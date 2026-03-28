Simone und Rainer Hoffmann haben einen Reiseführer für das schönste Hobby der Welt erschaffen. Wir haben einen Blick hinein geworfen.
Wenn sich jemand für Fotografie interessiert, stellen sich anfänglich meist zwei einfache Fragen. Die erste: Welche Kamera soll ich mir kaufen? Auch, wenn die Hersteller eine solche Antwort nicht gern hören: Es ist egal, welche. Eine moderne spiegellose Digitalkamera und ein flexibles Zoomobjektiv reichen aus, um die ersten sehr erfolgreichen Schritte im schönsten Hobby der Welt zu gehen.
Die zweite Frage kann da schon deutlich schwerer ausfallen: Wie mache ich gute Bilder? Und da kommen Simone und Rainer Hoffmann mit ihrem Werk „Fotografieren lernen von A bis Z“ ins Spiel. Kreativität ist wichtiger als Technik. Mit diesen Worten beginnt das Buch und veranschaulicht so sehr gut, in welcher Klemme man heute als Anfänger in der Welt der Fotografie eigentlich steckt.
Ohne das Zusammenspiel aus Wissen um die Technik und Methoden der Bildkomposition wird nie ein vernünftiges Foto entstehen. Trotzdem sind es das fotografische Sehen, die eigene Kreativität und die Lust, sich Motive zu suchen, die durch die Arbeit der Hoffmanns in ihrem Buch vermittelt werden.
Das Wesentliche
Das Werk hat 2025 seine dritte Auflage bekommen. Ein Indiz dafür, dass es sich um einen modernen Klassiker handelt, der hält, was er verspricht: den direkten Einstieg ohne Umschweife. Das Buch richtet sich an Anfänger und Einsteiger, ohne dabei mit Höhlenmalerei zu beginnen. Doch auch ambitionierte Fotografen können auf den 432 Seiten noch Neues entdecken oder Wissen vertiefen.
Bebildert ist im großen Stil. Alles, was die Autoren erklären, hat seine Abbildung. So harmonieren Überschrift und Bildmaterial, was zu einem schnellen Verständnis und einer übersichtlichen Aufteilung führt. Die Grafiken sind optisch und inhaltlich leicht verständlich, wo es möglich ist, werden echte Menübilder von Kameras abgebildet.
Die serifenlose Schrift macht den Text angenehm zu lesen und erleichtert es dem Leser zum einen, im Buch zu versinken, und auf der anderen Seite schnell und gezielt im Buch das gewünschte Wissen aufzunehmen.
Die einzelnen Kapitel sind farblich abgetrennt – die vielen Infokästen erhalten dieselbe Farbe, sogar die Motive sind größtenteils darauf abgestimmt. Kleine Textkästen, kurze Blöcke und ein übersichtlicher Aufbau gestalten das Buch übersichtlich und liefern viele interessante Informationen in knappen, praxisorientierten Portionen – immer themenbezogen.
Was macht die so, die ISO?
Wer sich auf das Cover schreibt, Fotografie von A bis Z zu erklären, hat einiges vor. Das stabile Hardcover in Fadenbindung ist bereit, ein treuer Ratgeber für viele Jahre zu sein. Die Reise beginnt nicht mit einer Flut an Eckdaten, sondern mit zehn Einsteigertipps, die ein Foto auf den ersten und zweiten Blick zu einer gelungenen Aufnahme machen.
Erst mit Kapitel zwei kommen die Fachbegriffe dazu. Hier fangen die Autoren mit den Grundlagen der Fotografie an. Sensor, Blende und Belichtungszeit – mit Grafiken, Praxisbildern und leicht verständlich aufbereitet. Wer noch nie eine Kamera gehalten hat, fühlt sich jetzt schon wie Helmut Newton oder Steve McCurry.
Das macht Lust, schnell an Erfahrungen zu wachsen. Da kommen die nächsten Kapitel, die es schaffen, die unglaubliche Tiefe des Themas Fotografie überhaupt zu bündeln, genau richtig. Belichten, Scharfstellen oder Schwarz-Weiß sind eigene Kapitel. Insgesamt sind es 17, die unterschiedlich lang demselben logischen Aufbau folgen.
Das Thema wird eingeleitet und ausführlich erklärt. Es folgt ein Ausflug in die Praxis mit Beispiel. Anhand dessen werden die Einstellungen und Methoden am einfach zu kopierenden Motiv visualisiert. Um ein Gefühl und ein klares Verständnis an den Leser weiterzugeben, kommt bei vielen Bereichen noch eine Bildanalyse hinzu.
Ab Kapitel zehn werden Fotogenres behandelt. Menschen, Landschaften und Nachtfotografie oder „Nischen“ wie Makro- und Sportfotografie bilden je eigene Kapitel mit vielen Bildern, einem Praxisteil und wertvollen Tipps. Das letzte Kapitel ist ambitioniert mit „Bilder präsentieren und veröffentlichen“ betitelt, zeigt aber, wo man am Abschluss dieser kleinen Abenteuerreise realistisch gesehen stehen kann. Vor dem Index, der Buch beendet, findet sich ein umfangreiches Glossar, das auf vier Seiten die wichtigsten Begriffe knapp, aber präzise erklärt.
Unser Fazit: Fotografieren Lernen von A bis Z
Am Ende schlägt man ein Buch zu, das kein verstaubter Werkzeugkasten ist, in dem alle Teile einen festen Platz haben, sondern man findet einen bunten Blumenstrauß voller wunderschöner Möglichkeiten vor sich. Eine Empfehlung für alle Neueinsteiger, aber auch für Profis ein Must-have im Schrank.
Eckdaten zum Buch
|Titel
|Fotografieren lernen von A bis Z
|Autoren
|Simone und Rainer Hoffmann
|Details
|432 Seiten, 210 x 240 mm, Hardcover
|ISBN
|978-3-8421-1080-9
|Preis
|29,90 Euro (Buch/E-Book)
|Verlag
|Rheinwerk Verlag, www.rheinwerk-verlag.de
Aktuelle Kommentare