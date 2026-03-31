Mit „Der Weltatlas der Fußball-Stadien“ legt John Gillard ein umfangreiches Nachschlagewerk zu bekannten Arenen vor. Das Buch sammelt weltweit 1.000 Spielstätten und ordnet sie geografisch ein. Neben Fakten sollen auch Hintergründe und Geschichten eine Rolle spielen.

Das Buch „Der Weltatlas der Fußball-Stadien“ von John Gillard versammelt 1.000 Fußballarenen aus verschiedenen Regionen der Welt. Die Auswahl reicht von historisch bedeutenden Spielstätten bis hin zu modernen Stadionbauten. Die Kapitel sind nach Kontinenten gegliedert und folgen einer geografischen Ordnung von West nach Ost.

Jeder Abschnitt beginnt mit einer Übersichtskarte, die die Einordnung der Stadien erleichtern soll. Zu den einzelnen Einträgen liefert das Buch ergänzende Informationen sowie kurze Anekdoten. Bekanntere Stadien werden ausführlicher behandelt und sollen zusätzlich mit Bildmaterial und historischen Einordnungen ergänzt sein.

Das Buch will nicht nur informieren, sondern auch als Inspirationsquelle für Reisen dienen. Der Atlas soll sich auch als Orientierungshilfe für Stadionbesuche eignen. Leser können damit gezielt Spielstätten auswählen oder Reisen rund um bekannte Arenen planen. Die Kombination aus geografischer Struktur und Hintergrundwissen soll die Planung erleichtern.

Der „Der Weltatlas der Fußball-Stadien“ ist für 39 Euro erhältlich.

Pressemitteilung Midas Verlag: