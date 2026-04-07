Rollei hat zusammen mit Viltrox den Viltrox Flash Vintage Z2 vorgestellt. Der Aufsteckblitz fällt durch ein kompaktes Gehäuse im Retro-Stil auf und soll sich laut Hersteller unkompliziert in bestehende Kamerasysteme integrieren lassen. Das Modell richtet sich an Fotografen, die eine einfache und mobile Lichtlösung suchen.

Der Blitz arbeitet mit einer Leistung von 10 Wattsekunden und einer Leitzahl von 6. Ein integrierter Lithium-Ionen-Akku übernimmt die Stromversorgung und soll längere Einsätze ermöglichen.

Der Viltrox Flash Vintage Z2 unterstützt sowohl eine automatische Belichtungssteuerung per TTL als auch eine manuelle Einstellung der Blitzleistung. Die Recyclingzeit liegt laut Hersteller bei rund 2 Sekunden, wodurch Aufnahmen in schneller Folge möglich sein sollen. Nach 15 Minuten ohne Nutzung wechselt das Gerät automatisch in einen Energiesparmodus.

Bei der Bedienung setzt der Blitz auf ein einfaches Prinzip: Aufstecken und direkt verwenden. Eine aufwendige Einrichtung ist nicht vorgesehen. Das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise sollen den mobilen Einsatz erleichtern.

Der Blitz ist in vier Versionen erhältlich, abgestimmt auf Kameras von Sony, Canon, Fujifilm und Nikon. Jede Variante ist laut Hersteller direkt für den jeweiligen Blitzschuh ausgelegt, sodass eine sofortige Nutzung möglich sein soll.

Der Viltrox Flash Vintage Z2 ist ab 32 Euro erhältlich. Weitere Informationen unter: https://www.rollei.de/products/viltrox-flash-vintage-z2-fuji

Pressemitteilung Rollei: