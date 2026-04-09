EIZO erweitert seine ColorEdge-CS-Serie um ein neues Modell für professionelle Anwendungen. Der ColorEdge CS3200X richtet sich an Kreative aus Foto, Video und Design. Er soll hohe Farbgenauigkeit mit großzügiger Arbeitsfläche kombinieren.
Mit dem EIZO ColorEdge CS3200X erweitert EIZO sein Portfolio um einen 31,5-Zoll-Monitor mit 4K-Auflösung (3840 × 2160 Pixel). Das Modell richtet sich an Kreativschaffende, die parallel mit Bildinhalten, Werkzeugen und Benutzeroberflächen arbeiten – etwa in Fotografie, Video oder Illustration. Der Hersteller gibt eine Abdeckung von 99 % Adobe RGB und 96 % DCI-P3 an, womit sich das Gerät für farbkritische Anwendungen eignen soll. Vorkalibrierte Presets für gängige Farbräume und HDR-Formate wie HLG und PQ erleichtern den Einsatz in unterschiedlichen Produktionsumgebungen.
Zur Ausstattung zählen ein lüfterloses, geräuschloses Design, ein schlanker Rahmen für Multi-Monitor-Setups sowie vielseitige Anschlussmöglichkeiten inklusive USB-C mit bis zu 70 W Ladeleistung. Ein integrierter KVM-Switch erlaubt die Nutzung mehrerer Rechner mit einer gemeinsamen Peripherie. Neu in der CS-Serie ist die „Sync Signal“-Funktion, die Bildparameter automatisch an das Eingangssignal anpasst und so den Wechsel zwischen SDR- und HDR-Inhalten vereinfachen soll.
Weitere technische Merkmale sind eine Helligkeit von 350 cd/m², ein Kontrastverhältnis von 1300:1 sowie eine 16-Bit-LUT mit 10-Bit-Darstellung. Funktionen wie der Digital Uniformity Equalizer und die Hardwarekalibrierung über ColorNavigator 7 sollen für eine gleichmäßige Bildwiedergabe sorgen. Eine magnetische Lichtschutzblende gehört zum Lieferumfang.
Der Marktstart ist für Herbst 2026 geplant, ein Preis wurde bislang nicht genannt.
Pressemitteilung EIZO:
ColorEdge CS3200X – vielseitig und mit reichlich Platz
EIZO präsentiert neues 31,5“-Topmodell der beliebten CS-Serie.
Mit dem ColorEdge CS3200X erweitert EIZO die beliebte CS-Serie um ein neues Topmodell. Der 31,5-Zoll-Grafik-Monitor mit 4K-UHD- Auflösung kombiniert visuelle Verlässlichkeit mit reichlich Platz und ist damit das ideale Werkzeug für alle Kreativen, die ihren Ideen keine räumlichen Grenzen setzen wollen.
Exzellente Präzision mit vorkalibrierten Presets für gängige Branchenstandards, modernes Design mit ultra-schmalem Gehäuserahmen und die mitgelieferte Lichtschutz- blende machen den CS3200X zu einem attraktiven Gesamtpaket für professionelle Workflows.
Einer für alles: reichlich Platz und maximale Präzision
Ganz egal, ob der Content fotografiert, gefilmt, gescannt, gezeichnet oder KI-generiert ist – eines ist immer unverzichtbar: Die Gewissheit, am Monitor einen absolut unverfälschten Blick auf das Material zu bekommen. Der CS3200X ist genau für diese Anforderungen konzipiert.
Mit seiner großzügigen 31,5-Zoll-Bilddiagonale und der gestochen scharfen 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) bietet er reichlich Platz, um sowohl Bildinhalte als auch User-Interfaces, Werkzeuge oder die Timeline übersichtlich und in ausreichender Größe darzustellen – und natürlich mit der gewohnten ColorEdge-Präzision.
