Rollei hat zusammen mit Viltrox den Viltrox Flash Vintage Z2 vorgestellt. Der Aufsteckblitz fällt durch ein kompaktes Gehäuse im Retro-Stil auf und soll sich laut Hersteller unkompliziert in bestehende Kamerasysteme integrieren lassen. Das Modell richtet sich an Fotografen, die eine einfache und mobile Lichtlösung suchen.
Der Blitz arbeitet mit einer Leistung von 10 Wattsekunden und einer Leitzahl von 6. Ein integrierter Lithium-Ionen-Akku übernimmt die Stromversorgung und soll längere Einsätze ermöglichen.
Der Viltrox Flash Vintage Z2 unterstützt sowohl eine automatische Belichtungssteuerung per TTL als auch eine manuelle Einstellung der Blitzleistung. Die Recyclingzeit liegt laut Hersteller bei rund 2 Sekunden, wodurch Aufnahmen in schneller Folge möglich sein sollen. Nach 15 Minuten ohne Nutzung wechselt das Gerät automatisch in einen Energiesparmodus.
Bei der Bedienung setzt der Blitz auf ein einfaches Prinzip: Aufstecken und direkt verwenden. Eine aufwendige Einrichtung ist nicht vorgesehen. Das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise sollen den mobilen Einsatz erleichtern.
Der Blitz ist in vier Versionen erhältlich, abgestimmt auf Kameras von Sony, Canon, Fujifilm und Nikon. Jede Variante ist laut Hersteller direkt für den jeweiligen Blitzschuh ausgelegt, sodass eine sofortige Nutzung möglich sein soll.
Der Viltrox Flash Vintage Z2 ist ab 32 Euro erhältlich. Weitere Informationen unter: https://www.rollei.de/products/viltrox-flash-vintage-z2-fuji
Pressemitteilung Rollei:
Viltrox Flash Vintage Z2 – kompakter Aufsteckblitz für Sony, Canon, Fujifilm und Nikon
Integrierter Akku, TTL-Automatik und 2 Sekunden Recyclingzeit für jede Situation
Norderstedt, 18.03.2026. Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei den Viltrox Flash Vintage Z2 vor, einen Aufsteckblitz, der Retro-Ästhetik mit solider Technik verbindet. Das kompakte Gehäuse im Vintage-Look richtet sich an Fotografen, die einen stilvollen Blitz suchen, der unkompliziert funktioniert und sich nahtlos ins Kamerasystem einfügt.
Mit einer Blitzleistung von 10 Wattsekunden und einer Leitzahl von 6 bringt der Z2 genug Leistung für saubere Ausleuchtung bei schwachem Umgebungslicht. Einen praktischen Vorteil bietet der integrierte Lithium-Ionen Akku mit einer langen Laufzeit und kurzer Ladezeit: ein entscheidender Pluspunkt bei längeren Shootings.
Der Z2 unterstützt sowohl den TTL-Modus für automatische Belichtungssteuerung als auch den manuellen Modus, mit dem sich die Leistung präzise kontrollieren lässt. Die Recyclingzeit von rund 2 Sekunden sorgt dafür, dass kaum Wartezeit zwischen den Aufnahmen entsteht. Wer den Blitz längere Zeit nicht nutzt, muss sich keine Gedanken um den Akku machen: Nach 15 Minuten Inaktivität schaltet der Z2 automatisch in den Sleep-Modus.
In der Bedienung setzt der Z2 auf Plug-and-Play: Aufstecken, einschalten, fotografieren – ohne aufwendige Einrichtung. Damit eignet er sich besonders für alle, die schnell und spontan arbeiten. Das kompakte, leichte Gehäuse lässt sich problemlos mitführen, ohne das Equipment unnötig zu beschweren.
Erhältlich ist der Viltrox Flash Vintage Z2 in vier systemspezifischen Varianten – für Sony, Canon, Fujifilm und Nikon. Jede Version ist direkt für den jeweiligen Blitzschuh ausgelegt, sodass der Blitz sofort mit der vorhandenen Kamera zusammenarbeitet.
Der Viltrox Flash Vintage Z2 ist in allen Varianten ab sofort für 32 Euro im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/flash-vintage-z2 erhältlich.
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