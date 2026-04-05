Der Hersteller Lensbaby bringt mit dem Lensbaby Twist 28 ein neues Objektiv für spiegellose Kameras auf den Markt. Es handelt sich um ein 28-mm-Modell, das den typischen Twist-Effekt bietet. Dabei entsteht eine scharfe Bildmitte, während die Unschärfe zum Rand hin in eine wirbelnde Struktur übergeht.
Nach Angaben von Lensbaby basiert das Objektiv auf einer klassischen Petzval-Konstruktion. Diese Bauweise ist für ihren speziellen Unschärfeverlauf bekannt und wird hier für moderne spiegellose Systeme umgesetzt.
Die feste Blende von f/3,5 soll den charakteristischen Look unterstützen. Das optische System besteht aus vier Linsen in drei Gruppen. Eine Mehrschichtvergütung soll Reflexionen reduzieren sowie Farben und Kontraste stabil halten.
Das Lensbaby Twist 28 verfügt über einen manuellen Fokusring. Autofokus ist nicht vorgesehen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 20 cm, der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:7.
Mit einem Gewicht von 140 Gramm fällt das Objektiv vergleichsweise leicht aus. Unterstützt werden verschiedene spiegellose Systeme, darunter Canon RF, Fujifilm X, Nikon Z, Sony E und Micro Four Thirds.
Das Lensbaby Twist 28 kostet 199,99 Euro.
Pressemitteilung Transcontinenta:
Lensbaby Twist 28. Ein breiterer Blick auf den Twist-Look
Die Transcontinenta GmbH, Vertriebspartner von Lensbaby in Deutschland, stellt das Objektiv vor, nach dem Lensbaby-Fotografen und -Filmer seit Jahren gefragt haben: das Lensbaby Twist 28. Ein 28-mm-Objektiv für spiegellose Kameras mit dem ikonischen wirbelnden Bokeh, das Lensbaby bekannt gemacht hat. Im Gegensatz zum aktuellen Twist 60 bietet es nun ein deutlich breiteres Sichtfeld eines echten Weitwinkels.
Die Wirbel im Hintergrund sind auffälliger denn je
Lensbaby-Fotografen wissen es: Es gibt nichts, was die Stimmung eines Bildes so stark verändert wie der Twist-Effekt. Diese hypnotische, wirbelnde Unschärfe rund um ein scharfes Hauptmotiv vermittelt das Gefühl, dass das Bild lebt und nicht einfach nur ein Foto entsteht, sondern ein kreativer Ausdruck festgehalten wird. Ob im Studio, auf der Straße oder in der Natur fotografiert wird, mit dem Lensbaby Twist 28 erhält die Umgebung ebenso viel Charakter wie das Motiv.
Petzval-Magie für das moderne Zeitalter
Das Twist 28 basiert auf der klassischen Petzval-Optik und wurde für spiegellose Kameras neu entwickelt. Die feste Blende von f/3,5 sorgt für eine weiche Schärfe im Zentrum, die in die typischen wirbelnden Unschärfen am Rand übergeht und dem Bild einen eigenen, leicht filmischen Look verleiht. Hochwertige Verarbeitung, manuelle Fokussierung und eine Antireflexbeschichtung sorgen für gute Farben und Kontraste. Dank des kompakten Formats und des geringen Gewichts von 140 Gramm ist das Objektiv leicht mitzunehmen.
Das Lensbaby Twist 28 richtet sich an Fotografen, die bewusst gestalten möchten. Es eignet sich für Bilder und Videos, die auffallen und im Gedächtnis bleiben, insbesondere wenn der Twist-Effekt gezielt als kreatives Mittel für das Hauptmotiv eingesetzt wird.
Technische Merkmale:
- Brennweite: 28 mm, Bildwinkel 90° (Vollformat) bzw. 64° (APS-C)
- Feste Blende: f/3,5 (rund)
- Optisches Design: 4 Linsen in 3 Gruppen mit Petzval bzw. Vintage-Twist-Effekt
- Naheinstellgrenze: 20 cm, Abbildungsmaßstab 1:7
- Manueller Fokus über Fokusring
- Mehrschichtvergütung gegen Reflexionen, geeignet für spiegellose Kameras (Vollformat, APS-C, Micro 4/3 vorgesehen)
Verfügbarkeit und Preis
Das Lensbaby Twist 28 ist ab Mitte April 2026 bei ausgewählten Lensbaby-Händlern in Versionen für Canon RF, Fuji X, Nikon Z, Sony E und Micro 4/3 erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 199,99 € inklusive MwSt.
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