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Spring Black Friday bei Rollei – Starke Rabatte auf Kamera-Zubehör!

Spring Black Friday bei Rollei

Die besten Preise des Frühlings!

Bei Rollei ist der Spring Black Friday und du kannst jetzt bis zu 79 % auf ausgewähltes Foto- und Videozubehör sparen. Von Stativen über Rucksäcke bis zu Lichtern, Filtern und Kameras – die Auswahl ist groß, die Preise noch besser. Und mit Ostern direkt vor der Tür ist jetzt der ideale Moment, um sich selbst oder die Liebsten zu überraschen.

Aber nicht zu lange warten – die besten Deals sind schnell vergriffen!
Alle Preise gelten nur bis zum 07. April 2026!

Direkt beim Spring Black Friday von Rollei shoppen!

Spring Black Friday bei Rollei

Bundles X-Drop
Viltrox Objektiv AF 135 mm F/1.8 LAB FE für Sony
Hard Case | Koffer | 46 x 36 x 22 cm
F:X Pro Magnetische Rundfilter Mark II - Graufilter Set
Candela 100 Bi-Color
Selfie Monitor | für Smartphones | Easy Creator
Viltrox Objektiv | AF 40 mm | F/2.5 FX | Nikon Z-Mount
Viltrox Objektiv | AF 13 mm | F/1.4 E | Sony E-Mount
Compact Traveler Mini M-1 Stativ schwarz
Starter Kit Rechteckfilter Mark II Soft 100 mm
LED-Dauerlicht | Bi-Color | LUX-Serie 100 Watt
Viltrox Objektiv | XF 85 mm | F/1.8 Mark II | Fuji X-Mount
Fotorucksack Fotoliner Ocean Pro
Lion Rock Traveler Pro inkl. Stativkopf
Actioncam 9s Plus
Bundle 2x LUMIS LED-Panel Bi-Color
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