In Kassel präsentieren zwei Künstler ein gemeinsames Fotoprojekt, das Malerei und Fotografie verbindet. Dabei werden bemalte Körper zum zentralen Gestaltungselement. Die Ausstellung ist für mehrere Wochen öffentlich zugänglich.

Kunstprojekt verbindet Fotografie und Malerei

In Kassel ist ein Gemeinschaftsprojekt des Fotografen Mario Zgoll und des Künstlers Zaki Al-Maboren zu sehen. Die Ausstellung trägt den Titel „Licht – Körper – Farbe“ und widmet sich der Verbindung von fotografischen und malerischen Elementen.

Nach Angaben der beteiligten Künstler steht dabei der menschliche Körper im Mittelpunkt, der als Träger künstlerischer Gestaltung dient. Al-Maboren bemalt die Modelle direkt, bevor Zgoll sie fotografisch festhält. So sollen Bildkompositionen entstehen, die beide Disziplinen miteinander verknüpfen.

21 Werke im Restaurante Da Vinci

Die Ausstellung umfasst insgesamt 21 Arbeiten und findet im Restaurante Da Vinci im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen statt. Besucher können die Werke während der regulären Öffnungszeiten des Restaurants besichtigen.

Die Präsentation läuft vom 28. März bis zum 25. April 2026.

Zwei Künstler mit unterschiedlichem Hintergrund

Mario Zgoll ist seit mehr als 30 Jahren als Berufsfotograf tätig und arbeitet vor allem im Bereich Porträt- und Gesellschaftsfotografie. Zaki Al-Maboren stammt aus dem Sudan und ist für Werke bekannt, die sich mit symbolischen und kulturellen Themen befassen.