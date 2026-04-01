Rollei erweitert seine Blitzserie um ein besonders kompaktes Modell. Der HS Freeze 1X richtet sich an Einsteiger und mobile Fotografen. Trotz kleiner Bauform soll er typische Studioblitz-Funktionen bieten.

Mit dem HS Freeze 1X stellt Rollei einen Studioblitz vor, der laut Hersteller die Größe eines Objektivs erreichen soll. Das Gerät wiegt 705 Gramm inklusive Akku und liefert eine Leistung von 100 Wattsekunden. Die Leitzahl liegt bei 50, die Leistungsregelung erfolgt in zehn Stufen.

Der sogenannte Quick-Freeze-Mount soll eine schnelle Montage verschiedener Lichtformer ermöglichen. Neben Zubehör des Herstellers lassen sich über einen optionalen Adapter auch Bowens-kompatible Aufsätze nutzen.

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ist laut Hersteller für bis zu 500 Auslösungen bei voller Leistung ausgelegt. Alternativ kann der Blitz per USB-C-Netzteil betrieben werden, um einen Dauerbetrieb im Studio zu ermöglichen.

Die Recyclingzeit gibt Rollei mit 0,01 bis 1,6 Sekunden an. Serienaufnahmen sollen mit bis zu 60 Blitzen pro Sekunde möglich sein. Die Farbtemperatur liegt bei 6.000 Kelvin.

Ein Touchdisplay soll die Steuerung vereinfachen. Einstellungen wie Leistung, Modi oder Synchronisation lassen sich direkt am Gerät anpassen. Eine LED-Anzeige auf der Rückseite visualisiert die Gruppenzuweisung, wobei bis zu 16 Gruppen unterstützt werden.

Zusätzlich ist ein 2-Watt-LED-Einstelllicht integriert, das laut Hersteller auch für Videoaufnahmen oder als Dauerlicht genutzt werden kann.

Der Blitz ist laut Rollei mit mechanischen und elektronischen Verschlüssen kompatibel. Der Rollei HS Freeze 1X Studioblitz ist ab sofort für 199 Euro (regulär 249 Euro) erhältlich. Weitere Informationen unter: www.rollei.de

Pressemitteilung Rollei: