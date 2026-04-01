Rollei erweitert seine Blitzserie um ein besonders kompaktes Modell. Der HS Freeze 1X richtet sich an Einsteiger und mobile Fotografen. Trotz kleiner Bauform soll er typische Studioblitz-Funktionen bieten.
Mit dem HS Freeze 1X stellt Rollei einen Studioblitz vor, der laut Hersteller die Größe eines Objektivs erreichen soll. Das Gerät wiegt 705 Gramm inklusive Akku und liefert eine Leistung von 100 Wattsekunden. Die Leitzahl liegt bei 50, die Leistungsregelung erfolgt in zehn Stufen.
Der sogenannte Quick-Freeze-Mount soll eine schnelle Montage verschiedener Lichtformer ermöglichen. Neben Zubehör des Herstellers lassen sich über einen optionalen Adapter auch Bowens-kompatible Aufsätze nutzen.
Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ist laut Hersteller für bis zu 500 Auslösungen bei voller Leistung ausgelegt. Alternativ kann der Blitz per USB-C-Netzteil betrieben werden, um einen Dauerbetrieb im Studio zu ermöglichen.
Die Recyclingzeit gibt Rollei mit 0,01 bis 1,6 Sekunden an. Serienaufnahmen sollen mit bis zu 60 Blitzen pro Sekunde möglich sein. Die Farbtemperatur liegt bei 6.000 Kelvin.
Ein Touchdisplay soll die Steuerung vereinfachen. Einstellungen wie Leistung, Modi oder Synchronisation lassen sich direkt am Gerät anpassen. Eine LED-Anzeige auf der Rückseite visualisiert die Gruppenzuweisung, wobei bis zu 16 Gruppen unterstützt werden.
Zusätzlich ist ein 2-Watt-LED-Einstelllicht integriert, das laut Hersteller auch für Videoaufnahmen oder als Dauerlicht genutzt werden kann.
Der Blitz ist laut Rollei mit mechanischen und elektronischen Verschlüssen kompatibel. Der Rollei HS Freeze 1X Studioblitz ist ab sofort für 199 Euro (regulär 249 Euro) erhältlich. Weitere Informationen unter: www.rollei.de
Pressemitteilung Rollei:
Rollei HS Freeze 1X Studioblitz: Kompakt wie ein Aufsteckblitz, flexibel wie ein Studioblitz
100 Wattsekunden Leistung, Quick-Freeze-Mount & Touchdisplay
Norderstedt, 13.03.2026. Rollei erweitert die erfolgreiche HS-Freeze-Studioblitz-Familie um ein kompaktes Modell: Der HS Freeze 1X Studioblitz vereint 100 Wattsekunden Leistung und richtet sich an Fotografen, die direkt ins Studiolicht einsteigen oder ihr bestehendes HS-Freeze-Setup ideal ergänzen möchten.
Mit seinen Abmessungen ist der HS Freeze 1X Studioblitz so kompakt wie ein Kameraobjektiv und wiegt inklusive Akku nur 705 Gramm. Trotz der kompakten Bauweise liefert er 100 Wattsekunden Blitzleistung mit einer Leitzahl von 50. Die fein abgestufte Leistungsregelung in 10 Stufen ermöglicht präzise Anpassungen für Porträts, Produktfotos oder kreative Lichtsetzung.
Der Quick-Freeze-Mount ermöglicht das universelle Anbringen zahlreicher Lichtformer. Ob direkt passende Rollei-Lichtformer oder über den optionalen Adapter sogar Bowens-kompatible Lichtformer – das System ist schnell, sicher und maximal flexibel. Fotografen sparen Zeit beim Setup und gewinnen kreative Freiheit.
Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 500 Blitzauslösungen bei maximaler Leistung – perfekt für mobile Shootings ohne Stromquelle. Im Studio kann der HS Freeze 1X Studioblitz direkt per USB-C-Netzteil betrieben werden, sodass unbegrenzte Einsatzzeiten ohne Akkuwechsel möglich sind. Dank einer extrem schnellen Recyclingzeit von nur 0,01 bis 1,6 Sekunden ist der Blitz sofort wieder bereit. Im Serienbildmodus sind bis zu 60 Blitzauslösungen pro Sekunde möglich – ideal für Action-, Sport- und Fashion-Fotografie. Mit 6.000 Kelvin sorgt der Blitz für konsistente, farbstabile Beleuchtung – selbst bei Serienaufnahmen.
Keine komplizierten Menüs: Das intuitive Touchdisplay sorgt für schnelle, einfache Bedienung. Leistungsstufen, Blitzmodi und Synchronisationseinstellungen lassen sich direkt anpassen. Die integrierte Gruppen-LED an der Rückseite des Blitzes visualisiert die aktuelle Gruppenzuweisung auf einen Blick – so können bis zu 16 Gruppen schnell und effizient zugeordnet und gesteuert werden. Das integrierte 2-Watt-LED-Einstelllicht mit 5.500 Kelvin Farbtemperatur kann als Einstelllicht, Video- oder Dauerlicht genutzt werden und bietet mehr Kontrolle über die Lichtstimmung.
Der HS Freeze 1X Studioblitz bietet alle wesentlichen Blitzmodi: TTL für automatische Belichtungsmessung, manuellen Modus für präzise Kontrolle, HSS (High-Speed Sync) für Shootings mit offener Blende bei hellem Licht, Freeze-Modus für ultrakurze Blitzdauer, Strobe-Modus für Mehrfachblitze sowie Synchronisation über ersten und zweiten Verschlussvorhang. Der Easy Cap Modus ermöglicht das präzise Freistellen von Motiven in mehreren Aufnahmen.
Der HS Freeze 1X Studioblitz ist mit mechanischen und elektronischen Verschlüssen kompatibel. Firmware-Updates über USB-C halten ihn zukunftssicher.
Der integrierte 2,4-GHz-Funkempfänger mit über 80 Metern Reichweite ermöglicht kabellose Steuerung über die bekannten Rollei-Funksender. Mit 31 Kanälen und 16 Gruppen lassen sich komplexe Licht-Setups mit mehreren HS-Freeze-Blitzen störungsfrei steuern. Zusätzlich verfügt der Blitz über eine integrierte Fotozelle für Slave-Auslösung sowie eine 3,5-Millimeter-Sync-Buchse für kabelgebundene Synchronisation.
Preis und Verfügbarkeit
Der HS Freeze 1X Studioblitz ist ab sofort zum Einführungspreis von 199 Euro (UVP: 249 Euro) im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/hs-freeze-1x-stu
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