Kodak erweitert sein Kamera-Portfolio um die PIXPRO AZ653. Das Modell richtet sich an Einsteiger und kombiniert umfangreiche Funktionen mit einfacher Bedienung. Besonders der große Zoom soll vielseitige Aufnahmen ermöglichen.
Mit der Kodak PIXPRO AZ653 stellt der Hersteller eine Bridge-Kamera vor, die zwischen Kompakt- und Spiegelreflexmodellen positioniert ist. Sie soll mehr Funktionen als einfache Kompaktkameras bieten, gleichzeitig aber leichter und einfacher zu bedienen sein als klassische DSLRs. Damit richtet sich das Modell vor allem an Nutzer, die erste Schritte in Richtung manueller Fotografie machen möchten.
Ein zentrales Merkmal ist der 65-fache optische Zoom. Dieser soll es ermöglichen, sowohl weit entfernte Motive als auch Alltagsszenen ohne Objektivwechsel aufzunehmen. In Kombination mit einem 24-mm-Weitwinkelobjektiv will die Kamera unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken, etwa Landschafts-, Reise- oder Sportaufnahmen.
Die Kamera verfügt über einen 20-Megapixel-Sensor sowie eine optische Bildstabilisierung. Videos lassen sich in Full-HD mit 1080p aufzeichnen. Zur weiteren Ausstattung zählen ein schwenkbares 3-Zoll-Display und verschiedene Aufnahmeprogramme.
Automatische Modi passen sich an unterschiedliche Szenarien an, während ein manueller Modus mehr Einfluss auf Belichtung und weitere Parameter bietet.
Die Kodak PIXPRO AZ653 ist ab April 2026 erhältlich. Der Preis liegt bei 399,99 Euro.
Pressemitteilung Kodak:
Die neue Bridge-Kamera PIXPRO AZ653 von Kodak erleichtert den Einstieg in die Fotografie
Paris, 19. März 2026 – Die Kodak PIXPRO AZ653 ist eine vielseitige, leistungsstarke und benutzerfreundliche Kamera. Sie ist ideal für Hobbyfotografen, die neue kreative Möglichkeiten entdecken möchten.
Die Kodak PIXPRO AZ653 ist der perfekte Kompromiss zwischen Kompakt- und Spiegelreflexkamera und vereint das Beste aus beiden Welten. Sie hat mehr Funktionen als eine Kompaktkamera, ist aber einfacher zu bedienen und leichter als eine Spiegelreflexkamera. Diese Bridge-Kamera ist somit ein hervorragender Einstieg in die Welt der manuellen Fotografie.
Dank des leistungsstarken integrierten optischen Zooms – dem stärksten der Serie – lassen sich sowohl Landschaften als auch weit entfernte Details einfangen, ohne das Objektiv wechseln zu müssen. Von weit entfernten Motiven bis hin zu Alltagsszenen bietet die Kamera große Freiheit bei der Bildkomposition und gewährleistet dabei eine hervorragende Bildqualität.
Dank des Weitwinkelzooms ist die Kamera vielseitig einsetzbar und passt sich zahlreichen Situationen an: Reisen, Natur, Sportveranstaltungen oder ganz alltäglichen Momenten. Eine echte Allround-Kamera, ideal für Reisen mit leichtem Gepäck.
Entwickelt, um Hobbyfotografen auf ihrem Weg zu begleiten, verfügt die Kamera über umfangreiche, aber dennoch leicht bedienbare Einstellungsoptionen. Die voreingestellten Modi passen sich automatisch an jede Situation an, während der manuelle Modus mehr Kontrolle bietet, um jede Einstellung individuell anzupassen. So kann jeder seine Aufnahmen ganz nach seinen Wünschen gestalten.
Vielseitig einsetzbar, intuitiv bedienbar und mit einer handlichen Form ist die PIXPRO AZ653 der perfekte Begleiter, um jeden Moment in eine unvergessliche Erinnerung zu verwandeln.
Technische Daten:
- 65-facher optischer Zoom
- 20-Megapixel-Sensor
- Integrierte optische Bildstabi
lisierung
- Full-HD-Video mit 1080p
- Großes, schwenkbares 3-Zoll-
LCD-Display
- Intelligente Motiv- und Aufnahmemodi
- Wlan-Steuerung über iOS™-/
Android™-Smartphones
- 24-mm-Weitwinkelobjektiv
- Serienaufnahmen mit 5 Bildern pro Sekunde
Die Kodak PIXPRO AZ653 wird im April 2026 verfügbar sein zur UVP von 399,99€.
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