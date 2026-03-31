Mit „Der Weltatlas der Fußball-Stadien“ legt John Gillard ein umfangreiches Nachschlagewerk zu bekannten Arenen vor. Das Buch sammelt weltweit 1.000 Spielstätten und ordnet sie geografisch ein. Neben Fakten sollen auch Hintergründe und Geschichten eine Rolle spielen.
Das Buch „Der Weltatlas der Fußball-Stadien“ von John Gillard versammelt 1.000 Fußballarenen aus verschiedenen Regionen der Welt. Die Auswahl reicht von historisch bedeutenden Spielstätten bis hin zu modernen Stadionbauten. Die Kapitel sind nach Kontinenten gegliedert und folgen einer geografischen Ordnung von West nach Ost.
Jeder Abschnitt beginnt mit einer Übersichtskarte, die die Einordnung der Stadien erleichtern soll. Zu den einzelnen Einträgen liefert das Buch ergänzende Informationen sowie kurze Anekdoten. Bekanntere Stadien werden ausführlicher behandelt und sollen zusätzlich mit Bildmaterial und historischen Einordnungen ergänzt sein.
Das Buch will nicht nur informieren, sondern auch als Inspirationsquelle für Reisen dienen. Der Atlas soll sich auch als Orientierungshilfe für Stadionbesuche eignen. Leser können damit gezielt Spielstätten auswählen oder Reisen rund um bekannte Arenen planen. Die Kombination aus geografischer Struktur und Hintergrundwissen soll die Planung erleichtern.
Der „Der Weltatlas der Fußball-Stadien“ ist für 39 Euro erhältlich.
Pressemitteilung Midas Verlag:
Der Weltatlas der Fußball-Stadien
1000 legendäre Orte und ihre Geschichten
»Der Weltatlas der Fußball-Stadien« ist eine Sammlung von 1.000 der bekanntesten, historisch bedeutendsten, modernsten und spektakulärsten Fußballstadien weltweit. Jeder Eintrag enthält Anekdoten und einzigartige Einblicke in jedes Stadion. Die bekanntesten Stadien werden durch atemberaubende Bilder und einen ausführlichen Blick auf ihre Geschichte ergänzt. Die sechs Kapitel sind nach Kontinenten unterteilt, von West nach Ost, und beginnen jeweils mit einer hilfreichen Übersichtskarte.
Dieses Buch ist ideal für alle, die von der Kultur des Fußballspiels und der Gemeinschaft der Fans in ihren spirituellen Heimatstätten fasziniert sind – von der Geschichte, der Architektur und den menschlichen Erfahrungen. Das prachtvoll illustrierte Buch ist auch ein perfekter Leitfaden für alle, die während ihrer Reisen ein Fußballstadion besuchen oder sogar als Reiseziel für eine Weltreise nutzen möchten.
In einer Zeit, in der Fußball weltweit so wichtig und beliebt ist wie noch nie zuvor, feiert und präsentiert »Der Weltatlas der Fußball-Stadien« die erstaunliche und völkerverbindende Vielfalt der Fußballstadien auf der ganzen Welt.
»Gillards profunde Kenntnis dieser Orte verwandelt bloßen Beton und Stahl in lebendige, atmende Charaktere in der fortwährenden Geschichte des Fußballs.« (The Guardian)
Eckdaten zum Buch:
- Autor: John Gillard
- Titel: Der Weltatlas der Fußball-Stadien – 1000 legendäre Orte und ihre Geschichten
- Details: 336 Seiten, Hardcover, Fadenheftung
- Preis: 39.– (D) | € 42.00 (A) | sFr. 55.–
- ISBN: 978-3-03876-384-0 (deutsch)
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