DxO hat mit PhotoLab 9.6 ein Update seiner Bildbearbeitungssoftware vorgestellt. Im Fokus stehen Verbesserungen bei Rauschminderung, Maskierung und Dateigröße. Die neue Version soll vor allem die Effizienz im RAW-Workflow erhöhen.
Mit Version 9.6 erweitert DxO seine DeepPRIME-XD3-Technologie auf Kameras mit Bayer-Sensoren. Laut Hersteller soll die Methode Rauschen reduzieren und gleichzeitig Details sowie Farben präzise erhalten. Bisher war die Funktion X-Trans-Sensoren vorbehalten.
Die Technik richtet sich insbesondere an Aufnahmen unter schwierigen Lichtbedingungen, etwa bei hohen ISO-Werten. In Kombination mit den hauseigenen Korrekturmodulen soll eine durchgängige Optimierung von Objektiv- und Kamerafehlern möglich sein.
KI-Masken mit feineren Übergängen
Auch die KI-gestützten Masken wurden überarbeitet. Neu ist ein Regler für die Übergangshärte, mit dem sich Kanten weicher oder präziser gestalten lassen. Das soll natürlichere Übergänge zwischen bearbeiteten und unbehandelten Bildbereichen ermöglichen.
Nach Angaben des Herstellers lässt sich damit die Kontrolle über lokale Anpassungen weiter erhöhen, ohne den bisherigen Workflow zu verändern. Die Funktion eignet sich für verschiedene Motive wie Porträts oder Landschaftsaufnahmen.
Komprimierte DNG-Dateien bei gleicher Qualität
Eine weitere Neuerung betrifft den Export von DNG-Dateien. Die sogenannte High-Fidelity-Kompression soll Dateien deutlich verkleinern – laut DxO auf bis zu ein Viertel der ursprünglichen Größe.
Dabei handelt es sich um lineare DNGs, die bereits vollständig entwickelt sind, aber weiterhin den vollen Dynamikumfang und Bearbeitungsspielraum bieten sollen. Ziel ist es, Speicherbedarf und Archivierung zu optimieren, ohne Einbußen bei der Bildqualität hinnehmen zu müssen.
Verfügbarkeit und Preise
DxO PhotoLab 9.6 ist für macOS und Windows erhältlich.
Die neue Lizenz kostet 239,99 Euro.
Das Upgrade von DxO PhotoLab 7 oder 8 kostet 119,99 Euro.
Pressemitteilung DxO:
Das neue DxO PhotoLab 9.6 liefert außergewöhnliche Bildqualität mit DeepPRIME XD3, bietet erweiterte Kontrolle über KI‑Masken und eine beispiellose DNG‑Komprimierung.
Das neueste Update erweitert DeepPRIME XD3 — jetzt für Bayer‑ und X‑Trans‑Sensoren —, ergänzt die vielgelobten KI‑Masken um eine Funktion zur Bestimmung von Übergangshärte und führt die High‑Fidelity‑Kompression ein, mit der bis zu viermal kleinere DNG‑Dateien erzeugt werden können.
Paris (Frankreich) – DxO, Pionier der Fotowissenschaft und Entwickler der weltweit fortschrittlichsten RAW‑Bildbearbeitungssoftware, gibt heute die Veröffentlichung von DxO PhotoLab 9.6 bekannt. Dieses umfassende Update wurde entwickelt, um Bildqualität und Workflow-Effizienz nochmals signifikant zu steigern. Version 9.6 führt drei zentrale Innovationen ein: DeepPRIME XD3 nun auch für Bayer-Sensoren, eine erweiterte kreative Steuerung durch Diffusion bei KI-Masken sowie die neue High-Fidelity-Kompression für den DNG-Export, welche die Dateigröße signifikant reduziert – bei unveränderter RAW-Qualität.
