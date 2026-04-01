Neues Samyang AF 35mm F1.8 P FE erweitert die Prima-Serie der Festbrennweiten

Die Transcontinenta GmbH, Distirbutor für LK Samyang in Deutschland und Österreich, stellt das Samyang AF 35mm F1.8 P FE, eine neue Ergänzung der Prima-Serie für Hybrid-Creator und Alltagsfotografen, vor. Dieses kompakte 35mm-F1.8-Objektiv verfügt über eine verbesserte Optik (XHR-Elemente, UMC-II-Beschichtung), einen schnellen Linear-STM-II-Autofokus, Wetterschutz und USB-C-Konnektivität für die tägliche Fotografie und Videoproduktion.

LK SAMYANG, ein globales Unternehmen für optische Lösungen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in optischer Technologie und Innovation, erweitert die Prima-Serie nach der Einführung des AF 35mm F1.4 P FE im Jahr 2024 sowie des AF 16mm F2.8 P FE und des AF 85mm F1.8 P FE im Jahr 2025. Aufbauend auf der Philosophie von Portabilität, Praxistauglichkeit und Benutzerfreundlichkeit bietet die Prima-Serie Kreativen kompakte und leichte Festbrennweitenobjektive mit zuverlässiger optischer Leistung für Fotografie und Videoproduktion.

Vielseitiges 35mm-Objektiv für alltägliche Kreativität

Die 35mm-Brennweite gilt seit langem als eine der vielseitigsten Perspektiven in der Fotografie. Ihr natürlicher Bildwinkel ermöglicht es Kreativen, eine große Vielfalt an Motiven einzufangen, darunter Straßenszenen, Reisemomente, Porträts und filmisches Storytelling. Das AF 35mm F1.8 P FE ist als praktisches Alltagsobjektiv konzipiert, das eine hohe Lichtstärke mit einer kompakten Bauform und zuverlässiger Autofokusleistung kombiniert. Während das AF 35mm F1.4 P FE auf maximale Lichtstärke und optische Spitzenleistung ausgerichtet ist, bietet das AF 35mm F1.8 P FE eine leichtere und kompaktere Alternative für tägliche Aufnahmen. Das macht es zu einem idealen Begleiter für Fotografen und Content Creator, die Portabilität priorisieren, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen.

Kompaktes und leichtes Design

Das AF 35mm F1.8 P FE setzt die Philosophie der Prima-Serie von kompaktem und portablem Objektivdesign fort.

Mit einem maximalen Durchmesser von 69,8 mm und einer standardmäßigen Filtergröße von 62 mm lässt sich das Objektiv nahtlos in leichte Aufnahmesetups integrieren und den ganzen Tag bequem mitführen. Es passt besonders gut zu leichten Vollformatkameras wie der Sony α7C-Serie und den ZV-E-Modellen und ist damit eine starke Wahl für Reisen, Streetfotografie und hybride Content-Erstellung wie Vlogging.

Lichtstarke F1.8-Blende mit natürlichem Bokeh

Die lichtstarke F1.8-Blende bietet hervorragende Flexibilität in einem breiten Spektrum von Lichtverhältnissen und ermöglicht Kreativen souveränes Arbeiten sowohl bei hellem Tageslicht als auch in Umgebungen mit wenig Licht. Eine abgerundete Blende mit 9 Lamellen erzeugt eine weiche und natürliche Hintergrundunschärfe und ermöglicht eine ausdrucksstarke Motivtrennung für Porträts, Lifestyle-Fotografie und cineastische Videoproduktion. Diese Balance aus Lichtstärke und Portabilität macht das Samyang AF 35mm F1.8 P FE zu einem praktischen Werkzeug für die tägliche kreative Arbeit.

Optik- und Beschichtungstechnologie der nächsten Generation

Das AF 35mm F1.8 P FE verfügt über einen fortschrittlichen optischen Aufbau mit 10 Elementen in 8 Gruppen, darunter 2 ASP-(asphärische) Elemente und 2 neu entwickelte XHR-Elemente. Diese XHR-Linsenelemente (Extra High Refractive) werden mit höherer Präzision als herkömmliche hochbrechende Elemente gefertigt, wodurch eine kompaktere optische Konstruktion möglich ist und optische Aberrationen wirksam reduziert werden. Durch die Integration von XHR-Elementen erreicht das Objektiv eine verbesserte optische Leistung bei gleichzeitig schlankerem und leichterem Design und liefert eine hohe Auflösung sowie eine konstante Bildqualität über das gesamte Bildfeld.

Das Samyang AF 35mm F1.8 P FE verfügt außerdem über UMC II (Ultra Multi Coating II), die nächste Generation der Beschichtungstechnologie von LK SAMYANG. Im Vergleich zum bisherigen Beschichtungssystem unterdrückt UMC II Streulicht und Geisterbilder noch stärker und sorgt so selbst in anspruchsvollen Lichtsituationen wie starkem Gegenlicht oder Nachtszenen für verbesserten Kontrast und höhere Klarheit. Diese verbesserte Beschichtung trägt dazu bei, unter realen Aufnahmebedingungen sauberere und lebendigere Bilder zu liefern.

Schneller und leiser Linear-STM-II-Autofokus

Das AF 35mm F1.8 P FE ist mit dem Autofokusmotor Samyang Linear STM II der nächsten Generation ausgestattet. In Kombination mit fortlaufend verfeinerten Firmware-Algorithmen liefert das Linear-STM-II-System eine schnellere, präzisere und leisere Autofokusleistung und sorgt für sanfte Fokusübergänge sowohl bei Fotos als auch bei Videoaufnahmen. Dieses verbesserte Autofokussystem ermöglicht es Kreativen, dynamische Szenen mit größerer Präzision und Stabilität einzufangen

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit für Aufnahmen unter realen Bedingungen

Das AF 35mm F1.8 P FE ist für zuverlässige Leistung in realen Aufnahmesituationen konzipiert. Das Objektiv verfügt über Wetterschutz, der vor leichtem Regen, Staub und Outdoor-Bedingungen schützt. Außerdem ist ein integrierter USB-C-Anschluss vorhanden, über den Nutzer Firmware einfach aktualisieren und Objektiveinstellungen direkt anpassen können, ohne dass eine separate Lens Station erforderlich ist. Diese praktische Konnektivität stellt sicher, dass Nutzer ihr Objektiv aktuell halten und dabei optimale Leistung beibehalten können.

Hauptmerkmale

Kompakt & leicht – nur 71,5 mm Länge und 216 g Gewicht, ideal für unterwegs

Lichtstarke F1.8-Blende für Aufnahmen bei wenig Licht und weiches Bokeh

Schneller und leiser Autofokus mit Samyang Linear-STM-II-AF-Motor

Hochwertige Optik mit XHR-Elementen und UMC-II-Beschichtung für scharfe, klare Bilder ohne Streulicht und Geistereffekte

Naheinstellgrenze von nur 27 cm für flexible und detailreiche Aufnahmen

Wetterschutz sowie USB-C-Anschluss für einfache Updates und zusätzlichen Komfort

Verfügbarkeit und Preis

Das LK SAMYANG AF 35mm F1.8 P FE wird voraussichtlich ab Ende April 2026 bei Samyang-Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299,99 Euro.