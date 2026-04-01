Sony stärkt Europas höchstes Erlebnisfestival

Der Fotogipfel Oberstdorf wächst weiter: Mit Sony gewinnt das renommierte Festival einen neuen Premiumpartner, der weltweit für innovative Kameratechnologie, herausregende Bildqualität und kreative Tools für Fotografierende steht. Die Partnerschaft stärkt den Fotogipfel und macht ihn nochmal mehr zu einem inspirierenden, praxisnahen und international vernetzten Erlebnis.

Innovation trifft Kreativität

Sony gehört zu den führenden Technologieunternehmen der Welt und ist besonders in der Fotografie für seine Alpha-Kamerasysteme, leistungsstarke Vollformatkameras, hochwertige Objektive sowie moderne Bildsensor-Technologien bekannt. Viele professionelle Fotografinnen und Fotografen, Content Creator und Filmemacher arbeiten weltweit mit Sony-Equipment. Durch den Einsatz modernster Technologien, vom KI-gestützten Autofokus bis zu hochauflösenden Bildsensoren, ermöglicht Sony neue kreative Möglichkeiten und unterstützt dabei, Visionen präzise umzusetzen.

Als Premiumpartner bringt Sony diese Innovationskraft direkt zum Fotogipfel nach Oberstdorf. Teilnehmende profitieren von Produktpräsentationen, Workshops, Testmöglichkeiten und Austausch mit Expertinnen und Experten.

„Fotografie lebt von Innovation, Inspiration und Austausch. Mit Sony gewinnen wir einen Partner, der all das vereint und die internationale Fotografie-Community maßgeblich prägt“, freut sich Christian Popkes, Initiator und künstlerischer Leiter des Fotogipfels. „Gemeinsam bieten wir allen Besucherinnen und Besuchern modernste Technik und kreative Impulse.“

Technologie zum Anfassen

Während des Festivals haben Teilnehmende vor Ort die Möglichkeit, aktuelle Kameras und Objektive von Sony auszuprobieren, an Workshops teilzunehmen und sich mit Profifotografinnen und -fotografen auszutauschen. Technikexpertinnen und -experten beraten Interessierte, geben Tipps und erklären im Detail, was die Technik kann.

„Es ist großartig, Sony als Premiumpartner an unserer Seite zu haben”, ist Petra Genster, stellvertretende Tourismusdirektorin, begeistert. “Unsere Gäste und die Teilnehmenden profitieren direkt von der innovativen Technik und den hochwertigen Produkten. Hier kann man Fotografie auf höchstem Niveau erleben und ausprobieren.”

Erfolgreiche Zusammenarbeit wird ausgebaut

Dass Sony und der Fotogipfel Oberstdorf hervorragend zusammenpassen, zeigte sich bereits Anfang März bei den Sony Alpha Days Oberstdorf. Die ausverkaufte Veranstaltung rund um Sport- und Naturfotografie bot Fotografiebegeisterten intensive Einblicke in moderne Aufnahmetechniken und praktische Arbeitsweisen.

Im Rahmen des Bayerischen Meisterschaftswochenendes der Nordischen Kombination begleitete Sony Ambassador Stefan Voitl die Teilnehmenden mit Masterclasses und LiveShootings und demonstrierte praxisnah, wie dynamische Sportfotografie gelingt. Naturfotograf Basti Heckl gab in einer weiteren Masterclass und einem OutdoorWorkshop Einblicke in authentische Naturfotografie. Unterstützt wurden sie von den Sony Trainern Thomas Adorff und Melanie Maier, die ihr Wissen zu Portraits in Bewegung sowie zur Outdoor- und Naturfotografie weitergaben.

Das große Interesse und die begeisterten Rückmeldungen der Teilnehmenden unterstreichen, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert – und machen die neue Premiumpartnerschaft umso folgerichtiger.

Gemeinsam Fotografie erleben

Mit Sony als Premium-Partner stärkt der Fotogipfel seine Position als innovatives Festival für Fotografie nachhaltig. Die Partnerschaft verbindet zwei Akteure, die eine gemeinsame Vision teilen. Fotografie soll nicht nur als Technik, sondern als kreatives Mittel verstanden werden, die Welt aus neuen Perspektiven zu entdecken.

Während der Fotogipfel einen einzigartigen Raum für Inspiration, Austausch und Begegnung schafft, bringt Sony die passende technologische Innovationskraft mit.

Europas höchstes Erlebnisfestival

Als eines der bedeutendsten Fotografie-Festivals im deutschsprachigen Raum lädt der Fotogipfel Oberstdorf Fotografie- und Bildbegeisterte sowie Naturverliebte ein, den Blick über bekannte Grenzen hinaus zu richten, neue Perspektiven einzunehmen und die vielen Facetten eines Abenteuers sichtbar zu machen – von kleinen, alltäglichen Momenten bis hin zu großen Expeditionen.

Teilnehmende erwartet eine einzigartige Mischung aus Fotoausstellungen und einem bunten Rahmenprogramm. In Workshops und Vorträgen erhalten Teilnehmende die Gelegenheit, sich fachlich weiterzuentwickeln und Impulse aus der Praxis mitzunehmen.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für Workshops finden Sie hier: https://www.fotogipfel-oberstdorf.de/