„PhotoLab 9.6 verfolgt ein klares Ziel: bestehende Grenzen konsequent zu überwinden.“, sagte Jean‑Marc Alexia, VP Produktstrategie bei DxO. „Ob es darum geht, selbst aus anspruchsvollsten RAW-Dateien zusätzliche Details zu extrahieren, Auswahlen mit noch größerer Präzision zu verfeinern oder den Speicherbedarf signifikant zu reduzieren – dieses Update eröffnet Fotografen neue Freiräume, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen.“
DeepPRIME XD3 für alle Sensoren
Bislang ausschließlich X-Trans-Kameras vorbehalten, steht DeepPRIME XD3 mit seiner wegweisenden Technologie für Rauschminderung und Demosaicing nun auch für Kameras mit Bayer-Sensoren zur Verfügung – ein signifikanter Fortschritt in der RAW-Bildqualität.
Als Weiterentwicklung von DxOs renommierter DeepPRIME-Technologie wurde DeepPRIME XD3 speziell für anspruchsvollste Dateien entwickelt, die unter schwierigen Bedingungen aufgenommen wurden. Es liefert klarere und schärfere Bilder als je zuvor und extrahiert beeindruckende Details, während natürliche Texturen und präzise Farben erhalten bleiben. Von Nachtaufnahmen mit hohen ISO-Werten bis zu fein detaillierten Landschaften definiert DeepPRIME XD3 neu, welches Qualitätsniveau in der RAW-Konvertierung erreichbar ist.
In Kombination mit den exklusiven DxO Modulen, die die präzisesten Kamera- und Objektivkorrekturen am Markt liefern, bietet DeepPRIME XD3 eine durchgängige Verarbeitungskette auf höchstem Niveau, ausgerichtet auf maximale Bildqualität. Für Fotografen, die mit außergewöhnlich hohen ISO-Werten arbeiten, gilt es als aktueller Marktführer bei Rauschminderung, Detail-Extraktion und Farbtreue.
KI-Masken erhalten einen Übergangshärte-Schieberegler für weichere, natürlichere Auswahlen
DxO PhotoLabs vielgelobte KI-Masken — bereits für ihre Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität gefeiert — werden in Version 9.6 durch die Einführung von Schiebereglern zur Bestimmung der Übergangshärte noch leistungsfähiger.
Diese neue Option erlaubt es Fotografen, Maskenkanten präzise zu verfeinern und Konturverläufe von Auswahlen gezielt zu glätten – für natürlichere Übergänge und exakt dosierte Korrekturen. Ob Porträts, Landschaften oder komplexe Motive mit feinen Tonwertnuancen — die einstellbare Übergangshärte erweitert die kreative Kontrolle signifikant und bewahrt zugleich den intuitiven Workflow, der die KI-Masken zu einem prägenden Merkmal von DxO PhotoLab gemacht hat.
High-Fidelity-Komprimierung: DNGs in RAW-Qualität bis zu viermal kleiner
DxO PhotoLab 9.6 führt außerdem die High-Fidelity-Komprimierung für den DNG-Export ein und liefert Dateien in RAW-Qualität, die bis zu viermal kleiner sind als unkomprimierte Standard-DNGs.
Dank dieser bahnbrechenden Technologie müssen Fotografen nicht mehr zwischen Bildqualität und Speichereffizienz wählen. DxO gibt Lineare DNG-Dateien aus, das heißt dass die Bilder vollständig das Demosaicing durchlaufen haben und zugleich ihren vollen Dynamikumfang und ihre gesamte Bearbeitungsflexibilität beibehalten. Intelligente Komprimierung reduziert jetzt die Dateigrößen drastisch, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Stapelverarbeitung, Archivierung und Langzeitspeicherung werden schneller, ressourcenschonender und effizienter — bei unverändert professionellem RAW-Workflow.
Preis und Verfügbarkeit
DxO PhotoLab 9.6 ist ab heute für macOS und Windows auf der DxO-Website (https://shop.dxo.com/de) verfügbar.
- Neue Lizenz 239.99 €
- Upgraden von DxO PhotoLab 7 oder 8 119.99 €
Eine 30-tägige Testversion ist unter https://www.dxo.com/dxo-photolab/download/ verfügbar.
Version 9.6 ist als kostenloses Update für Besitzer von DxO PhotoLab 9 verfügbar.
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