Kodak erweitert sein Kamera-Portfolio um die PIXPRO AZ653. Das Modell richtet sich an Einsteiger und kombiniert umfangreiche Funktionen mit einfacher Bedienung. Besonders der große Zoom soll vielseitige Aufnahmen ermöglichen.

Mit der Kodak PIXPRO AZ653 stellt der Hersteller eine Bridge-Kamera vor, die zwischen Kompakt- und Spiegelreflexmodellen positioniert ist. Sie soll mehr Funktionen als einfache Kompaktkameras bieten, gleichzeitig aber leichter und einfacher zu bedienen sein als klassische DSLRs. Damit richtet sich das Modell vor allem an Nutzer, die erste Schritte in Richtung manueller Fotografie machen möchten.

Ein zentrales Merkmal ist der 65-fache optische Zoom. Dieser soll es ermöglichen, sowohl weit entfernte Motive als auch Alltagsszenen ohne Objektivwechsel aufzunehmen. In Kombination mit einem 24-mm-Weitwinkelobjektiv will die Kamera unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken, etwa Landschafts-, Reise- oder Sportaufnahmen.

Die Kamera verfügt über einen 20-Megapixel-Sensor sowie eine optische Bildstabilisierung. Videos lassen sich in Full-HD mit 1080p aufzeichnen. Zur weiteren Ausstattung zählen ein schwenkbares 3-Zoll-Display und verschiedene Aufnahmeprogramme.

Automatische Modi passen sich an unterschiedliche Szenarien an, während ein manueller Modus mehr Einfluss auf Belichtung und weitere Parameter bietet.

Die Kodak PIXPRO AZ653 ist ab April 2026 erhältlich. Der Preis liegt bei 399,99 Euro.

Pressemitteilung Kodak: