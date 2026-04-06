Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit verlagert sich das Freizeitgeschehen verstärkt nach draußen. Nach Angaben des Verbraucherportals Drohnen-Camp führt das dazu, dass sich mehr Drohnen und mehr Menschen denselben Raum teilen. Gleichzeitig habe sich die öffentliche Wahrnehmung verändert: Drohnen würden häufiger mit Überwachung oder Eingriffen in die Privatsphäre in Verbindung gebracht.

Laut Drohnen-Camp könne dies selbst bei regelkonformen Flügen zu Spannungen führen. Die steigende Nutzung gehe daher nicht nur mit mehr Aktivität, sondern auch mit wachsender Sensibilität einher.

Wie Mitgründer Francis Markert erklärt, würden Flüge heute kritischer beurteilt als noch vor einigen Jahren. Auch rechtlich unbedenkliche Einsätze könnten bei Passanten auf Ablehnung stoßen. Gründe dafür sollen unter anderem intensivere Debatten über Sicherheit und Risiken sein.

Hinzu komme, dass Drohnen im Frühjahr häufiger spontan eingesetzt würden. Eine bewusste Vorbereitung oder Einschätzung der Umgebung erfolge dabei nicht immer.

Kodex soll Orientierung bieten

Um hier anzusetzen, hat Drohnen-Camp einen eigenen Verhaltenskodex veröffentlicht. Dieser soll die bestehenden gesetzlichen Vorgaben um praktische Hinweise ergänzen und Piloten bei der Einschätzung von Alltagssituationen unterstützen.

Der Kodex empfiehlt unter anderem, Rücksicht auf andere zu nehmen, Flugorte bewusst zu wählen und transparent mit dem Einsatz von Drohnen umzugehen. Solche Maßnahmen sollen helfen, Konflikte bereits im Vorfeld zu vermeiden.

Mit dem Start der Flugsaison steigt nicht nur die Zahl der Einsätze, sondern auch die Aufmerksamkeit für das Thema. Wer Konflikte vermeiden wolle, sollte laut Drohnen-Camp neben den Regeln auch die Wirkung des eigenen Handelns berücksichtigen.

Pressemitteilung Drohnen-Camp: