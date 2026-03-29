Neue Ausstellung vom 28. März bis 6. Juni 2026

PEEL OFF

16 Künstler: Peter Beard, Michel Comte, Sebastian Copeland, Patrick Demarchelier, Victor Demarchelier, Arthur Elgort,

Esther Haase, Olaf Heine, Jean-Baptiste Huynh, Russell James, Helmut Newton, Rankin, Eugenio Recuenco, Martin

Schoeller, Ruud van Empel und Albert Watson.

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CAMERA WORK · Kantstraße 149 · 10623 Berlin · Dienstag bis Samstag · 11 bis 18 Uhr · Eintritt frei

www.camerawork.de · info@camerawork.de · +49 (0)30 3100776 · @cameraworkgallery

CAMERA WORK Virtual Gallery · www.camerawork.de/virtual-gallery · 24/7

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Die Galerie CAMERA WORK präsentiert vom 28. März bis zum 6. Juni 2026 die Gruppenausstellung Peel

Off. Diese widmet sich mit über 100 Unikaten von sechzehn namhaften Künstlern der Geschichte des

legendären Sofortbildes. Unter den Arbeiten aus den frühen 1970er Jahren bis heute, die vielfach an den

Sets berühmter Fotoshootings entstanden, sind zudem seltene großformatige Werke von Peter Beard,

Michel Comte und Olaf Heine.

Das Sofortbild wurde maßgeblich durch Herbert Erwin Land und die Firma Polaroid geprägt. Land stellte

das erste unmittelbar entwickelbare Fotopapiersystem 1947 erstmals vor und machte es später mit der

Firma Polaroid weltweit bekannt. Das patentierte Entwicklungsverfahren etablierte sich in der

professionellen Fotografie als wichtiges kreatives Werkzeug und war etwa zur Licht- und

Kompositionsprüfung am Set entscheidend. Die sichtbare Entwicklungszeit des Bildes, die durch die Peel

Off-Trennung der Entwicklungsbögen manuell abgeschlossen wurde, verstärkte die Wahrnehmung des

fotografischen Prozesses und dessen performativen Charakter. Jedes Sofortbild ist ein physisches Unikat,

das direkt mit seinem Entstehungszeitpunkt verknüpft bleibt.

Die Ausstellung zeigt Sofortbilder, die zwischen den 1970er und 2000er Jahren im Rahmen des

künstlerischen Entstehungsprozesses ihren Höhepunkt erlebten, bevor sie durch die digitale Fotografie

verdrängt wurden. Sie verloren jedoch nie vollständig an Relevanz. Arbeiten von Helmut Newton aus den

1970er Jahren sowie von Arthur Elgort und Patrick Demarchelier aus den 1990er Jahren belegen den

Stellenwert des Sofortbildes für die Komposition eines fotografischen Werks. Darüber hinaus werden die

Gebrauchsspuren und die besondere Ästhetik der Bilder als charakteristisches Stilmittel wahrgenommen,

das eine intime und unmittelbarere Atmosphäre widerspiegelt und die Arbeitsprozesse von Künstlern wie

Eugenio Recuenco oder Jean-Baptiste Huynh auf einzigartige Weise dokumentiert. Parallel entwickelte

sich das Sofortbild als eigenständiges künstlerisches Medium, mit dem ganze Serien fotografisch

umgesetzt wurden. Seit den 2010er Jahren erfährt das Sofortbild eine Renaissance, die eine Sehnsucht

nach analogen, entschleunigten Bildprozessen unterstreicht. Dank seiner besonderen künstlerischen

Merkmale ist das Sofortbild seit vielen Jahren auf dem primären und sekundären Fotokunstmarkt ein

relevantes Sujet, das mitunter Höchstpreise erzielt.

CAMERA WORK

Die in Berlin ansässige Galerie CAMERA WORK wurde 1997 gegründet und zählt heute zu den weltweit

führenden Galerien für Fotokunst. Angelehnt an den historisch geprägten Galerienamen folgt das

Unternehmen von Beginn an der Philosophie, neben den bekanntesten Künstlern der

Fotografiegeschichte wie Diane Arbus, Richard Avedon, Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Helmut

Newton, Irving Penn, Man Ray, Herb Ritts und Albert Watson auch junge zeitgenössische Künstler zu

vertreten und in Ausstellungen zu zeigen, um die Fotokunst als eigenständige Gattung innerhalb der

bildenden Künste zu manifestieren und neuen Positionen Raum zu geben. Neben den Schwerpunkten

Mode-, Akt- und Porträtfotografie fokussiert sich CAMERA WORK auf die Bereiche Staged Photography,

Architektur und Stillleben. Dabei vertritt CAMERA WORK zahlreiche renommierte zeitgenössische Künstler

in Deutschland, Europa oder weltweit exklusiv, u. a. Jean-Baptiste Huynh, Russell James, Chris Levine,

Eugenio Recuenco, Martin Schoeller, Christian Tagliavini, Ruud van Empel, Dean West und David Yarrow.

Um eine Auswahl zeitgenössischer Künstler auf dem Kunstmarkt zu etablieren und in das Portfolio von

CAMERA WORK aufzunehmen, führte CAMERA WORK von 2012 bis 2019 die Kunstgalerie CWC

GALLERY in Berlin. CAMERA WORK ist regelmäßig auf international führenden Kunstmessen vertreten,

darunter Paris Photo, Zona Maco in Mexico City, Art Central Hong Kong, Art Miami und Photo London.

Seit 2020 führt CAMERA WORK die CAMERA WORK Virtual Gallery – eine innovative und hochqualitative

Online-Galerie, in der Kunstsammler sowie alle Kunstinteressierten exklusive Ausstellungen erleben:

www.camerawork.de/virtual-gallery.

Die 2001 gegründete CAMERA WORK AG besitzt eine der weltweit umfassendsten und qualitativ

bedeutendsten Fotokunstsammlungen in Privatbesitz mit zahlreichen Vintage-Arbeiten der namhaftesten

Fotokünstler vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Von 2006 bis 2019 führte die CAMERA WORK AG

das Museum THE KENNEDYS in Berlin.

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Aufgrund besserer Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Dies bezieht sich

zugleich auf die männliche, die weibliche und andere Geschlechteridentitäten.