DxO hat mit PhotoLab 9.6 ein Update seiner Bildbearbeitungssoftware vorgestellt. Im Fokus stehen Verbesserungen bei Rauschminderung, Maskierung und Dateigröße. Die neue Version soll vor allem die Effizienz im RAW-Workflow erhöhen.

Mit Version 9.6 erweitert DxO seine DeepPRIME-XD3-Technologie auf Kameras mit Bayer-Sensoren. Laut Hersteller soll die Methode Rauschen reduzieren und gleichzeitig Details sowie Farben präzise erhalten. Bisher war die Funktion X-Trans-Sensoren vorbehalten.

Die Technik richtet sich insbesondere an Aufnahmen unter schwierigen Lichtbedingungen, etwa bei hohen ISO-Werten. In Kombination mit den hauseigenen Korrekturmodulen soll eine durchgängige Optimierung von Objektiv- und Kamerafehlern möglich sein.

KI-Masken mit feineren Übergängen

Auch die KI-gestützten Masken wurden überarbeitet. Neu ist ein Regler für die Übergangshärte, mit dem sich Kanten weicher oder präziser gestalten lassen. Das soll natürlichere Übergänge zwischen bearbeiteten und unbehandelten Bildbereichen ermöglichen.

Nach Angaben des Herstellers lässt sich damit die Kontrolle über lokale Anpassungen weiter erhöhen, ohne den bisherigen Workflow zu verändern. Die Funktion eignet sich für verschiedene Motive wie Porträts oder Landschaftsaufnahmen.

Komprimierte DNG-Dateien bei gleicher Qualität

Eine weitere Neuerung betrifft den Export von DNG-Dateien. Die sogenannte High-Fidelity-Kompression soll Dateien deutlich verkleinern – laut DxO auf bis zu ein Viertel der ursprünglichen Größe.

Dabei handelt es sich um lineare DNGs, die bereits vollständig entwickelt sind, aber weiterhin den vollen Dynamikumfang und Bearbeitungsspielraum bieten sollen. Ziel ist es, Speicherbedarf und Archivierung zu optimieren, ohne Einbußen bei der Bildqualität hinnehmen zu müssen.

Verfügbarkeit und Preise

DxO PhotoLab 9.6 ist für macOS und Windows erhältlich.

Die neue Lizenz kostet 239,99 Euro.

Das Upgrade von DxO PhotoLab 7 oder 8 kostet 119,99 Euro.

Pressemitteilung DxO: