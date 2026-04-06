Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit verlagert sich das Freizeitgeschehen verstärkt nach draußen. Nach Angaben des Verbraucherportals Drohnen-Camp führt das dazu, dass sich mehr Drohnen und mehr Menschen denselben Raum teilen. Gleichzeitig habe sich die öffentliche Wahrnehmung verändert: Drohnen würden häufiger mit Überwachung oder Eingriffen in die Privatsphäre in Verbindung gebracht.
Laut Drohnen-Camp könne dies selbst bei regelkonformen Flügen zu Spannungen führen. Die steigende Nutzung gehe daher nicht nur mit mehr Aktivität, sondern auch mit wachsender Sensibilität einher.
Wie Mitgründer Francis Markert erklärt, würden Flüge heute kritischer beurteilt als noch vor einigen Jahren. Auch rechtlich unbedenkliche Einsätze könnten bei Passanten auf Ablehnung stoßen. Gründe dafür sollen unter anderem intensivere Debatten über Sicherheit und Risiken sein.
Hinzu komme, dass Drohnen im Frühjahr häufiger spontan eingesetzt würden. Eine bewusste Vorbereitung oder Einschätzung der Umgebung erfolge dabei nicht immer.
Kodex soll Orientierung bieten
Um hier anzusetzen, hat Drohnen-Camp einen eigenen Verhaltenskodex veröffentlicht. Dieser soll die bestehenden gesetzlichen Vorgaben um praktische Hinweise ergänzen und Piloten bei der Einschätzung von Alltagssituationen unterstützen.
Der Kodex empfiehlt unter anderem, Rücksicht auf andere zu nehmen, Flugorte bewusst zu wählen und transparent mit dem Einsatz von Drohnen umzugehen. Solche Maßnahmen sollen helfen, Konflikte bereits im Vorfeld zu vermeiden.
Mit dem Start der Flugsaison steigt nicht nur die Zahl der Einsätze, sondern auch die Aufmerksamkeit für das Thema. Wer Konflikte vermeiden wolle, sollte laut Drohnen-Camp neben den Regeln auch die Wirkung des eigenen Handelns berücksichtigen.
Pressemitteilung Drohnen-Camp:
Drohnen im Frühling: Warum es jetzt häufiger zu Konflikten kommt
Drohnen-Kodex schafft Orientierung im Alltag
Leipzig, 01. April 2026. Mit den ersten warmen Tagen und dem Beginn der Oster- und Frühjahrsferien startet für viele Drohnenpiloten die neue Flugsaison. Gleichzeitig steigt die Zahl der Beschwerden, Unsicherheiten und Konflikte im öffentlichen Raum. Darauf weist das Verbraucherportal Drohnen-Camp hin.
„Gerade im Frühjahr treffen mehrere Entwicklungen aufeinander: mehr Drohnen in der Luft, mehr Menschen im Freien – und gleichzeitig eine zunehmende Sensibilität gegenüber dem Thema“, erklärt Francis Markert, Mitbegründer von Drohnen-Camp. „Viele verbinden Drohnen inzwischen schnell mit Überwachung oder Eingriff in die Privatsphäre. Das führt häufig zu Spannungen – auch dann, wenn sich Piloten korrekt verhalten.“
Mehr Nutzung – aber auch mehr Verunsicherung
Mit steigenden Temperaturen verlagert sich das Freizeitgeschehen zunehmend nach draußen. Parks, Seen, Ausflugsziele und Wohngebiete sind deutlich stärker frequentiert. Gleichzeitig nehmen öffentliche Debatten rund um Drohnen, Sicherheit und mögliche Risiken zu.
„Die Wahrnehmung hat sich verändert“, so Markert. „Selbst rechtlich unproblematische Flüge werden heute kritischer gesehen als noch vor einigen Jahren.“
Drohnen werden in dieser Zeit zudem häufiger spontan genutzt – oft ohne ausreichende Vorbereitung oder bewusste Einschätzung der Situation.
Typische Konfliktsituationen im Alltag
Besonders häufig kommt es zu Unsicherheiten und Beschwerden bei Flügen:
- in Parks und Grünanlagen
- an Seen und Ausflugszielen
- in Wohngebieten bei gutem Wetter
- an touristischen Hotspots
Dabei spielen nicht nur rechtliche Vorgaben eine Rolle, sondern auch Wahrnehmung und Rücksichtnahme. Was für Drohnenpiloten als unproblematischer Flug erscheint, wird von anderen häufig als störend oder unangenehm empfunden.
Fehlannahmen statt Regelverstöße
Nach Beobachtung von Drohnen-Camp entstehen Konflikte nicht immer nur durch fehlendes Wissen über die geltenden Regeln. Oft ist eine falsche Einschätzung der Situation ausschlaggebend.
Typische Annahmen wie „Hier ist genug Platz“ oder „Ich störe niemanden“ führen in der Praxis immer wieder zu Missverständnissen.
Orientierung statt Unsicherheit: Der Drohnen-Kodex
Um genau hier anzusetzen, hat das Fach- und Verbraucherportal Drohnen-Camp unter https://drohnen-camp.de/kodex/ einen eigenen Verhaltenskodex für Drohnenpiloten entwickelt. Dieser ergänzt die gesetzlichen Vorgaben um praxisnahe Grundsätze für den verantwortungsvollen Umgang im Alltag.
„Regeln allein reichen oft nicht aus“, so Markert. „Der Kodex hilft dabei, Situationen besser einzuschätzen und Konflikte im Vorfeld zu vermeiden.“
Zu den zentralen Grundsätzen gehören unter anderem:
- Rücksicht auf andere Menschen und deren Privatsphäre
- bewusste Wahl von Flugorten und -zeiten
- transparente und respektvolle Nutzung von Drohnen
Regeln bleiben gleich – der Kontext entscheidet
Die gesetzlichen Vorgaben für Drohnenflüge ändern sich nicht mit der Jahreszeit. Entscheidend ist jedoch, wie gut Piloten ihre Umgebung einschätzen und auf andere Rücksicht nehmen. „Im Zweifel kann ein kurzes Gespräch mit Passanten vor dem Start Wunder wirken“, rät Markert.
Eine wichtige Orientierung bei der Flugvorbereitung bieten unter anderem Karten zu geografischen UAS-Gebieten: https://drohnen-camp.de/karte-
Fazit: Frühling ist Hochsaison – für Flüge und Verantwortung
Der Start in die neue Flugsaison bringt nicht nur mehr Möglichkeiten, sondern auch mehr Aufmerksamkeit für das Thema Drohnen. Wer sicher und konfliktfrei fliegen möchte, sollte nicht nur die Regeln kennen, sondern auch die eigene Wirkung auf andere berücksichtigen.
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