Die instax WIDE 400 verfügt über automatische Belichtung sowie eine integrierte Blitzsteuerung. Ergänzt wird dies durch einen analogen Selbstauslöser mit LED-Anzeige und akustischem Signal.
Für verschiedene Einsatzsituationen nennt Fujifilm mehrere Ausstattungsmerkmale. Dazu gehören ein Landschaftsmodus für Aufnahmen aus größerer Distanz sowie ein Nahaufnahmeaufsatz, der laut Hersteller bis auf 40 cm fokussieren soll. Zwei integrierte Standfüße sollen Aufnahmen ohne separates Stativ erleichtern. Zusätzlich sind ein Stativgewinde und ein Schultergurt vorgesehen.
Die instax WIDE 400 in Schwarz ist ab Mitte April 2026 erhältlich. Der Preis liegt bei 149,99 Euro. Weitere Informationen unter: https://www.fujifilm-instax.de/sofortbildkameras/wide-400/
Pressemitteilung Fujifilm:
Neuer Look für die instax WIDE 400TM
FUJIFILM instax präsentiert die instax WIDE 400 Sofortbildkamera in elegantem Black Finish.
Ratingen, 17. März 2026 – Die FUJIFILM instax WIDE 400TM Sofortbildkamera zeigt sich ab sofort in einem neuen, markanten Look: Das tiefdunkle Black-Finish verleiht ihr einen zeitlos eleganten und reduzierten Charakter. In ihrem neuen Gewand spricht die instax WIDE 400TM insbesondere stilbewusste Nutzer an, die Wert auf Design und klassische Ästhetik legen.
Unter dem Claim „Make room for more“ bleibt die instax WIDE 400TM ihrem Anspruch treu, mehr Platz für große Momente zu schaffen. Das großzügige instaxTM WIDE-Filmformat (62 × 99 mm) bietet viel Raum für Gruppenaufnahmen, Landschaftsmotive und weitläufige Szenen. Für unkomplizierte Ergebnisse sorgen die automatische Belichtung, Blitzautomatik sowie eine intuitive Bedienung.
Wichtigste Ausstattungsmerkmale der instax WIDE 400TM:
• Landschaftsmodus für klare, detailreiche Aufnahmen bei 3 Metern Entfernung
• Nahaufnahme-Objektivaufsatz für präzises Fokussieren bis zu einer Distanz von 40 cm
• Analoger Selbstauslöser mit LED-Countdown im Zwei-Sekunden-Intervall und Timer-Ton für gelungene Gruppenfotos
• Zwei integrierte Kamerastützen für flexible Aufnahmewinkel ohne Stativ
• Stativgewinde und Schultergurt für hohen Komfort unterwegs
Preise und Verfügbarkeit
Die instax WIDE 400TM Sofortbildkamera in schwarz ist ab Mitte April 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149,99 Euro im Handel erhältlich. Weitere Information finden Sie unter https://www.fujifilm-instax.de/sofort- bildkameras/wide-400/
Aktuelle Kommentare