Spring Black Friday bei Rollei – Starke Rabatte auf Kamera-Zubehör!

Bei Rollei ist der Spring Black Friday und du kannst jetzt bis zu 79 % auf ausgewähltes Foto- und Videozubehör sparen. Von Stativen über Rucksäcke bis zu Lichtern, Filtern und Kameras – die Auswahl ist groß, die Preise noch besser. Und mit Ostern direkt vor der Tür ist jetzt der ideale Moment, um sich selbst oder die Liebsten zu überraschen.

Aber nicht zu lange warten – die besten Deals sind schnell vergriffen!

Alle Preise gelten nur bis zum 07. April 2026!