Der Hersteller Lensbaby bringt mit dem Lensbaby Twist 28 ein neues Objektiv für spiegellose Kameras auf den Markt. Es handelt sich um ein 28-mm-Modell, das den typischen Twist-Effekt bietet. Dabei entsteht eine scharfe Bildmitte, während die Unschärfe zum Rand hin in eine wirbelnde Struktur übergeht.

Nach Angaben von Lensbaby basiert das Objektiv auf einer klassischen Petzval-Konstruktion. Diese Bauweise ist für ihren speziellen Unschärfeverlauf bekannt und wird hier für moderne spiegellose Systeme umgesetzt.

Die feste Blende von f/3,5 soll den charakteristischen Look unterstützen. Das optische System besteht aus vier Linsen in drei Gruppen. Eine Mehrschichtvergütung soll Reflexionen reduzieren sowie Farben und Kontraste stabil halten.

Das Lensbaby Twist 28 verfügt über einen manuellen Fokusring. Autofokus ist nicht vorgesehen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 20 cm, der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:7.

Mit einem Gewicht von 140 Gramm fällt das Objektiv vergleichsweise leicht aus. Unterstützt werden verschiedene spiegellose Systeme, darunter Canon RF, Fujifilm X, Nikon Z, Sony E und Micro Four Thirds.

Das Lensbaby Twist 28 kostet 199,99 Euro.

Pressemitteilung Transcontinenta: