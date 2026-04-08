Der Bildband „Gärten der Literatur“ widmet sich bekannten Schauplätzen aus Romanen und Erzählungen. Autorin Sandra Lawrence ordnet Motive und Hintergründe ein. Die Illustrationen von Lucille Clerc ergänzen die literarischen Welten visuell.

Der Bildband „Gärten der Literatur“ greift bekannte Szenen wie aus Frances Hodgson Burnetts „Der geheime Garten“ auf und erweitert sie um reale Schauplätze. Laut Verlag sollen darunter Orte wie Great Maytham Hall in Kent oder literarisch geprägte Landschaften in Frankreich und Neuseeland sein. Ergänzend werden auch fiktive Welten und Motive aus Märchen und Romanen aufgegriffen.

Überblick über Epochen und Autoren

Sandra Lawrence führt nach Angaben des Verlags durch unterschiedliche literarische Epochen und verweist auf Werke von Autorinnen und Autoren wie Lewis Carroll, Daphne du Maurier, Italo Calvino oder Jorge Luis Borges. Der Band versammelt demnach rund 30 Gartenwelten aus Literatur und Poesie und ordnet diese thematisch ein.

Einordnung und Hintergründe

Lawrence, die für britische Zeitungen und Magazine schreibt und mehrere Bücher veröffentlicht hat, erläutert die kulturellen und historischen Zusammenhänge der dargestellten Orte. Dabei stehen Motive, wiederkehrende Themen und die Bedeutung von Gärten als literarisches Element im Fokus.

Illustrationen als visuelle Ergänzung

Die französische Illustratorin Lucille Clerc setzt die Inhalte visuell um. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch einen detailreichen Stil aus und sind von Natur, Architektur und urbanen Räumen inspiriert. Clerc war unter anderem für Projekte im Bereich Buchillustration und Editorial Design tätig.

Kombination aus Lesestoff und Reisezielen

Der Band will sowohl literarische Hintergründe liefern als auch Anregungen für reale Besuche geben. Einige der beschriebenen Orte sind heute zugänglich und könnten als Reiseziele dienen.

Der Bildband „Gärten der Literatur“ kostet 29,99 Euro und ist im Frederking & Thaler Verlag erschienen.

Eckdaten des Buchs: