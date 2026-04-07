OM System setzt mit dem Wechsel der Mehrheitsverhältnisse ein strategisches Signal für mehr Tempo und technologische Stärke. Gleichzeitig zeigen die aktuellen CIPA-Zahlen, wie deutlich sich der Kameramarkt weiter verschiebt: DSLRs verlieren massiv an Bedeutung, Kompaktkameras überraschen mit starkem Wachstum und spiegellose Systeme bleiben das Zentrum des Marktes. Dass der Fotohandel darauf mit innovativen Konzepten reagieren kann, beweist Fotoprofi mit seinen erlebnisorientierten Fototagen 3.0, die Beratung, Praxis und Markeninszenierung eindrucksvoll verbinden.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 15/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News Kw 15/26:

OM System gehört jetzt mehrheitlich dem CEO

Shigemi Sugimoto, CEO von OM System, hat die Mehrheit der Anteile des Unternehmens übernommen. Durch diesen Schritt geht die Handlungsvollmacht effektiv von der Holdinggesellschaft OJ Holdings, Ltd. auf die Führungskraft über, die mehr als 30 Jahre bei Olympus tätig ist und damals die Abspaltung von Olympus zu OM System geleitet hat. Dieser Schritt dürfte zu einer schnelleren technologischen Entwicklung führen und ist ein Vertrauensbeweis in die Zukunft von OM System. Die Verlagerung der Eigentumsverhältnisse von einer Holdinggesellschaft auf einen kompetenten Manager ist potenziell ein gutes Zeichen für die zukünftige Entwicklung der Kameratechnik.

OM System selbst erklärt, dass die Änderung es dem Unternehmen ermöglichen wird, schnellere Entscheidungen zu treffen und die technologische Entwicklung weiter zu stärken. Kameras mit Wechselobjektiven machen 94,1 Prozent des Umsatzes aus. Nachdem sich OM System 2021 von Olympus abgespalten hatte, hielt Olympus noch 5 Prozent an dem neuen Unternehmen, während OJ Holdings, Ltd. von Japan Industrial Partners 95 Prozent besaß.

DSLRs verschwinden in der Nische

Laut CIPA-Daten wurden im Januar fast fünfmal so viele Kompaktkameras verkauft wie DSLRs. Die Japanese Camera and Imaging Products Association (CIPA) hat ihre weltweiten Zahlen für Januar 2026 veröffentlicht, in denen die Verkäufe der großen japanischen Hersteller erfasst sind. Und daraus ergeben sich vier Trends:

DSLRs verlieren an Boden – Im Januar wurden weltweit nur 35.055 Einheiten ausgeliefert, wodurch sie zunehmend zu einem Nischenprodukt werden. Kompaktkameras legen kräftig zu – Mit 168.847 ausgelieferten Einheiten verkauften sie sich fast fünfmal so gut wie DSLRs. Spiegellose Kameras bleiben der Kernmarkt – Das Wachstum zu Jahresbeginn (+16 %) steht im Gegensatz zu CIPAs prognostiziertem leichten Rückgang für das Gesamtjahr. Objektive bleiben stabil – APS-C-Objektive wachsen weiter, Vollformat-Objektive stagnieren und das Verhältnis von Objektiv- zu Gehäuse-Produktion ist leicht von 1,62 im Jahr 2025 auf 1,59 im Jahr 2026 gesunken.

Und so geht es weiter: Trotz eines leichten Rückgangs im Februar übertreffen die Zahlen für 2026 insgesamt bisher jedoch die Daten des Vorjahres. Rechnet man Januar und Februar zusammen, lagen die gesamten Kameralieferungen bei 107,2 Prozent des Vorjahreszeitraums, darunter 110 Prozent bei spiegellosen Kameras und 125,8 Prozent bei Kompaktkameras.

Fotoprofi: POS wird Zirkus-Event-Location

Was die Fotoprofi GmbH mit ihren Fototagen 3.0 veranstaltet, ist beispielhaft dafür, wie man Interessenten zu begeisterten Kunden macht: Offene Erlebnisbereiche, thematische Motivwelten und praktisches Hands-on-Feeling. Die thematische Klammer der ersten Veranstaltung: Zirkus und Varietè, um Kamerafunktionen, technische Features und vieles mehr aktiv auszuprobieren. Aufmerksamkeitsgrad vor Ort: Extrem hoch. Mit dabei: Alle großen Fotomarken mit jeder Menge Leih-Equipment. Dieses interaktive, inspirierende und impulsgebende Konzept gehört zum Überzeugendsten, was man als Fotohändler gegen Preis- und Cashback-Schlachten tun kann. Wer es sich live anschauen möchte:

25. April – Ludwigsburg: „Der Japanische Frühling”

16. Mai – Karlsruhe: „Casino Royale”

20. Juni – Tübingen: „Hollywood”

Und wer sich schon per Video ein Bild machen will: https://youtu.be/Qfv6YNh94JU?is=3V7ttKoImXMdR9pQ