Vorkalibrierte Presets: passende Farbräume für Foto, Video und Design
DCI-P3 ab. Ideale Voraussetzungen für Bildbearbeitung, Videopostproduktion, Color-Grading und Print-Workflows. Vorkalibrierte Presets für Adobe-RGB, DCI-P3 und BT.709 ermöglichen einen schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Produktionsstandards. Ein Display P3-Preset gewährleistet eine konsistente Bilddarstellung im Zusammenspiel mit mobilen Rechnern wie einem MacBook, Smartphones oder Tablets. Dank Presets für EOTFs Hybrid Log-Gamma (HLG) und Perceptual Quantization (PQ) lässt sich der CS32000X außerdem nahtlos in professionelle HDR-Workflows integrieren.
Modernes, rahmenloses Design und absolut leiser Betrieb
Das neue dreiseitig rahmenlose Design sorgt für eine moderne, klare und fokussierte Arbeitsumgebung und spart Platz auf dem Schreibtisch. Im Mehrschirmbetrieb sorgt der schmale Rahmen für ein immersiveres Gesamtbild. Zusätzlich verzichtet der CS3200X vollständig auf aktive Lüfter – ideal für ruhige Arbeitsplätze und Grading-Suites.
Flexible Konnektivität für mobile und hybride Workflows
Via USB-C überträgt der Monitor Bildsignal, USB-Daten und bis zu 70 Watt Ladeleistung durch ein einziges Kabel – perfekt für Kreative, die zwischen Laptops und verschiedenen Workstations wechseln. Zusätzlich stehen HDMI und DisplayPort zur Verfügung. Der integrierte KVM-Switch ermöglicht die komfortable Nutzung von USB-Zubehör, indem z. B. Webcam, Audiointerface, Maus und Tastatur automatisch mit dem gerade aktiven Quellrechner verknüpft werden
Als erstes Modell der CS-Serie bietet der CS3200X zudem die von der CG-Serie bekannte Funktion Sync Signal: Helligkeit, Gamma und Farbraum werden automatisch an die Metadaten des eingehenden Signals angepasst. Dies reduziert manuelle Einstellungen und sorgt für konsistente Arbeitsbedingungen beim Wechsel zwischen SDR und HDR oder unterschiedlichen Farbräumen. So reduziert Sync Signal die Gefahr von Umstellungsfehlern, spart Zeit und sorgt für konsistente Bildbeurteilung.
Lichtschutzblende im Lieferumfang und nachhaltige Materialien
Der CS3200X ist das erste Modell der CS-Serie, das serienmäßig mit einer magnetischen Lichtschutzblende ausgeliefert wird. Sie lässt sich schnell und einfach anbringen und reduziert störende Reflexionen.
Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt EIZO ein Zeichen: Für das Gehäuse kommen Kunststoffe mir Recyclinganteil zum Einsatz, um Ressourcen zu schonen und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Features in Kürze
• 31,5-Zoll-4K-UHD-Display mit 3840 × 2160 Bildpunkten
• 99 % Adobe RGB und 96 % DCI-P3 Farbraumabdeckung
• 350 cd/m2 Maximalhelligkeit, Kontrast 1300:1
• 16-Bit-Look-Up-Table (LUT) mit 10-Bit-Bilddarstellung
• Digital Uniformity Equalizer (DUE) für perfekte Leuchtdichteverteilung und Farbreinheit
• Zahlreiche vorkalibrierte Presets für unterschiedlichste Anwendungsgebiete
• Verlustfreie Hardwarekalibrierung mit ColorNavigator 7 und externen Sensoren
• USB-C-Eingang (DisplayPort-Signal und bis zu 70 Watt Power Delivery)
• USB-Hub mit vier USB-Downstream-Anschlüssen, davon zwei 5Gbps (USB 3) und zwei USB 2, KVM-Switch
• Sync-Signal-Funktion für automatische Anpassung an Signalparameter
• Magnetisch befestigte Lichtschutzblende im Lieferumfang
• 5 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice
Preis und Verfügbarkeit
Der ColorEdge CS3200X wird voraussichtlich im Herbst 2026 ausgeliefert. Der genaue Liefertermin kann je nach Region variieren.
Präsentation auf der NAB
EIZO zeigt den neuen ColorEdge CS3200X erstmals auf der NAB Show | 19.–22. April 2026 | Las Vegas, USA | Stand N1123.
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