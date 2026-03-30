„Time for the unexpected“

FUJIFILM instax präsentiert die neue instax mini 13 Sofortbildkamera

Ratingen, 17. März 2026 – FUJIFILM instax launcht mit der instax mini 13 Sofortbildkamera die Neuinterpretation einer Stilikone. Der Bestseller unter den instax Sofortbildkameras präsentiert sich mit einem modernen Design, das mit seiner geschwungenen Formgebung nicht nur optisch, sondern auch haptisch begeistert. Damit vereint die instax mini 13 das ikonische Erbe der instax mini Serie mit erweiterter Funktionalität – für noch intuitivere Bedienung und spontane Kreativität in jedem Moment. Begleitet wird die Produkteinführung von einem Update der instax UP! App und dem neuen instax mini Sofortbildfilm Pastel Galaxy.z

Intuitive Bedienung

Mit ihrer einfachen Handhabung richtet sich die instax mini 13 an alle, die unkompliziert authentische Aufnahmen machen möchten. Das Drehobjektiv ist intuitiv bedienbar: Ein Dreh genügt, um die Sofortbildkamera ein- oder auszuschalten oder in den Nahaufnahme-Modus zu wechseln. Zu den weiteren Funktionen zählen ein Selfie-Spiegel sowie die automatische Belichtungssteuerung, die Motive optimal ins Licht setzt. Dank automatischer Parallaxenkorrektur wird im Nahaufnahme-Modus der Sucher präzise mit dem Objektiv ausgerichtet, sodass das Motiv stets perfekt zentriert im Bild erscheint.

Neu: Integrierter Selbstauslöser

Ein Highlight der neuen instax mini 13 ist der integrierte Selbstauslöser mit wahlweise 2 oder 10 Sekunden Verzögerung. Damit können Nutzerinnen und Nutzer ganz einfach selbst ins Bild treten oder spontane Gruppen und Selfie Aufnahmen machen. Das mitgelieferte Zubehör zur Kamerawinkelverstellung hilft dabei, die Sofortbildkamera für Aufnahmen mit Selbstauslöser aus jedem Blickwinkel perfekt auszurichten. Stylischer Auftritt in sanften Pastell-Farben Die instax mini 13 überzeugt mit einem modernen, verspielten Design und angenehmer Haptik. Mit ihrer geschwungenen Formgebung liegt sie perfekt in der Hand, während das metallisch-silberne instax Logo auf der Vorderseite einen eleganten Akzent setzt. In fünf harmonischen Pastellfarben – Dreamy Purple, Frost Blue, Candy Pink, Lagoon Green und Clay White – wird sie zum stylischen Accessoire und zum idealen Begleiter für alle, die ihre Lieblingsmomente spontan festhalten möchten.

instax UP! App im neuen Look

Parallel erhält auch die kostenlose instax UP! Smartphone App ein umfassendes Update. Die App ist die perfekte digitale Ergänzung zur analogen Sofortbildwelt: Sie ermöglicht es, instax Sofortbilder ganz einfach zu scannen, zu importieren, zu organisieren und zu speichern – unabhängig davon, welches instax Gerät oder Filmformat verwendet wird. Dank KI bietet die neue Version jetzt eine deutlich präzisere Bilderkennung und Scanqualität. Sie erkennt Bildbereiche verlässlich, trennt sie sauber vom Hintergrund und erstellt so digitale Kopien in höchster Qualität. Damit wird das Sammeln und Teilen von instax Momenten noch einfacher und schöner. Neuer Film, neuer Look Mit dem Launch der instax mini 13 feiert auch der neue instax mini Sofortbildfilm Pastel Galaxy Premiere. Sein verspieltes, kosmisch inspiriertes Design mit glänzenden, funkelnden Details und sanften, harmonischen Farben verleiht Lieblingsbildern einen coolen, modernen Look.

Passendes Zubehör für unterwegs

Damit die instax mini 13 Sofortbildkamera stilvoll geschützt ist, sind Kamerataschen in passenden Farben erhältlich. Ergänzend gibt es ein farblich abgestimmtes instax mini Album, in dem Lieblingsmotive sicher aufbewahrt und kreativ präsentiert werden können – ideal für unterwegs oder als Geschenkidee.

Preise und Verfügbarkeit

Die instax mini 13 Sofortbildkamera ist ab dem 25. Juni 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 89,99 Euro im Handel erhältlich. Zeitgleich steht die aktualisierte instax UP! App im Google Play Store und im Apple App Store zum Download bereit. Die passende Kameratasche gibt es separat zu einer UVP von 17,99 Euro, das instax mini Album zu einer UVP von 12,99 Euro. Der neue instax mini Pastel Galaxy Film wird zu einer UVP von 12,99 Euro im Handel erhältlich sein.