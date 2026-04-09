ColorEdge CS3200X – vielseitig und mit reichlich Platz

EIZO präsentiert neues 31,5“-Topmodell der beliebten CS-Serie.

Mit dem ColorEdge CS3200X erweitert EIZO die beliebte CS-Serie um ein neues Topmodell. Der 31,5-Zoll-Grafik-Monitor mit 4K-UHD- Auflösung kombiniert visuelle Verlässlichkeit mit reichlich Platz und ist damit das ideale Werkzeug für alle Kreativen, die ihren Ideen keine räumlichen Grenzen setzen wollen.

Exzellente Präzision mit vorkalibrierten Presets für gängige Branchenstandards, modernes Design mit ultra-schmalem Gehäuserahmen und die mitgelieferte Lichtschutz- blende machen den CS3200X zu einem attraktiven Gesamtpaket für professionelle Workflows.

Einer für alles: reichlich Platz und maximale Präzision

Ganz egal, ob der Content fotografiert, gefilmt, gescannt, gezeichnet oder KI-generiert ist – eines ist immer unverzichtbar: Die Gewissheit, am Monitor einen absolut unverfälschten Blick auf das Material zu bekommen. Der CS3200X ist genau für diese Anforderungen konzipiert.

Mit seiner großzügigen 31,5-Zoll-Bilddiagonale und der gestochen scharfen 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) bietet er reichlich Platz, um sowohl Bildinhalte als auch User-Interfaces, Werkzeuge oder die Timeline übersichtlich und in ausreichender Größe darzustellen – und natürlich mit der gewohnten ColorEdge-Präzision.

Vorkalibrierte Presets: passende Farbräume für Foto, Video und Design

DCI-P3 ab. Ideale Voraussetzungen für Bildbearbeitung, Videopostproduktion, Color-Grading und Print-Workflows. Vorkalibrierte Presets für Adobe-RGB, DCI-P3 und BT.709 ermöglichen einen schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Produktionsstandards. Ein Display P3-Preset gewährleistet eine konsistente Bilddarstellung im Zusammenspiel mit mobilen Rechnern wie einem MacBook, Smartphones oder Tablets. Dank Presets für EOTFs Hybrid Log-Gamma (HLG) und Perceptual Quantization (PQ) lässt sich der CS32000X außerdem nahtlos in professionelle HDR-Workflows integrieren.

Modernes, rahmenloses Design und absolut leiser Betrieb

Das neue dreiseitig rahmenlose Design sorgt für eine moderne, klare und fokussierte Arbeitsumgebung und spart Platz auf dem Schreibtisch. Im Mehrschirmbetrieb sorgt der schmale Rahmen für ein immersiveres Gesamtbild. Zusätzlich verzichtet der CS3200X vollständig auf aktive Lüfter – ideal für ruhige Arbeitsplätze und Grading-Suites.

Flexible Konnektivität für mobile und hybride Workflows

Via USB-C überträgt der Monitor Bildsignal, USB-Daten und bis zu 70 Watt Ladeleistung durch ein einziges Kabel – perfekt für Kreative, die zwischen Laptops und verschiedenen Workstations wechseln. Zusätzlich stehen HDMI und DisplayPort zur Verfügung. Der integrierte KVM-Switch ermöglicht die komfortable Nutzung von USB-Zubehör, indem z. B. Webcam, Audiointerface, Maus und Tastatur automatisch mit dem gerade aktiven Quellrechner verknüpft werden

Als erstes Modell der CS-Serie bietet der CS3200X zudem die von der CG-Serie bekannte Funktion Sync Signal: Helligkeit, Gamma und Farbraum werden automatisch an die Metadaten des eingehenden Signals angepasst. Dies reduziert manuelle Einstellungen und sorgt für konsistente Arbeitsbedingungen beim Wechsel zwischen SDR und HDR oder unterschiedlichen Farbräumen. So reduziert Sync Signal die Gefahr von Umstellungsfehlern, spart Zeit und sorgt für konsistente Bildbeurteilung.

Lichtschutzblende im Lieferumfang und nachhaltige Materialien

Der CS3200X ist das erste Modell der CS-Serie, das serienmäßig mit einer magnetischen Lichtschutzblende ausgeliefert wird. Sie lässt sich schnell und einfach anbringen und reduziert störende Reflexionen.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt EIZO ein Zeichen: Für das Gehäuse kommen Kunststoffe mir Recyclinganteil zum Einsatz, um Ressourcen zu schonen und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Features in Kürze

• 31,5-Zoll-4K-UHD-Display mit 3840 × 2160 Bildpunkten

• 99 % Adobe RGB und 96 % DCI-P3 Farbraumabdeckung

• 350 cd/m2 Maximalhelligkeit, Kontrast 1300:1

• 16-Bit-Look-Up-Table (LUT) mit 10-Bit-Bilddarstellung

• Digital Uniformity Equalizer (DUE) für perfekte Leuchtdichteverteilung und Farbreinheit

• Zahlreiche vorkalibrierte Presets für unterschiedlichste Anwendungsgebiete

• Verlustfreie Hardwarekalibrierung mit ColorNavigator 7 und externen Sensoren

• USB-C-Eingang (DisplayPort-Signal und bis zu 70 Watt Power Delivery)

• USB-Hub mit vier USB-Downstream-Anschlüssen, davon zwei 5Gbps (USB 3) und zwei USB 2, KVM-Switch

• Sync-Signal-Funktion für automatische Anpassung an Signalparameter

• Magnetisch befestigte Lichtschutzblende im Lieferumfang

• 5 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice

Preis und Verfügbarkeit

Der ColorEdge CS3200X wird voraussichtlich im Herbst 2026 ausgeliefert. Der genaue Liefertermin kann je nach Region variieren.

Präsentation auf der NAB

EIZO zeigt den neuen ColorEdge CS3200X erstmals auf der NAB Show | 19.–22. April 2026 | Las Vegas, USA | Stand N1123.