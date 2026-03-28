Simone und Rainer Hoffmann haben einen Reiseführer für das schönste Hobby der Welt erschaffen. Wir haben einen Blick hinein geworfen.



Wenn sich jemand für Fotografie interessiert, stellen sich anfänglich meist zwei einfache Fragen. Die erste: Welche Kamera soll ich mir kaufen? Auch, wenn die Hersteller eine solche Antwort nicht gern hören: Es ist egal, welche. Eine moderne spiegellose Digitalkamera und ein flexibles Zoomobjektiv reichen aus, um die ersten sehr erfolgreichen Schritte im schönsten Hobby der Welt zu gehen.

Die zweite Frage kann da schon deutlich schwerer ausfallen: Wie mache ich gute Bilder? Und da kommen Simone und Rainer Hoffmann mit ihrem Werk „Foto­grafieren lernen von A bis Z“ ins Spiel. Kreativität ist wichtiger als Technik. Mit diesen Worten beginnt das Buch und veranschaulicht so sehr gut, in welcher Klemme man heute als Anfänger in der Welt der Fotografie eigentlich steckt.

Ohne das Zusammenspiel aus Wissen um die Technik und Methoden der Bildkomposition wird nie ein vernünftiges Foto entstehen. Trotzdem sind es das fotografische Sehen, die eigene Kreativität und die Lust, sich Motive zu suchen, die durch die Arbeit der Hoffmanns in ihrem Buch vermittelt werden.